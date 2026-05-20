InícioRevista do Correio
Culinária

Brownie proteico: 3 receitas para o lanche da tarde

Mantenha a alimentação equilibrada e sacie a vontade de comer doce com opções gostosas e nutritivas

Brownie proteico com banana e nozes (Imagem: Nitcha | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
Brownie proteico com banana e nozes (Imagem: Nitcha | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Se você procura uma opção mais equilibrada para saciar a vontade de comer doce no meio da tarde, o brownie proteico pode ser a escolha perfeita. Com ingredientes nutritivos e ricos em proteínas, ele ajuda na saciedade e ainda combina sabor e praticidade no dia a dia. Além disso, é versátil e pode ser preparado com diferentes ingredientes para deixar o cardápio mais variado.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

A seguir, confira 3 receitas deliciosas de brownie proteico!

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

1. Brownie proteico com banana e nozes

Ingredientes

  • 2 ovos
  • 2 bananas descascadas e amassadas
  • 3 colheres de sopa de cacau em pó 100%
  • 1 scoop de whey protein sabor chocolate
  • 2 colheres de sopa de farinha de aveia
  • 1 colher de chá de fermento químico em pó
  • 1 xícara de chá de nozes picadas
  • Rodelas de banana para decorar

Modo de preparo

Em um recipiente, misture os ovos, a banana amassada e o cacau em pó até obter uma massa homogênea. Acrescente o whey protein e a aveia e misture. Adicione o fermento químico e mexa para incorporar. Por último, coloque as nozes e misture. Despeje a massa em uma forma forrada com papel-manteiga e decore com as rodelas de banana. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 20 minutos. Retire do forno, espere amornar e corte em quadrados. Sirva em seguida.

2. Brownie proteico com leite em pó

Ingredientes

  • 2 ovos
  • 1/2 xícara de chá de farinha de aveia
  • 3 colheres de sopa de cacau em pó 100%
  • 4 colheres de sopa de leite em pó
  • 1/4 de xícara de chá de leite
  • 2 colheres de sopa de mel
  • 2 colheres de sopa de óleo de coco
  • 1 colher de chá de essência de baunilha
  • 1 colher de chá de fermento químico em pó
  • 1 xícara de chá de castanha-do-pará picada
  • Óleo de coco para untar
  • Farinha de aveia para enfarinhar

Modo de preparo

Em um recipiente, misture os ovos, o leite, o mel, o óleo de coco e a essência de baunilha até ficar homogêneo. Acrescente a farinha de aveia, o cacau em pó e o leite em pó e mexa até formar uma massa cremosa e consistente. Por último, adicione o fermento químico e a castanha-do-pará e misture delicadamente. Despeje a massa em uma forma untada com óleo de coco e enfarinhada com farinha de aveia. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 25 minutos. Retire do forno, espere amornar e corte em quadrados. Sirva em seguida.

Três pedaços de brownie proteico com pasta de amendoim em tábua de madeira
Brownie proteico com pasta de amendoim (Imagem: MariaDokshina | Shutterstock)

3. Brownie proteico com pasta de amendoim

Ingredientes

  • 2 ovos
  • 1/2 xícara de chá de farinha de aveia
  • 3 colheres de sopa de cacau em pó 100%
  • 4 colheres de sopa de pasta de amendoim integral
  • 1/4 de xícara de chá de iogurte natural
  • 2 colheres de sopa de mel
  • 1 colher de chá de essência de baunilha
  • 1 colher de chá de fermento químico em pó
  • 50 g de chocolate 70% cacau picado
  • Pasta de amendoim para finalizar

Modo de preparo

Em um recipiente, misture os ovos, o iogurte natural, o mel e a essência de baunilha até ficar homogêneo. Acrescente a farinha de aveia, o cacau em pó e a pasta de amendoim e mexa até formar uma massa cremosa e consistente. Adicione o fermento químico e parte do chocolate picado e misture delicadamente.

Despeje a massa em uma forma forrada com papel-manteiga. Distribua pequenas porções de pasta de amendoim por cima e faça movimentos leves com um palito para criar o efeito mesclado. Finalize com o restante do chocolate picado. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 25 minutos. Retire do forno, espere amornar e corte em quadrados. Sirva em seguida.

  • Google Discover Icon
PE
PE

Portal EdiCase

    Por Redação EdiCase
    postado em 20/05/2026 15:40
    SIGA
    x