TikTok lança "Ingrediente Principal" para incentivar o combate a fome

O TikTok lançou na terça-feira (30/9), a campanha global "Ingrediente Principal", focada em alimentação saudável e combate à fome. O Brasil foi o ponto de partida da iniciativa, que inclui a criação de um espaço alimentar em São Paulo e ações educativas em colaboração com o governo e influenciadores.

Com um investimento de US$ 500 mil (aproximadamente R$ 2,7 milhões), em colaboração com a Ação da Cidadania, um novo espaço multifuncional está previsto para iniciar operações em 2026. Este espaço terá uma cozinha solidária, escola de gastronomia, banco de alimentos, jardim de agroecologia e estúdio de criação de conteúdo.

Durante a Semana de Inovação em Brasília, o TikTok e o Ministério do Desenvolvimento Social assinaram um Protocolo de Intenções. A parceria visa desenvolver campanhas, oferecer treinamento a criadores de conteúdo e promover programas de divulgação científica focados em nutrição. O objetivo principal é incentivar hábitos alimentares saudáveis e combater a disseminação de informações falsas sobre o tema nas redes sociais.

Além das ações presenciais, a campanha vai ganhar um hub de conteúdo dentro do TikTok, com vídeos e informações confiáveis sobre alimentação, segurança alimentar e sustentabilidade.

Uma equipe de 30 criadores brasileiros foi convidada para produzir conteúdos originais sobre o tema, que poderão ser encontrados nas hashtags #TheMainIngredient e #Naturaltech.

A Naturaltech, é o maior evento de produtos naturais da América Latina, também participa da ação, doando R$ 1 milhão em créditos de publicidade para ampliar o alcance de conteúdos sobre nutrição e estilo de vida saudável.

“Como plataforma de conteúdo, nosso compromisso é apoiar a disseminação de informações confiáveis sobre segurança alimentar e alimentação saudável”, afirma Handemba Mutana, diretor de responsabilidade social do TikTok no Brasil. “O Brasil é o país inaugural dessa iniciativa global, e esperamos fomentar conversas importantes dentro e fora da nossa comunidade.”

Já Rodrigo ‘Kiko’ Afonso, diretor-executivo da Ação da Cidadania, destaca que o projeto é uma oportunidade de unir tecnologia e solidariedade: “O novo hub será um espaço inédito de criação e formação, levando às redes informações cientificamente comprovadas, combatendo a desinformação e incentivando hábitos alimentares mais saudáveis, sobretudo entre os jovens.”

