Bolinho de chuva proteico: 4 receitas para o lanche da tarde

O bolinho de chuva é uma daquelas receitas simples que atravessam gerações carregando muito mais do que açúcar e canela. Com uma massa leve, macia por dentro e levemente crocante por fora, ele proporciona aquela sensação imediata de nostalgia, fazendo com que cada mordida resgate lembranças da infância.

Feito com ingredientes simples, esse clássico da culinária brasileira também pode ganhar versões mais equilibradas e ricas em proteína, unindo sabor, memória afetiva e praticidade para uma alimentação mais nutritiva no dia a dia.

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A seguir, confira 4 receitas de bolinho de chuva proteico para o lanche da tarde!

1. Bolinho de chuva proteico com goiabada

Ingredientes

1 ovo

3 colheres de sopa de iogurte natural

2 colheres de sopa de farinha de aveia

30 g de whey protein sabor baunilha

1 colher de sopa de açúcar

1 colher de chá de fermento em pó

Cubos pequenos de goiabada a gosto

Óleo vegetal para fritar

Canela em pó e açúcar para finalizar

Modo de preparo

Em um recipiente, misture o ovo, o iogurte natural e o açúcar. Acrescente a farinha de aveia e o whey protein, mexendo até obter uma massa homogênea. Por último, adicione o fermento e misture delicadamente. Separe pequenas porções da massa com uma colher e coloque um cubo pequeno de goiabada no centro. Cubra com mais um pouco de massa para envolver o recheio e reserve.

Em uma panela, aqueça o óleo em fogo baixo. Frite os bolinhos em pequenas quantidades, mantendo o fogo entre baixo e médio para garantir que cozinhem por dentro sem queimar por fora. Vire durante o preparo para dourar de maneira uniforme. Depois, retire e coloque sobre papel-toalha para remover o excesso de óleo. Finalize com canela em pó e açúcar. Sirva.

2. Bolinho de chuva de maçã e proteína vegetal

Ingredientes

1 maçã ralada

2 ovos

3 colheres de sopa de farinha de aveia

2 colheres de sopa de proteína vegetal em pó sabor baunilha

1 colher de sopa de açúcar mascavo

1 colher de chá de canela em pó

1 colher de chá de fermento químico em pó

2 colheres de sopa de leite vegetal

Canela em pó para finalizar

Modo de preparo

Em uma tigela, misture os ovos, o leite vegetal e o açúcar mascavo até obter um creme homogêneo. Acrescente a maçã ralada, a farinha de aveia, a proteína vegetal e a canela. Misture bem. Adicione o fermento por último e mexa delicadamente. Com a ajuda de uma colher, distribua pequenas porções da massa em forminhas de silicone. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 20 a 25 minutos, até os bolinhos ficarem dourados. Finalize com canela por cima antes de servir.

Bolinho de chuva proteico de banana (Imagem: RHJPhtotos | Shutterstock)

3. Bolinho de chuva proteico de banana

Ingredientes

1 banana madura amassada

madura amassada 1 ovo

2 colheres de sopa de açúcar de coco

1/2 xícara de chá de farinha de aveia

30 g de proteína vegetal em pó sabor neutro

2 colheres de sopa de leite

1 colher de chá de fermento em pó

Óleo para fritar

Açúcar e canela em pó para polvilhar

Modo de preparo

Em um recipiente, misture a banana amassada, o ovo, o leite e o açúcar de coco até formar um creme homogêneo. Acrescente a farinha de aveia e a proteína vegetal, mexendo bem até obter uma massa mais consistente e levemente aerada. Por último, adicione o fermento e misture delicadamente.

Em uma panela pequena, aqueça o óleo em fogo baixo. Com o auxílio de duas colheres, modele pequenas porções da massa e frite aos poucos, mantendo o fogo entre baixo e médio para que os bolinhos cozinhem por dentro sem queimarem por fora. Retire quando estiverem dourados e coloque sobre papel-toalha para remover o excesso de óleo. Finalize com canela em pó e açúcar antes de servir.

4. Bolinho de chuva integral e proteico com cacau

Ingredientes

2 ovos

3 colheres de sopa de farinha de trigo integral

2 colheres de sopa de whey protein sabor chocolate

1 colher de sopa de cacau em pó 100%

100% 2 colheres de sopa de açúcar mascavo

3 colheres de sopa de leite

1 colher de chá de fermento químico em pó

1 colher de chá de essência de baunilha

Óleo de coco para untar

Cacau em pó e canela em pó para finalizar

Modo de preparo

Em uma tigela, bata os ovos com o açúcar mascavo até formar uma mistura homogênea. Acrescente o leite, a essência de baunilha, a farinha integral, o whey protein e o cacau em pó. Misture bem até obter uma massa cremosa. Adicione o fermento e mexa delicadamente. Com uma colher, distribua pequenas porções da massa em uma assadeira untada com óleo de coco. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 20 minutos, ou até os bolinhos crescerem e ficarem firmes. Finalize com uma mistura de cacau e canela polvilhada por cima. Sirva em seguida.