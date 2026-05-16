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Fondue vegetariano: 4 receitas fáceis para preparar em casa

Com ingredientes de origem vegetal, é possível criar opções cremosas, aromáticas e cheias de sabor

Fondue vegetariano de castanha-de-caju (Imagem: stockcreations | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
Fondue vegetariano de castanha-de-caju (Imagem: stockcreations | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

O fondue é um prato saboroso e muito associado aos dias mais frios, pois proporciona conforto e aconchego à mesa. Tradicionalmente preparado com queijo, ele conquistou diferentes versões ao longo do tempo e pode ser adaptado facilmente para uma alimentação sem ingredientes de origem animal. Com o uso de opções vegetais, é possível criar um fondue cremoso, aromático e cheio de sabor, mantendo a textura agradável e a experiência típica desse prato tão apreciado no inverno.

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A seguir, confira 4 receitas de fondue vegetariano que selecionamos para você preparar em casa!

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1. Fondue vegetariano de castanha-de-caju

Ingredientes

  • 2 xícaras de chá de castanha-de-caju
  • 4 xícaras de chá de água quente
  • 500 g de mandioquinha cozida
  • 2 colheres de sopa de polvilho azedo
  • 1 dente de alho ralado
  • 1 colher de chá de sal
  • 1 xícara de chá de azeite
  • Pimenta-do-reino moída a gosto
  • 1 xícara de chá de vinho branco seco
  • Água
  • Cubos de pão torrados para servir

Modo de preparo

Coloque a castanha-de-caju em um recipiente, cubra com água e deixe de molho por aproximadamente 10 horas. Descarte a água e bata a castanha-de-caju com a água quente no liquidificador até obter uma pasta. Retire e reserve. Coloque os demais ingredientes no liquidificador e bata até obter uma mistura homogênea.

Em uma panela antiaderente, coloque a mistura batida no liquidificador e leve ao fogo baixo por aproximadamente 4 minutos, mexendo sempre. Acrescente a pasta de castanha-de-caju e mexa até obter textura de fondue. Transfira para um aparelho de fondue e sirva com os cubos de pão.

2. Fondue vegetariano de chocolate

Ingredientes

  • 200 ml de leite de coco
  • 200 g de chocolate vegano picado
  • 2 colheres de sopa de xarope de bordo
  • 1 colher de chá de extrato de baunilha
  • Morangos para servir

Modo de Preparo

Em uma panela, coloque o leite de coco e aqueça em fogo baixo. Adicione o chocolate e mexa até derreter completamente. Em seguida, adicione o xarope de bordo e o extrato de baunilha. Mexa por mais alguns minutos. Transfira a mistura para o aparelho de fondue e sirva com os morangos. 

Fondue de tomate em porcelana branca com um pedaço de pão em forma de coração com o fondue
Fondue vegetariano de tomate (Imagem: Y. A. Photo | Shutterstock)

3. Fondue vegetariano de tomate

Ingredientes

  • 300 g de tomate maduro picado
  • 1 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 1/4 de xícara de chá de vinho seco
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Pão em pedaços e vegetais para servir

Modo de Preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e adicione a cebola e o alho, refogando até dourar. Acrescente o tomate e cozinhe por 5 minutos. Transfira a mistura para o liquidificador e bata até obter um creme. Volte para a panela e leve ao fogo médio. Adicione o vinho branco, o sal e a pimenta-do-reino e mexa até engrossar. Transfira para o aparelho de fondue e sirva com pedaços de pão e vegetais.

4. Fondue vegetariano de grão-de-bico

Ingredientes

  • 2 xícaras de chá de grão-de-bico cozido e escorrido
  • 1 xícara de chá de água
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • 1 colher de sopa de levedura nutricional
  • 1 colher de chá de páprica defumada
  • 1 dente de alho picado
  • Sal a gosto
  • Batata-bolinha cozida para servir

Modo de preparo

No liquidificador, bata o grão-de-bico cozido com a água, o azeite, a levedura nutricional, a páprica defumada, o alho e o sal até obter um creme homogêneo. Transfira para uma panela antiaderente e cozinhe em fogo baixo, mexendo até atingir uma textura cremosa. Transfira para um aparelho de fondue e sirva com a batata-bolinha.

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    Por Redação EdiCase
    postado em 16/05/2026 13:02
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