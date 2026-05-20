Veja como escolher o perfume ideal para o casamento

O perfume é capaz de eternizar a experiência, criando uma memória olfativa única que permanece viva mesmo depois do casamento (Imagem: Mihail Pustovit | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

O casamento é, sem dúvida, um momento muito especial, repleto de emoções e detalhes. Além do vestido, entram em cena escolhas importantes, como o penteado, a maquiagem e, claro, o perfume, que deixou de ser apenas o toque final da produção para se tornar parte essencial da composição do look da noiva.

Assim como o styling traduz personalidade por meio de tecidos, texturas e beleza, o perfume atua como uma extensão invisível da identidade. Ele é capaz de eternizar a experiência, criando uma memória olfativa única que permanece viva mesmo depois do fim da celebração. Sua escolha representa a assinatura emocional do grande dia e do início de um novo capítulo.

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De acordo com a especialista em perfumaria Alessandra Tucci, fundadora da Paralela Escola Olfativa referência no estudo da perfumaria e associada exclusiva da escola francesa Cinquième Sens, o perfume deve estar em sintonia com a personalidade da noiva e a proposta do casamento.

Criar uma assinatura olfativa para o grande dia é um processo de conexão. É importante compreender quem é essa mulher, a que horas ela vai subir ao altar e qual atmosfera deseja transmitir, detalha a profissional, que reúne abaixo os tipos de perfumes ideais para cada estilo de noiva e cerimônia:

1. Florais brancos

Dominadas por notas como jasmim, magnólia, lírio-do-vale, flor de laranjeira e gardênia, as fragrâncias florais brancas são escolhas clássicas para casamentos diurnos e cerimônias religiosas. Transmitem pureza, elegância e frescor, e são ideais para noivas que buscam um visual romântico e sofisticado.

A grande força dessas opções está na capacidade de criar uma memória olfativa imediata e afetiva. Flores brancas evocam acolhimento e alegria, envolvendo quem está por perto de maneira sutil. Ao optar por esse perfil olfativo, a noiva conquista uma presença marcante, porém delicada, que complementa sua personalidade sem jamais ofuscá-la, explica a Alessandra Tucci.

Sugestões de produtos: Tutù Blanc Extrait de Parfum, de Gritti Venetia.

2. Gourmands modernos

Para as noivas que se casam ao pôr do sol ou à noite, notas de baunilha, pralinê e fava tonka criam uma atmosfera envolvente e acolhedora. São fragrâncias marcantes, que permanecem presentes ao longo da celebração e acompanham cada abraço e momento da festa. A proposta é despertar sensações imediatas de prazer e conforto. Quando equilibrado com a atmosfera do evento, o perfume gourmand vira uma declaração de estilo: revela uma mulher contemporânea, confiante e que celebra sua própria feminilidade com um toque de sensualidade.

Sugestões de produtos: Royal Marina Red Diamond EDP, de Marina de Bourbon; Mercedes-Benz Woman In Red EDP; Watani Pink EDP, de Al Wataniah.

Notas de bergamota, chá branco e neroli criam um aroma fresco e sofisticado tanto para noiva quanto para quem a encontra (Imagem: vicky van zyl | Shutterstock)

3. Cítricos e Aquáticos

Casamentos na praia, no campo ou ao ar livre pedem leveza e frescor. Notas de bergamota, chá branco e neroli ajudam a manter a fragrância luminosa e confortável mesmo sob o sol. São perfumes vibrantes, que dialogam naturalmente com vestidos fluidos e maquiagens no estilo bridal glow. Existe uma sintonia natural entre os perfumes aquáticos e a tendência da pele iluminada e natural. Ao escolher esse caminho olfativo, a noiva transmite modernidade e uma personalidade solar, criando um aroma fresco e sofisticado tanto para si quanto para quem a encontra ao longo da celebração.

Sugestões de produtos: Laguna EDT, de Salvador Dalí; Heavenly Lychee EDP, de Gulf Orchid.

4. Amadeirados Femininos

Entre as tendências em ascensão estão os perfumes com bases de sândalo, cedro e patchouli combinados a nuances florais. Sofisticados e contemporâneos, eles fogem do óbvio e são ideais para mulheres que desejam expressar força, elegância e personalidade marcante. “São fragrâncias que funcionam especialmente bem em casamentos urbanos, celebrações noturnas ou cenários mais modernos, como galerias e rooftops. Elas transmitem segurança e maturidade, criando uma assinatura olfativa envolvente e acolhedora ao mesmo tempo”, detalha a especialista.

Sugestões de produtos: Animale For Women EDP; Sahr Al Kalimat EDP, de Sahari.

5. Florais Atalcados

Notas de íris e violeta evocam a elegância das tradicionais casas de perfumaria, criando a sensação de uma pele aveludada e delicadamente perfumada. São escolhas ideais para noivas que buscam sofisticação discreta, suavidade e um perfume que acompanhe o visual com naturalidade. Para a noiva, ele funciona como uma segunda pele: não compete com o vestido, mas o complementa. O resultado é uma aura de conforto e elegância silenciosa, capaz de permanecer na memória afetiva como o aroma do dia mais especial da vida.

Sugestões de produtos: Lychee Musk, de Arabiyat.

Por Magda Pontes