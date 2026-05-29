O segredo para cabelos saudáveis começa na raiz

A rotina de cuidados capilares, incluindo a escovação, é fundamental para a saúde do couro cabeludo e a beleza dos fios - (crédito: Divulgação)

A rotina de cuidados capilares está mudando o foco da atenção dos fios para a raiz. O conceito de scalp care defende que um couro cabeludo saudável é o ponto de partida para qualquer tratamento, hidratação ou finalização.

Essa nova perspectiva orienta o reposicionamento da Curl Clinic Plus, marca brasileira fundada por Denis da Silva, criador da DevaCurl, ao lado de Rodrigo Nakamura. Com mais de 20 anos de experiência, os sócios propõem que a saúde do couro cabeludo seja a prioridade para obter resultados estéticos.

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A marca investiu cerca de meio milhão de reais em estudos clínicos no Brasil, que resultaram em fórmulas capazes de melhorar o controle da oleosidade por até 48 horas. Os testes também mostraram redução de sintomas como coceira e escamação após 21 dias de uso.

Os produtos são veganos, com ativos botânicos e livres de fragrâncias artificiais ou derivados de petróleo, alinhados à busca por cosméticos sustentáveis com respaldo clínico.

Por que a saúde do couro cabeludo é tão importante

A produção de sebo, junto à predisposição individual e à atividade do fungo Malassezia, é um fator central no desenvolvimento da dermatite seborreica. O fungo usa os lipídios do couro cabeludo em seu metabolismo, gerando subprodutos que causam inflamação, coceira e descamação.

Controlar a oleosidade é um dos principais objetivos no tratamento da caspa e da dermatite, pois ajuda a interromper o ciclo de proliferação de microrganismos. O excesso de sebo também afeta a aparência dos fios, que podem ficar pesados e com aspecto de sujo entre as lavagens.

5 cuidados para transformar os fios a partir da raiz

1. Limpe sem agredir: o xampu é o primeiro passo da rotina. É fundamental escolher fórmulas que limpem sem remover a hidratação natural. "Quando essa etapa é bem feita, todo o restante da rotina fica mais eficiente", afirma Rodrigo Nakamura.

2. Massageie durante a lavagem: usar as pontas dos dedos para massagear o couro cabeludo estimula a circulação sanguínea, o que favorece o crescimento e a oxigenação dos folículos. A prática potencializa os resultados de xampus que controlam a oleosidade.

3. Leve os sintomas a sério: coceira persistente, descamação e vermelhidão são sinais claros de desequilíbrio. "Quando a microbiota não está saudável, todo o comportamento do fio é afetado no longo prazo", explica o especialista. Tratar a origem do problema é essencial.

4. Simplifique a finalização: um couro cabeludo equilibrado reduz a necessidade de múltiplos finalizadores. A rotina se torna mais objetiva, com um condicionador que desembaraça sem pesar e um finalizador adequado ao seu estilo, como um creme ou gel.

5. Escolha formulações limpas: ingredientes como fragrâncias artificiais e derivados de petróleo podem sensibilizar a pele. A linha da Curl Clinic Plus, por exemplo, usa ativos botânicos como chá de hortelã, camomila, anis e óleo essencial de lavanda.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.