9 acompanhamentos para churrasco que vão além da farofa tradicional

O churrasco, por si só, já é uma refeição saborosa e muito apreciada, mas pode ficar ainda mais gostoso quando servido com os acompanhamentos certos. Esses complementos não apenas enriquecem a refeição, mas também tornam a experiência mais completa e especial, reunindo aromas, texturas e sabores que combinam perfeitamente com as carnes.
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Abaixo, confira 9 receitas de acompanhamento para churrasco!
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1. Arroz carreteiro
Ingredientes
- 1/2 xícara de chá de bacon picado
- 1/2 xícara de chá de linguiça calabresa picada
- 1 cebola descascada e picada
- 2 dentes de alho descascados e amassados
- 1 pimentão verde sem sementes e picado
- 1/2 xícara de chá de carne-seca
- 1 cenoura descascada e picada
- 2 xícaras de chá de arroz
- Sal e cebolinha picada a gosto
- Água
Modo de preparo
Carne-seca
Limpe a carne-seca e corte em pedaços. Coloque em um recipiente, cubra com água e tampe com plástico-filme. Leve à geladeira por 12 horas, trocando a água a cada 4 horas. Depois, descarte a água, coloque a carne-seca em uma panela de pressão, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar por 30 minutos após pegar pressão. Desligue o fogo, escorra a água, espere esfriar e desfie a carne. Reserve.
Arroz
Em uma panela, coloque o bacon e a calabresa e leve ao fogo médio para fritar até dourar. Adicione a cebola e o alho e refogue até a cebola murchar. Acrescente o pimentão e a cenoura e refogue por mais 5 minutos. Junte a carne-seca e o arroz e misture. Tempere com sal, cubra com água e tampe a panela. Cozinhe até secar a água e o arroz ficar macio. Desligue o fogo, salpique com cebolinha e sirva em seguida.
2. Cebola caramelizada
Ingredientes
- 4 cebolas cortadas em pétalas
- 2 colheres de sopa de manteiga
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- 1 colher de sopa de açúcar mascavo
- 1 colher de chá de tomilho fresco
- 1 colher de chá de sal
- 1/2 colher de chá de pimenta-do-reino moída
Modo de preparo
Em uma frigideira grande, aqueça a manteiga e o azeite de oliva em fogo médio. Adicione as cebolas e cozinhe lentamente por cerca de 15 minutos, mexendo de vez em quando. Acrescente o açúcar mascavo, o tomilho, o sal e a pimenta-do-reino. Continue cozinhando até as cebolas ficarem douradas e caramelizadas. Sirva quente ao lado das carnes.
3. Couve refogada
Ingredientes
- 1 maço de couve higienizada e fatiada
- 2 dentes de alho descascados e picados
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- Sal a gosto
Modo de preparo
Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho e doure. Acrescente a couve fatiada e cozinhe por 5 minutos. Desligue o fogo e tempere com sal. Sirva em seguida.
4. Molho de alho
Ingredientes
- 250 ml de leite integral gelado
- 3 dentes de alho descascados e amassados
- Sal, óleo e orégano a gosto
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque o leite integral e bata na velocidade máxima. Sem parar de bater, adicione o óleo em fio até obter um creme. Acrescente o alho, o sal e o orégano e continue batendo para incorporar. Transfira o molho para um recipiente e sirva em seguida.
5. Salada de maionese
Ingredientes
- 250 g de maionese
- 3 batatas descascadas e cortadas em cubos
- 2 cenouras descascadas e cortadas em cubos
- 280 g de milho-verde em conserva
- 280 g de ervilha em conserva
- 2 colheres de sopa de cebolinha picada
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Água
Modo de preparo
Em uma panela, coloque as batatas e as cenouras, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar até ficarem macias. Desligue o fogo, escorra a água e espere esfriar. Em seguida, em um recipiente, coloque as batatas, as cenouras, o milho-verde, a ervilha e a cebolinha e misture. Aos poucos, acrescente a maionese e mexa para incorporar. Tempere com sal e pimenta-do-reino e leve à geladeira por 2 horas. Sirva em seguida.
6. Vinagrete de abacaxi
Ingredientes
- 1 abacaxi descascado e picado
- 2 colheres de sopa de cebola-roxa descascada e picada
- 1 colher de chá de gengibre ralado
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- Suco de 1/2 limão
- Sal e cheiro-verde picado a gosto
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque o abacaxi e o suco de limão e misture. Adicione os demais ingredientes e mexa para incorporar. Cubra com plástico-filme e leve à geladeira por 1 hora. Sirva em seguida.
7. Batata assada com dill
Ingredientes
- 1 kg de batata com casca
- 3 colheres de sopa de azeite de oliva
- 1 colher de chá de páprica defumada
- 1 colher de chá de alho em pó
- 1 colher de chá de sal
- Água para cozinhar
- 1/2 colher de chá de pimenta-do-reino moída
- 3 colheres de sopa de dill fresco picado
- 1 colher de sopa de manteiga derretida
Modo de preparo
Em uma panela, cubra a batata com água, adicione um pouco de sal e leve ao fogo médio para cozinhar por 12 minutos, até começar a ficar macia, mas sem desmanchar. Escorra e corte-a ao meio. Transfira para uma assadeira grande e regue com azeite de oliva e manteiga derretida. Tempere com a páprica defumada, o alho em pó, o sal e a pimenta-do-reino. Misture delicadamente para envolver todos os pedaços.
Leve ao forno preaquecido a 220 °C por aproximadamente 35 minutos, mexendo na metade do tempo, até a batata ficar dourada e levemente crocante nas bordas. Retire do forno e finalize com dill por cima. Sirva quente.
8. Pão de alho recheado
Ingredientes
- 1 pão francês cortado em fatias grossas
- 100 g de manteiga
- 3 dentes de alho descascados e picados
- 2 colheres de sopa de salsinha picada
- 3 colheres de sopa de queijo parmesão ralado
- Sal a gosto
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque a manteiga, o alho, a salsinha, o queijo parmesão e o sal e misture até formar uma pasta homogênea. Com uma colher, espalhe essa mistura entre as fatias do pão. Leve à churrasqueira e asse até dourar. Sirva em seguida.
9. Abobrinha grelhada com parmesão e limão
Ingredientes
- 3 abobrinhas cortadas em rodelas grossas
- 3 colheres de sopa de azeite de oliva
- Suco de 1 limão
- 50 g de queijo parmesão ralado
- 1 colher de chá de alho em pó
- 1 colher de chá de sal
- Óleo para grelhar
- 1/2 colher de chá de pimenta-do-reino moída
Modo de preparo
Em um recipiente, misture as abobrinhas com azeite de oliva, alho em pó, sal e pimenta-do-reino. Grelhe em uma frigideira em fogo médio com um fio de óleo até dourarem dos dois lados. Transfira para uma travessa, regue com o suco de limão e finalize com queijo parmesão ralado. Sirva em seguida.