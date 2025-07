4 dicas para tratar a caspa sem agredir os cabelos

No inverno, aumenta a quantidade de pessoas que relatam coceira, irritação e aquela descamação visível no couro cabeludo. A caspa tende a se agravar nesta época do ano devido ao frio, ao clima seco e ao hábito de tomar banhos mais quentes. Tudo isso favorece o ressecamento do couro cabeludo e desequilibra a microbiota da pele, abrindo espaço para a proliferação do fungo Malassezia, um dos principais causadores do problema.

Relação da caspa com a queda de cabelo

Além do desconforto estético, a caspa pode evoluir para algo mais sério. “No frio, o couro cabeludo tende a perder hidratação natural, o que o torna mais suscetível à irritação. Quando há coceira intensa e inflamação, é possível até notar queda de cabelo em alguns casos”, explica a Dra. Thaigra Reis, médica da clínica capilar Novofio Perdizes.

A especialista reforça que, embora a caspa não cause queda de cabelo diretamente, o cenário inflamatório prolongado pode enfraquecer os folículos e acelerar a perda dos fios. “Muitas vezes, o paciente associa a queda a outros fatores e não imagina que o couro cabeludo inflamado pode ser o vilão”, completa.

A escolha dos produtos certos faz toda a diferença no controle da caspa (Imagem: Romanchini | Shutterstock)

Tratando a caspa

A seguir, a Dra. Thaigra Reis elenca 4 dicas para tratar a caspa sem comprometer a saúde dos cabelos e sem ressecar ainda mais o couro cabeludo. Confira!

1. Escolha os produtos certos

Segundo a médica, a escolha dos produtos certos faz toda a diferença no processo para controlar a caspa. “Prefira shampoos anticaspa com ativos como cetoconazol ou piritionato de zinco, mas intercale com fórmulas mais suaves e hidratantes, principalmente no inverno”, orienta.

2. Evite água muito quente

A água quente remove a oleosidade natural e piora o ressecamento. A temperatura morna é a ideal.

3. Não coce

Esfregar a região inflamada pode agravar a situação e causar pequenas lesões.

4. Mantenha o ambiente úmido

Usar umidificadores de ar em casa ajuda a manter a hidratação natural da pele — inclusive do couro cabeludo.

Por Ruhama Rocha