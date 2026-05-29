X-bolo: a sobremesa com cara de hambúrguer que virou febre no TikTok

Homem exibe o X-bolo, a sobremesa que imita um hambúrguer e viraliza no TikTok, dentro de um carro. - (crédito: Reprodução/TikTok)

Uma nova tendência gastronômica ganha espaço no TikTok: o X-bolo. A sobremesa, que imita o visual de um hambúrguer, tem se popularizado na plataforma nas últimas semanas e despertado a curiosidade dos usuários.

@maisreceitas X-bolo ???????? Ingredientes massa 3 ovos 140g de açúcar refinado 80ml de óleo 120ml de leite 170g de farinha de trigo 1 pitada de sal 8g de fermento em pó Baunilha opcional Para massa de chocolate é só acrescentar 35g de chocolate em pó Brigadeiro 1 leite condensado 30g de chocolate em pó 50% cacau 1 creme de leite 15g de manteiga ou margarina Brigadeiro de leite em pó 1 leite condensado 4 colheres de sopa de leite em pó 2 creme de leite 1/2 colher de sopa de manteiga ou margarina As forminhas que usei são de fazer quiche, com 8cm de diâmetro Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO ? som original - Delismar Cardoso

O interesse crescente se reflete nas buscas. Nos últimos sete dias, as pesquisas pelo termo “bolo” aumentaram 55% em relação à semana anterior. No aplicativo, já circulam vídeos que ensinam a receita, experimentam o doce e exibem versões criadas por confeitarias.

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Após o fenômeno do morango do amor, que dominou a plataforma em 2025 com vídeos, receitas e reviews, o X-bolo começa a atrair a atenção de criadores de conteúdo, confeiteiros e pequenos negócios por sua proposta inusitada e apelo visual.

A ideia é misturar elementos de confeitaria com a estética de um hambúrguer. A montagem utiliza massa de bolo e recheios doces para simular um lanche tradicional, apostando no fator surpresa e no potencial visual para os vídeos.

O fenômeno demonstra como a criatividade nas redes sociais transforma alimentos em tendências de consumo, movimentando o comércio e redefinindo a forma como as receitas se tornam populares.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.