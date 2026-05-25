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Astrologia

Anjo da guarda de Gêmeos: conheça o protetor espiritual do signo

Rafael é um aliado poderoso para buscar sabedoria e acelerar o processo de cura espiritual

O anjo da guarda dos geminianos traz palavras de conhecimento, orientação e cura (Imagem: Allexxandar | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
O anjo da guarda dos geminianos traz palavras de conhecimento, orientação e cura (Imagem: Allexxandar | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Os anjos são seres celestiais que cercam os humanos com sua luz. Além disso, esses guardiões pairam sobre cada signo, trazendo consigo energias divinas e influências benéficas. Eles podem ser aliados poderosos no cotidiano, oferecendo orientação, proteção e inspiração. Inclusive, essas energias angelicais são capazes de oferecer benefícios físicos e tangíveis para a vida das pessoas.  

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Segundo Emylian Kali, consultor esotérico da iQuilibrio, Rafael é o mensageiro divino de Gêmeos que irradia sabedoria e comunicação clara. É um guia celestial que sussurra palavras de conhecimento, orientação e cura, proporcionando uma clareza divina que transcende os desafios cotidianos.  

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O anjo é um aliado poderoso para buscar sabedoria e acelerar o processo de cura espiritual. Sua energia lembra a brisa fresca, dissipando dúvidas e confusões, assim como permitindo que se navegue pela vida com discernimento e compreensão.    

Incenso aceso em cima de uma mesa com uma mulher sentada meditando ao fundo
O incenso de lavanda promove a clareza mental e a conexão espiritual (Imagem: New Africa | Shutterstock)

Dicas para a conexão com o anjo

A seguir, Emylian Kali lista algumas práticas para aumentar a conexão com Rafael, anjo guardião dos nativos de Gêmeos. Confira!

  • Incenso: lavanda, uma fragrância que promove clareza mental, conexão psíquica e espiritual;  
  • Cristal: ágata é considerada o fabuloso cristal do equilíbrio e da harmonia;   
  • Cor: os geminianos devem usar e abusar do amarelo, pois proporciona uma energia de aura iluminada;
  • Ritual semanal: nas quartas-feiras, os geminianos devem colocar um copo com água e sal grosso à luz do sol por 30 minutos, pedindo cura e libertação;   
  • Salmo: os geminianos podem ler o Salmo 19 antes de dormir ou ao finalizar o dia, como agradecimento pelo período iluminado por Rafael.

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    Por Redação EdiCase
    postado em 25/05/2026 19:10
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