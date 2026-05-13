7 sopas proteicas para aquecer o corpo e manter a massa muscular no inverno

Aprenda a preparar receitas saborosas e saudáveis para espantar o frio e garantir os resultados da academia

Sopa de quinoa com cenoura (Imagem: Ildi Papp | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
No inverno, manter uma alimentação equilibrada e nutritiva é essencial para preservar a saúde e a massa muscular, especialmente quando a prática de atividades físicas pode diminuir por conta das baixas temperaturas. As sopas, além de aquecerem o corpo, podem ser aliadas poderosas nesse processo quando preparadas com ingredientes ricos em proteínas e nutrientes funcionais. 

A seguir, confira 7 receitas de sopas proteicas para manter a massa muscular no inverno!

1. Sopa de quinoa com cenoura 

Ingredientes

  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • 1 cebola descascada e picada
  • 2 dentes de alho descascados e picados
  • 1 cenoura descascada e cortada em cubos pequenos
  • 1/2 xícara de chá de quinoa cozida
  • 1 l de caldo de legumes caseiro
  • 1 folha de louro
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Cebolinha picada para finalizar

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola até murchar. Acrescente o alho e refogue por mais 1 minuto. Adicione a cenoura e mexa por 2 minutos. Junte a quinoa, o caldo de legumes e a folha de louro. Cozinhe com a panela semitampada até a cenoura e a quinoa estarem macias. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Retire a folha de louro e finalize com cebolinha. Sirva em seguida.

2. Sopa de lentilha com carne 

Ingredientes

  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • 1 cebola descascada e picada
  • 2 dentes de alho descascados e picados
  • 1 cenoura descascada e cortada em cubos pequenos
  • 1 xícara de chá de lentilha
  • 300 g de paleta cozida e desfiada
  • 1 l de caldo de carne caseiro
  • 1 colher de chá de cominho
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Cheiro-verde picado para finalizar

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola até ficar transparente. Adicione o alho e a cenoura. Refogue por 2 minutos. Acrescente a lentilha e misture com os temperos. Junte o caldo de carne e cozinhe com a panela semitampada até a lentilha ficar macia. Junte a paleta desfiada e cozinhe por mais 10 minutos. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Finalize com cheiro-verde e sirva em seguida.

3. Sopa de tofu com cogumelo e brócolis

Ingredientes

  • 1 colher de sopa de óleo de gergelim
  • 2 dentes de alho descascados e picados
  • 1 pedaço de gengibre ralado
  • 1/2 cebola descascada e picada
  • 1 xícara de chá de cogumelo shitake fatiado
  • 1 xícara de chá de brócolis cortado em floretes
  • 1 l de caldo de legumes caseiro
  • 200 g de tofu firme cortado em cubos
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Cebolinha picada para finalizar

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o óleo de gergelim em fogo médio e refogue o alho, o gengibre e a cebola até dourarem levemente. Adicione o cogumelo e refogue até começar a soltar água e dourar. Junte o brócolis e o caldo de legumes. Cozinhe até o brócolis ficar macio, mas ainda firme. Acrescente os cubos de tofu e cozinhe por mais 5 minutos, apenas para aquecer e incorporar o sabor. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Finalize com cebolinha e sirva em seguida.

Sopa de feijão-branco com frango (Imagem: Martin Turzak | Shutterstock)

4. Sopa de feijão-branco com frango

Ingredientes

  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • 1 cebola descascada e picada
  • 2 dentes de alho descascados e picados
  • 1 peito de frango cozido e cortado em cubos
  • 2 xícaras de chá de feijão-branco cozido
  • 1 cenoura descascada e cortada em cubos
  • 1 l de caldo de legumes caseiro
  • Sal, cheiro-verde picado e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela grande, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola até dourar. Adicione o alho e o frango, mexendo por alguns minutos. Acrescente a cenoura e refogue por 4 minutos. Junte o feijão-branco e misture. Coloque o caldo de legumes e tempere com sal e pimenta-do-reino. Cozinhe por 20 minutos com a panela semitampada. Finalize com cheiro-verde e sirva em seguida.

5. Sopa de abobrinha com ricota e peito de frango

Ingredientes

  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • 1 cebola descascada e picada
  • 2 dentes de alho descascados e picados
  • 2 abobrinhas cortadas em cubos
  • 1 peito de frango cozido e desfiado
  • 1 l de caldo de frango caseiro
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola até murchar. Adicione o alho e refogue por mais 1 minuto. Acrescente a abobrinha e refogue por 3 minutos, mexendo bem. Junte o caldo de frango e cozinhe até a abobrinha ficar macia. Adicione o frango desfiado e misture. Abaixe o fogo e cozinhe por mais 5 minutos, mexendo delicadamente. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida. 

Sopa de grão-de-bico com espinafre e ovo (Imagem: Dulce Rubia | Shutterstock)

6. Sopa de grão-de-bico com espinafre e ovo

Ingredientes

  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • 1 cebola descascada e picada
  • 2 dentes de alho descascados e picados
  • 2 xícaras de chá de grão-de-bico cozido
  • 1 cenoura descascada e cortada em cubos
  • 1 xícara de chá de espinafre picado
  • 1 l de caldo de legumes caseiro
  • 2 ovos cozidos cortados ao meio
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola até murchar. Adicione o alho e refogue por mais 1 minuto. Acrescente a cenoura e cozinhe por 3 minutos, mexendo delicadamente. Junte o grão-de-bico e o caldo de legumes. Cozinhe até a cenoura ficar macia e os sabores incorporarem. Adicione o espinafre e cozinhe até as folhas murcharem. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Finalize com os ovos cozidos e sirva em seguida.

7. Sopa de ervilha com carne

Ingredientes

  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • 1 cebola descascada e picada
  • 2 dentes de alho descascados e picados
  • 300 g de patinho cortado em cubos
  • 2 xícaras de chá de ervilha seca
  • 1 cenoura descascada e cortada em cubos
  • 1,5 l de água
  • Sal, pimenta-do-reino moída e páprica defumada a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola até murchar. Adicione o alho e refogue por mais 1 minuto. Acrescente a carne e refogue até dourar levemente de todos os lados. Junte a cenoura, a ervilha seca e a água. Misture bem e cozinhe até a ervilha desmanchar e a sopa ficar cremosa. Tempere com sal, pimenta-do-reino e páprica. Cozinhe por mais 5 minutos, mexendo delicadamente. Sirva em seguida.

    Por Redação EdiCase
    postado em 13/05/2026 19:00
