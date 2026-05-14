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Culinária

Bolinho de chuva proteico: 4 receitas para o lanche da tarde

Confira opções simples, saborosas e nutritivas desse clássico da culinária brasileira

Bolinho de chuva proteico com goiabada (Imagem: tmalucelli | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
Bolinho de chuva proteico com goiabada (Imagem: tmalucelli | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

O bolinho de chuva é uma daquelas receitas simples que atravessam gerações carregando muito mais do que açúcar e canela. Com uma massa leve, macia por dentro e levemente crocante por fora, ele proporciona aquela sensação imediata de nostalgia, fazendo com que cada mordida resgate lembranças da infância.

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Feito com ingredientes simples, esse clássico da culinária brasileira também pode ganhar versões mais equilibradas e ricas em proteína, unindo sabor, memória afetiva e praticidade para uma alimentação mais nutritiva no dia a dia.

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A seguir, confira 4 receitas de bolinho de chuva proteico para o lanche da tarde!

1. Bolinho de chuva proteico com goiabada

Ingredientes

  • 1 ovo
  • 3 colheres de sopa de iogurte natural
  • 2 colheres de sopa de farinha de aveia
  • 30 g de whey protein sabor baunilha
  • 1 colher de sopa de açúcar
  • 1 colher de chá de fermento em pó
  • Cubos pequenos de goiabada a gosto
  • Óleo vegetal para fritar
  • Canela em pó e açúcar para finalizar

Modo de preparo

Em um recipiente, misture o ovo, o iogurte natural e o açúcar. Acrescente a farinha de aveia e o whey protein, mexendo até obter uma massa homogênea. Por último, adicione o fermento e misture delicadamente. Separe pequenas porções da massa com uma colher e coloque um cubo pequeno de goiabada no centro. Cubra com mais um pouco de massa para envolver o recheio e reserve.

Em uma panela, aqueça o óleo em fogo baixo. Frite os bolinhos em pequenas quantidades, mantendo o fogo entre baixo e médio para garantir que cozinhem por dentro sem queimar por fora. Vire durante o preparo para dourar de maneira uniforme. Depois, retire e coloque sobre papel-toalha para remover o excesso de óleo. Finalize com canela em pó e açúcar. Sirva.

2. Bolinho de chuva de maçã e proteína vegetal

Ingredientes

  • 1 maçã ralada
  • 2 ovos
  • 3 colheres de sopa de farinha de aveia
  • 2 colheres de sopa de proteína vegetal em pó sabor baunilha
  • 1 colher de sopa de açúcar mascavo
  • 1 colher de chá de canela em pó
  • 1 colher de chá de fermento químico em pó
  • 2 colheres de sopa de leite vegetal
  • Canela em pó para finalizar

Modo de preparo

Em uma tigela, misture os ovos, o leite vegetal e o açúcar mascavo até obter um creme homogêneo. Acrescente a maçã ralada, a farinha de aveia, a proteína vegetal e a canela. Misture bem. Adicione o fermento por último e mexa delicadamente. Com a ajuda de uma colher, distribua pequenas porções da massa em forminhas de silicone. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 20 a 25 minutos, até os bolinhos ficarem dourados. Finalize com canela por cima antes de servir.

A imagem apresenta quatro bolinhos de chuva redondos dispostos sobre uma tábua de madeira rústica. Um dos bolinhos está partido ao meio em primeiro plano, revelando uma massa amarela clara, macia e aerada. Todos os bolinhos estão generosamente cobertos com uma mistura de açúcar e canela. Ao lado deles, há pedaços de canela em pau, e o fundo é composto por tons escuros de madeira, criando uma atmosfera acolhedora e rústica
Bolinho de chuva proteico de banana (Imagem: RHJPhtotos | Shutterstock)

3. Bolinho de chuva proteico de banana

Ingredientes

  • 1 banana madura amassada
  • 1 ovo
  • 2 colheres de sopa de açúcar de coco
  • 1/2 xícara de chá de farinha de aveia
  • 30 g de proteína vegetal em pó sabor neutro
  • 2 colheres de sopa de leite
  • 1 colher de chá de fermento em pó
  • Óleo para fritar
  • Açúcar e canela em pó para polvilhar

Modo de preparo

Em um recipiente, misture a banana amassada, o ovo, o leite e o açúcar de coco até formar um creme homogêneo. Acrescente a farinha de aveia e a proteína vegetal, mexendo bem até obter uma massa mais consistente e levemente aerada. Por último, adicione o fermento e misture delicadamente.

Em uma panela pequena, aqueça o óleo em fogo baixo. Com o auxílio de duas colheres, modele pequenas porções da massa e frite aos poucos, mantendo o fogo entre baixo e médio para que os bolinhos cozinhem por dentro sem queimarem por fora. Retire quando estiverem dourados e coloque sobre papel-toalha para remover o excesso de óleo. Finalize com canela em pó e açúcar antes de servir.

4. Bolinho de chuva integral e proteico com cacau

Ingredientes

  • 2 ovos
  • 3 colheres de sopa de farinha de trigo integral
  • 2 colheres de sopa de whey protein sabor chocolate
  • 1 colher de sopa de cacau em pó 100%
  • 2 colheres de sopa de açúcar mascavo
  • 3 colheres de sopa de leite
  • 1 colher de chá de fermento químico em pó
  • 1 colher de chá de essência de baunilha
  • Óleo de coco para untar
  • Cacau em pó e canela em pó para finalizar

Modo de preparo

Em uma tigela, bata os ovos com o açúcar mascavo até formar uma mistura homogênea. Acrescente o leite, a essência de baunilha, a farinha integral, o whey protein e o cacau em pó. Misture bem até obter uma massa cremosa. Adicione o fermento e mexa delicadamente. Com uma colher, distribua pequenas porções da massa em uma assadeira untada com óleo de coco. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 20 minutos, ou até os bolinhos crescerem e ficarem firmes. Finalize com uma mistura de cacau e canela polvilhada por cima. Sirva em seguida.

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    Por Redação EdiCase
    postado em 14/05/2026 16:37
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