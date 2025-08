Morango do Amor de R$ 2 mil: conheça o confeiteiro por trás do doce

Denilson Lima, criador do morango do amor de luxo - (crédito: Reprodução/Instagram/@denilsonlimasucrier)

Não tem jeito: o morango do amor é o novo queridinho do momento. Apesar de ser comum em muitas festas juninas, a versão da receita que combina o sabor da fruta com brigadeiro e caramelo conquistou os brasileiros nos últimos dias. Confeitarias de todo o país aproveitaram a oportunidade para entrar na trend, soltar a criatividade e aumentar a renda dos negócios. Mas e o morango de luxo, você já ouviu falar?

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Existe uma versão gourmet do morango do amor. O custo varia entre R$ 2.100 e R$ 2.300 e está sendo uma febre entre artistas e influenciadores como Bruna Marquezine, Lucas Rangel e Silvia Braz.

A versão foi desenvolvida pelo maranhense Denilson Lima, de 27 anos. Envolto em brigadeiro belga ao leite, brigadeiro branco e maracujá, os morangos são banhados em uma casca fina e crocante de caramelo e finalizados com uma decoração de tirar o fôlego.

Nascido no interior do Maranhão, o confeiteiro, agora, reside em São Paulo e é conhecido pelos doces extravagantes e luxuosos que produz.

Mas a história com a confeitaria não é recente: começou quando Denilson ainda era criança e via a avó fazer bolos simples, apenas por amor. “O que mais me motivou foi ver o que minha avó amava fazer. Eu acho que peguei isso dela. Ela amava, não fazia isso pelo dinheiro. Então, muito mais do que pelo dinheiro e pela fama, eu faço porque amo”, lembra o artista.

“Minha história com a confeitaria nasceu de um sonho e de uma necessidade de me expressar. Desde cedo, eu entendi que não funcionava no automático. Eu precisava que cada criação fizesse sentido com a minha verdade”, completa.

Realização de um sonho

Denilson fazia pequenas produções em seu apartamento e realizava projetos freelancers em confeitarias da cidade quando decidiu focar por inteiro em seu sonho. Foi nesse período que a influenciadora de luxo Silvia Braz viu o trabalho feito pelo confeiteiro e, com a divulgação, o jovem ganhou visibilidade no meio dos famosos.

Ao Correio, falou sobre o sonho realizado de se tornar um confeiteiro renomado. “Eu sempre senti que meu espaço era esse: onde a confeitaria encontra arte, luxo e contemporaneidade. Minha estética nasceu desse desejo de criar algo que fosse maior que a técnica, algo que emocionasse, que contasse histórias”, explica.

E é movido por esses objetivos que a inspiração se faz presente nas criações do jovem. “Eu vivo colecionando referências: imagens, cheiros, conversas, memórias. Minha cabeça está sempre borbulhando. Sou movido por sensações e conceitos, e quando algo pulsa em mim, eu transformo em criação”

Por trabalhar com nomes renovados, Lima afirma que há um cuidado para manter a qualidade na entrega do trabalho: “Trabalhar com nomes e marcas de peso me desafia a ser ainda mais fiel à minha identidade, trazendo sempre algo exclusivo e impactante.”

A chave para o sucesso

Denilson Lima evoluiu em suas criações, mas sem tirar os pés do chão, sempre focado nas metas que ainda tem a cumprir. “Mais do que um bom produto, eu aprendi que o que move as pessoas é a narrativa, a emoção e a conexão. Meu diferencial está em entregar não só sabor, mas presença, identidade e alma. Quem escolhe meu trabalho sabe que está levando mais do que um doce: está levando uma experiência, uma assinatura e um pedaço da minha história.”

E mesmo com todo o sucesso que vem aumentando em decorrência da tendência atual, o artista não pretende parar tão cedo, ainda há metas e objetivos para alcançar. E garante: “Mais que ingredientes, o que entrego é conceito, estética e emoção”. Sobre as criações e doces favoritos afirma: “Meu favorito? Sempre o próximo. A cada criação, eu sinto que estou escrevendo mais uma página dessa história”.

Saiba Mais Flipar Mandalas têm arte, simbolismo e espiritualidade em diversas culturas

Mandalas têm arte, simbolismo e espiritualidade em diversas culturas Flipar Belas igrejas da Itália são verdadeiras obras de arte; confira

Belas igrejas da Itália são verdadeiras obras de arte; confira Diversão e Arte Reprises imperdíveis: 4 novelas famosas da Globo voltam a ser exibidas em agosto

Reprises imperdíveis: 4 novelas famosas da Globo voltam a ser exibidas em agosto Diversão e Arte Camila Cabello anuncia documentário intimista da "Yours C, Tour"

Camila Cabello anuncia documentário intimista da "Yours C, Tour" Diversão e Arte Excêntrica bobagem: confira a crítica de 'A morte de um unicórnio'

Excêntrica bobagem: confira a crítica de 'A morte de um unicórnio' Diversão e Arte 5 lançamentos imperdíveis no Disney+ em agosto de 2025