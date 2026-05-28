Entenda por que acalmar a pele é prioridade na K-beauty

Durante anos, o skincare ocidental foi guiado pela busca por resultados rápidos. Ácidos renovadores, ativos concentrados e rotinas extensas dominaram o universo da beleza, incentivando tratamentos intensivos voltados à transformação visível da pele. Agora, um novo movimento começa a ganhar força, influenciado pela tradição oriental, trazendo uma abordagem mais gentil e equilibrada: em vez de estimular mudanças intensas e imediatas, o foco passa a ser acalmar a pele e fortalecer sua barreira de proteção ao longo do tempo.

Impulsionada pela evolução da K-beauty, a indústria passa a priorizar o chamado skin soothing, conceito que valoriza hidratação profunda, redução da sensibilização e recuperação do conforto cutâneo como base para uma pele saudável. Em vez de corrigir imperfeições a qualquer custo, o skincare passa a priorizar o restabelecimento do equilíbrio da pele diante das agressões diárias.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Por que a pele precisa ser acalmada hoje?

A rotina contemporânea impõe desafios constantes à pele. Poluição, variações climáticas, exposição prolongada à luz azul, estresse e privação de sono contribuem para um estado contínuo de sensibilização cutânea. Ao mesmo tempo, o acesso ampliado à informação sobre skincare incentivou rotinas cada vez mais complexas, muitas vezes combinando múltiplos ativos de alta performance.

Esse cenário deu origem ao fenômeno conhecido como overcare, quando o excesso de estímulos compromete o conforto da pele. Segundo o farmacêutico Thomas Kim, responsável técnico da Osang Cosmetic, a mudança no comportamento do consumidor reflete uma nova compreensão sobre o cuidado diário. Durante muito tempo, especialmente no Brasil, o skincare esteve associado à ideia de renovação intensa. Hoje, entendemos que a pele responde melhor quando está equilibrada. Acalmar não é um passo extra, mas a base para que qualquer tratamento funcione de forma mais eficiente, explica.

O papel da K-Beauty na virada do skincare global

A influência da Coreia do Sul foi decisiva para consolidar essa abordagem. Diferentemente das rotinas focadas apenas em correção, a filosofia coreana sempre priorizou manutenção contínua, prevenção e conforto sensorial. Na prática, isso significa substituir intervenções agressivas por fórmulas que trabalham em harmonia com a pele, respeitando seu ritmo natural.

Máscaras calmantes, essências hidratantes e produtos reparadores deixaram de ser soluções emergenciais e passaram a ocupar um lugar central na rotina diária, funcionando como momentos de recuperação após o impacto do ambiente urbano.

A presença de ativos como fucoidan, centella asiática e betaglucana evidencia a tendência de um skincare mais focado em acalmar e fortalecer a pele (Imagem: Rido | Shutterstock)

Ingredientes calmantes ganham protagonismo

A nova geração de fórmulas acompanha essa mudança ao destacar ativos conhecidos por ajudar a reduzir sinais de estresse cutâneo e restaurar a sensação de equilíbrio. Entre eles, o fucoidan, polissacarídeo extraído de algas marrons presentes em águas frias do Oceano Pacífico, tornou-se um dos ingredientes mais observados dentro da K-Beauty contemporânea.

De acordo com Thomas Kim, o interesse pelo ativo está diretamente ligado ao novo momento do skincare. O fucoidan tem uma capacidade muito interessante de retenção de umidade associada à ação calmante. Ele ajuda a manter a pele hidratada enquanto reduz sinais de sensibilização, algo essencial em rotinas modernas. Um exemplo dessa aplicação aparece na Máscara Calmante e Equilibrante com Fucoidan, da Onul31°, desenvolvida justamente para oferecer um momento de recuperação da pele após exposição ao estresse diário, afirma.

Além do fucoidan, ingredientes como centella asiática, betaglucana, niacinamida e água do mar purificada aparecem com frequência em formulações voltadas ao conforto cutâneo, combinando hidratação, suavização da vermelhidão e melhora da aparência geral da pele.

Do tratamento intensivo ao cuidado contínuo

A ascensão do skincare calmante revela uma transformação mais ampla na indústria da beleza. Em vez de buscar resultados imediatos por meio de estímulos constantes, consumidores passam a valorizar rotinas sustentáveis a longo prazo, capazes de manter a pele equilibrada mesmo diante de fatores externos inevitáveis.

Para Thomas Kim, essa mudança representa uma evolução natural do setor. A nova geração de skincare não busca apenas ativos mais fortes, mas soluções mais inteligentes. Produtos calmantes ajudam a pele a se recuperar, preservando sua funcionalidade natural. Quando a pele está confortável, os resultados aparecem de forma mais consistente e duradoura.

Assim, acalmar a pele deixa de ser um gesto pontual e passa a representar o centro da rotina contemporânea de cuidados. A tendência aponta para um futuro em que ciência, sensorialidade e bem-estar caminham juntos, transformando o skincare não apenas em tratamento, mas em um verdadeiro ritual de equilíbrio diário.

Por Caroline Amorim