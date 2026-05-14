Bolinho de chuva proteico: 4 receitas para o lanche da tarde

O bolinho de chuva é uma daquelas receitas simples que atravessam gerações carregando muito mais do que açúcar e canela. Com uma massa leve, macia por dentro e levemente crocante por fora, ele proporciona aquela sensação imediata de nostalgia, fazendo com que cada mordida resgate lembranças da infância.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Feito com ingredientes simples, esse clássico da culinária brasileira também pode ganhar versões mais equilibradas e ricas em proteína, unindo sabor, memória afetiva e praticidade para uma alimentação mais nutritiva no dia a dia.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
A seguir, confira 4 receitas de bolinho de chuva proteico para o lanche da tarde!
1. Bolinho de chuva proteico com goiabada
Ingredientes
- 1 ovo
- 3 colheres de sopa de iogurte natural
- 2 colheres de sopa de farinha de aveia
- 30 g de whey protein sabor baunilha
- 1 colher de sopa de açúcar
- 1 colher de chá de fermento em pó
- Cubos pequenos de goiabada a gosto
- Óleo vegetal para fritar
- Canela em pó e açúcar para finalizar
Modo de preparo
Em um recipiente, misture o ovo, o iogurte natural e o açúcar. Acrescente a farinha de aveia e o whey protein, mexendo até obter uma massa homogênea. Por último, adicione o fermento e misture delicadamente. Separe pequenas porções da massa com uma colher e coloque um cubo pequeno de goiabada no centro. Cubra com mais um pouco de massa para envolver o recheio e reserve.
Em uma panela, aqueça o óleo em fogo baixo. Frite os bolinhos em pequenas quantidades, mantendo o fogo entre baixo e médio para garantir que cozinhem por dentro sem queimar por fora. Vire durante o preparo para dourar de maneira uniforme. Depois, retire e coloque sobre papel-toalha para remover o excesso de óleo. Finalize com canela em pó e açúcar. Sirva.
2. Bolinho de chuva de maçã e proteína vegetal
Ingredientes
- 1 maçã ralada
- 2 ovos
- 3 colheres de sopa de farinha de aveia
- 2 colheres de sopa de proteína vegetal em pó sabor baunilha
- 1 colher de sopa de açúcar mascavo
- 1 colher de chá de canela em pó
- 1 colher de chá de fermento químico em pó
- 2 colheres de sopa de leite vegetal
- Canela em pó para finalizar
Modo de preparo
Em uma tigela, misture os ovos, o leite vegetal e o açúcar mascavo até obter um creme homogêneo. Acrescente a maçã ralada, a farinha de aveia, a proteína vegetal e a canela. Misture bem. Adicione o fermento por último e mexa delicadamente. Com a ajuda de uma colher, distribua pequenas porções da massa em forminhas de silicone. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 20 a 25 minutos, até os bolinhos ficarem dourados. Finalize com canela por cima antes de servir.
3. Bolinho de chuva proteico de banana
Ingredientes
- 1 banana madura amassada
- 1 ovo
- 2 colheres de sopa de açúcar de coco
- 1/2 xícara de chá de farinha de aveia
- 30 g de proteína vegetal em pó sabor neutro
- 2 colheres de sopa de leite
- 1 colher de chá de fermento em pó
- Óleo para fritar
- Açúcar e canela em pó para polvilhar
Modo de preparo
Em um recipiente, misture a banana amassada, o ovo, o leite e o açúcar de coco até formar um creme homogêneo. Acrescente a farinha de aveia e a proteína vegetal, mexendo bem até obter uma massa mais consistente e levemente aerada. Por último, adicione o fermento e misture delicadamente.
Em uma panela pequena, aqueça o óleo em fogo baixo. Com o auxílio de duas colheres, modele pequenas porções da massa e frite aos poucos, mantendo o fogo entre baixo e médio para que os bolinhos cozinhem por dentro sem queimarem por fora. Retire quando estiverem dourados e coloque sobre papel-toalha para remover o excesso de óleo. Finalize com canela em pó e açúcar antes de servir.
4. Bolinho de chuva integral e proteico com cacau
Ingredientes
- 2 ovos
- 3 colheres de sopa de farinha de trigo integral
- 2 colheres de sopa de whey protein sabor chocolate
- 1 colher de sopa de cacau em pó 100%
- 2 colheres de sopa de açúcar mascavo
- 3 colheres de sopa de leite
- 1 colher de chá de fermento químico em pó
- 1 colher de chá de essência de baunilha
- Óleo de coco para untar
- Cacau em pó e canela em pó para finalizar
Modo de preparo
Em uma tigela, bata os ovos com o açúcar mascavo até formar uma mistura homogênea. Acrescente o leite, a essência de baunilha, a farinha integral, o whey protein e o cacau em pó. Misture bem até obter uma massa cremosa. Adicione o fermento e mexa delicadamente. Com uma colher, distribua pequenas porções da massa em uma assadeira untada com óleo de coco. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 20 minutos, ou até os bolinhos crescerem e ficarem firmes. Finalize com uma mistura de cacau e canela polvilhada por cima. Sirva em seguida.