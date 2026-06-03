Festa junina: 10 dicas para decorar a casa de forma simples e criativa

Decorar a casa com o tema junino é divertido e traz mais alegria para os ambientes (Imagem: Cacio Murilo | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Junho é um período muito esperado pelos brasileiros devido às festas juninas, celebrações tradicionais que ressaltam a rica cultura e alegria do país. Esses eventos, que honram santos populares como São João, Santo Antônio e São Pedro, são caracterizados por danças típicas, músicas folclóricas, fogueiras e pratos tradicionais.

Decorar a casa com o tema junino é uma forma divertida de mergulhar na atmosfera festiva e trazer toda essa tradição para o lar. Por isso, abaixo, confira algumas dicas!

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1. Espantalhos e bonecos de palha

Bonecos espantalhos feitos de palha proporcionam um toque rústico e autêntico à decoração. Colocá-los no jardim ou à porta de casa é uma ótima maneira de receber os convidados, agregando charme e características típicas das festas juninas ao ambiente.

2. Balões de papel

Balões feitos de papéis coloridos são elementos essenciais na decoração junina e podem ser pendurados no teto ou em varandas. Lojas especializadas costumam comercializá-los, mas é possível confeccioná-los em casa, fazendo opções personalizadas e criativas para enfeitar o ambiente.

3. Tecido xadrez

A estampa xadrez pode ser incorporada em toalhas de mesa, guardanapos, almofadas e mantas para o sofá, proporcionando um toque tradicional à decoração. Cores como vermelho, azul, verde e amarelo são escolhas clássicas que remetem às festas juninas.

4. Mesa de comidas típicas

Decore a mesa com pratos, copos e utensílios temáticos, utilizando potes de barro, bandejas de palha e até mesmo chapéus como elementos de servir. Eles são perfeitos para apresentar pipoca, paçoca, bolo de milho e outros doces típicos.

5. Arranjos com girassóis e flores do campo

Criar arranjos com girassóis e flores do campo é uma maneira simples de trazer mais cor, alegria e o clima rústico típico das festas juninas para dentro de casa. Os girassóis, com tons vibrantes e aspecto alegre, podem ser combinados com flores menores, folhagens e elementos naturais, como palha, juta ou pequenos galhos secos.

As bandeirinhas coloridas são indispensáveis na decoração (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock)

6. Bandeirinhas coloridas

As bandeirinhas são imprescindíveis nas festas juninas e podem ser feitas de papel colorido ou tecido. Penduradas em cordões, adornam o teto, as paredes e até mesmo áreas ao ar livre, trazendo consigo uma atmosfera festiva e alegre.

7. Iluminação

Utilizar luzes pisca-pisca, lanternas de papel e correntes de LED é uma maneira perfeita de criar a iluminação ideal para a festa junina. As luzes com tons amarelos e laranjas evocam o calor das fogueiras, adicionando um charme especial ao ambiente.

8. Fogueiras cenográficas

As fogueiras são elementos tradicionais nas festas juninas e é possível criar sua própria versão usando papel celofane vermelho e amarelo, luzes piscantes e até pequenos troncos de madeira.

9. Arranjos com milho e palha

Os arranjos com milho e palha são uma forma charmosa e rústica de decorar a casa para a festa junina. Você pode montar pequenos buquês com espigas de milho secas, envoltas em palha e amarradas com fitas coloridas ou juta.

10. Cantinho para fotos com temática junina

Criar um cantinho para fotos com temática junina é uma forma simples e divertida de deixar a celebração ainda mais especial. Para isso, vale separar um espaço da casa e decorá-lo com bandeirinhas coloridas, chapéus de palha, balões, tecidos xadrez, plaquinhas divertidas e elementos típicos das festas de São João.