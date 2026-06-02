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Culinária

5 chás caseiros para ajudar a combater a infecção urinária 

Aprenda a preparar bebidas que ajudam na recuperação e mantêm o bem-estar do organismo

Chá de cavalinha e quebra-pedra (Imagem: Madeleine Steinbach | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
Chá de cavalinha e quebra-pedra (Imagem: Madeleine Steinbach | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Os chás medicinais são utilizados há gerações como aliados da saúde e podem ajudar a complementar os cuidados com o organismo. No caso da infecção urinária, algumas plantas são conhecidas por suas propriedades diuréticas, antioxidantes e anti-inflamatórias, que podem favorecer a hidratação e o bom funcionamento das vias urinárias. Embora não substituam o tratamento médico, essas bebidas podem ser consumidas como complemento aos cuidados recomendados durante a recuperação e na manutenção da saúde urinária. 

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Ardência ao urinar, aumento da frequência urinária e dor na parte baixa do abdômen são sintomas clássicos de infecção urinária. A condição é causada pela proliferação de bactérias no trato urinário, que inclui a uretra, bexiga, ureteres e rins. Esses microrganismos geralmente entram no trato urinário por meio da uretra e podem se multiplicar, causando irritação e inflamação. 

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O tratamento da infecção urinária depende da causa, da gravidade e da região afetada, mas geralmente envolve avaliação médica e, em muitos casos, o uso de medicamentos específicos, como antibióticos, quando a infecção é causada por bactérias. Além disso, aumentar a ingestão de água e evitar segurar a urina por muito tempo também costumam fazer parte dos cuidados recomendados.

A seguir, veja 5 chás caseiros para ajudar a combater a infecção urinária!

1. Chá de cavalinha e quebra-pedra

Ingredientes

  • 1 colher de sopa de cavalinha seca
  • 1 colher de sopa de quebra-pedra
  • 240 ml de água
  • Mel a gosto

Modo de preparo

Coloque a água em uma panela e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo, adicione a cavalinha seca e a quebra-pedra e tampe a panela. Deixe em infusão por 5 minutos. Coe, adoce com mel e sirva em seguida. 

2. Chá de cominho

Ingredientes

  • 1 colher de chá de sementes de cominho
  • 250 ml de água

Modo de preparo

Coloque a água em uma panela e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo e adicione as sementes de cominho. Tampe a panela e deixe em infusão por cerca de 10 minutos. Coe e sirva em seguida.

3. Chá de urtiga 

Ingredientes

  • 1 colher de sopa de folhas secas de urtiga
  • 250 ml de água
  • Suco de 1/2 limão 

Modo de preparo

Coloque a água em uma panela e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo e adicione as folhas secas de urtiga. Tampe a panela e deixe em infusão por cerca de 10 minutos. Coe, adicione o suco de limão e sirva em seguida.

Chá de hibisco em uma xícara de vidro sobre uma mesa branca
Chá de hibisco com canela (Imagem: Mironmax Studio | Shutterstock)

4. Chá de hibisco com canela

Ingredientes

  • 1 colher de sopa de flores secas de hibisco
  • 1 canela em pau
  • 240 ml de água
  • Mel a gosto

Modo de preparo

Aqueça a água em uma panela em fogo médio até começar a ferver. Adicione a canela e ferva por 3 minutos. Desligue o fogo e adicione as flores secas de hibisco. Tampe a panela e deixe em infusão por 5 a 10 minutos. Coe e adoce com mel. Sirva em seguida. 

5. Chá de uva-ursina 

Ingredientes

  • 1 colher de sopa de folhas secas de uva-ursina
  • 250 ml de água

Modo de preparo

Coloque a água em uma panela e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo e adicione as folhas de uva-ursina. Tampe a panela e deixe em infusão por cerca de 10 minutos. Coe e sirva em seguida.

Consumo de chás com segurança

Apesar dos possíveis benefícios, os chás medicinais devem ser consumidos com moderação e não substituem a avaliação ou o tratamento médico. Algumas plantas podem apresentar contraindicações, causar efeitos colaterais ou interagir com medicamentos de uso contínuo. 

Além disso, sintomas como febre, sangue na urina, dor intensa ou desconforto persistente exigem atenção profissional, pois podem indicar uma infecção que necessita de tratamento específico. Por isso, antes de incluir qualquer chá na rotina, especialmente de forma frequente, é importante buscar orientação de um profissional de saúde. 

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    Por Redação EdiCase
    postado em 02/06/2026 16:04
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