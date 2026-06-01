Panqueca na Air Fryer: a receita doce e rápida que vai te surpreender

A panqueca de travessa é uma opção saborosa para seu dia - (crédito: Divulgação)

Esta receita é uma opção rápida, descomplicada e saborosa para o café da manhã ou para o lanche da tarde. A panqueca de travessa é feita diretamente na air fryer, rende duas porções e fica pronta em cerca de 30 minutos.

Ingredientes

1 ovo (50g) Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

2 colheres (sopa) de açúcar (25g)

2 colheres (sopa) de Qualy Cremosa Sem Sal derretida (20g)

½ xícara (chá) de leite (120ml)

¾ xícara (chá) de farinha de trigo (110g)

1 colher (chá) de fermento em pó (7g)

¼ xícara (chá) de morangos fatiados (40g)

¼ xícara (chá) de fatias de banana prata (30g)

1 colher (sopa) de gotas de chocolate amargo (15g)

Qualy Cremosa Sem Sal para untar o refratário

Mel para servir

Modo de preparo

Em uma tigela, coloque o ovo e o açúcar e misture bem com um batedor de arame. Incorpore a Qualy Cremosa Sem Sal derretida e, em seguida, acrescente o leite.

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Adicione a farinha de trigo aos poucos, mexendo de forma contínua. Por último, junte o fermento em pó e misture para incorporá-lo à massa.

Unte com Qualy Cremosa Sem Sal um refratário que caiba na sua air fryer e despeje a massa. Distribua as frutas picadas e as gotas de chocolate por cima.

Leve para assar na air fryer a 140°C por um período de 12 a 15 minutos. Caso prefira o forno convencional, asse em temperatura média por aproximadamente 20 minutos.

Sirva a panqueca ainda quente, regada com mel.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.