7 receitas veganas de quiche fáceis de fazer

As quiches são conhecidas por serem crocantes e terem um sabor irresistível. Versáteis, conquistam o coração de todo mundo, incluindo dos veganos, pois também podem ser preparadas com ingredientes vegetais. Além disso, combinam com as mais diversas ocasiões e são ideais para saciar a fome, já que oferecem uma refeição completa.

A seguir, confira 7 receitas de quiches veganas de dar água na boca!

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1. Quiche de alho-poró com espinafre

Ingredientes

Massa

2 xícaras de chá de farinha de trigo

1 colher de chá de sal

1 colher de chá de fermento químico em pó

1/2 xícara de chá de água quente

1/2 xícara de chá de óleo de girassol

Azeite de oliva para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Recheio

2 colheres de chá de azeite de oliva

1 cebola descascada e picada

1 alho-poró picado

450 g de creme de amêndoas

100 g de tofu cortado em cubos

cortado em cubos 2 xícaras de chá de folhas de espinafre cortadas em tiras

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, coloque todos os ingredientes e misture bem. Cubra com plástico-filme e deixe descansar por 10 minutos. Após, unte uma forma redonda, com fundo removível, com azeite de oliva e enfarinhe com farinha de trigo. Disponha a massa, cobrindo o fundo e as laterais. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 12 minutos. Desligue o forno e reserve.

Recheio

Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho-poró e doure. Acrescente o creme de amêndoas e o tofu e refogue por 3 minutos. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Por último, coloque as folhas de espinafre e mexa. Desligue o fogo, disponha o recheio sobre a massa e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 20 minutos. Sirva em seguida.

2. Quiche de abobrinha com tomate

Ingredientes

Massa

280 g de farinha de trigo

120 ml de água

60 ml de azeite de oliva

Sal a gosto

Azeite de oliva para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Recheio

200 ml de leite de soja

100 g de tofu

2 colheres de sopa de polvilho azedo

1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e amassados

1 colher de sopa de azeite de oliva

1 abobrinha cortada em cubos

cortada em cubos 3 tomates sem sementes e picados

Sal, pimenta-do-reino moída e páprica defumada a gosto

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, coloque todos os ingredientes e misture até obter uma massa homogênea. Cubra com plástico-filme e deixe descansar por 5 minutos. Após, unte uma assadeira redonda, com fundo removível, com azeite de oliva e enfarinhe com farinha de trigo. Disponha a massa, cobrindo o fundo e as laterais. Reserve.

Recheio

Em uma frigideira, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente a abobrinha e doure. Tempere com sal, pimenta-do-reino e páprica defumada. Desligue o fogo e reserve. Em um liquidificador, coloque o leite de soja, o tofu, o polvilho azedo e o sal e bata até obter um creme. Despeje o creme na panela com a abobrinha, junte os tomates e misture. Após, disponha o recheio sobre a massa e leve ao forno preaquecido a 200 °C até dourar. Sirva em seguida.

3. Quiche de berinjela

Ingredientes

Massa

1 xícara de chá de farinha de trigo

1/3 de xícara de chá de azeite de oliva

1/4 de xícara de chá de água gelada

1 colher de chá de sal

Azeite de oliva para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Recheio

1 berinjela cortada em cubos pequenos

cortada em cubos pequenos 1/2 cebola descascada e picada

1 dente de alho descascado e picado

1/2 xícara de chá de tomate sem sementes e picado

1 colher de sopa de azeite de oliva

1 colher de chá de orégano

1 colher de chá de páprica defumada

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, misture a farinha de trigo, o sal e o azeite de oliva até formar uma farofa. Adicione a água aos poucos e mexa até formar uma massa homogênea. Após, forre o fundo e as laterais de uma forma com fundo removível untada com azeite de oliva e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 10 minutos. Reserve.

Recheio

Em uma frigideira, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourar. Adicione a berinjela e refogue até ficar macia. Tempere com orégano, páprica defumada, sal e pimenta-do-reino. Adicione o tomate e refogue por mais 2 minutos. Despeje a mistura sobre a massa pré-assada e leve ao forno preaquecido a 180 °C até dourar. Sirva em seguida.

Quiche de cebola com tofu (Imagem: Afanasieva | Shutterstock)

4. Quiche de cebola com tofu

Ingredientes

Massa

1 xícara de chá de farinha de grão-de-bico

1 xícara de chá de farinha de amêndoas

2/3 de xícara de chá de farinha de linhaça

8 colheres de sopa de azeite de oliva

Sal a gosto

1/4 de xícara de chá de água quente

Azeite de oliva para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Recheio

250 g de tofu

1/2 colher de sopa de suco de limão

3 cebolas descascadas e cortadas em tiras

Sal e azeite de oliva a gosto

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, coloque as farinhas e o sal e misture. Adicione o azeite de oliva e mexa até obter uma farofa. Aos poucos, coloque a água quente e misture até obter uma massa homogênea. Unte uma assadeira redonda, com fundo removível, com azeite de oliva e enfarinhe com farinha de trigo. Disponha a massa, cobrindo o fundo e as laterais. Com a ajuda de um garfo, faça furos na massa e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 10 minutos. Reserve.

Recheio

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto as cebolas, e bata até obter um creme. Reserve. Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione as cebolas e refogue até ficarem macias. Tempere com sal. Desligue o fogo, junte-as ao creme reservado e misture. Despeje o recheio sobre a massa e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 20 minutos. Sirva em seguida.

5. Quiche de palmito e azeitona

Ingredientes

Massa

1 1/2 xícara de chá de farinha de trigo

1/4 de xícara de chá de óleo de coco

1/3 de xícara de chá de água gelada

1 colher de chá de sal

1 colher de chá de fermento químico em pó

Óleo de coco para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Recheio

200 g de palmito picado

picado 1 xícara de chá de azeitona verde picada

1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e picados

1 xícara de chá de creme de amêndoas

1 colher de sopa de farinha de trigo

Sal, pimenta-do-reino moída e azeite de oliva a gosto

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, misture a farinha de trigo e o sal. Adicione o óleo de coco e misture até formar uma farofa. Adicione a água gelada até formar uma massa consistente. Por último, coloque o fermento químico e mexa para incorporar. Modele a massa no formato de uma bola e deixe descansar por 15 minutos, coberta com um pano limpo.

Depois, forre com a massa uma forma de quiche untada com óleo e enfarinhada com farinha de trigo, pressionando bem nas laterais e no fundo. Com a ajuda de um garfo, faça furos na massa e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 10 minutos. Reserve.

Recheio

Em uma frigideira, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourar. Adicione o palmito e a azeitona e refogue por 5 minutos. Em um recipiente, misture o creme de amêndoas com a farinha de trigo. Junte à frigideira e mexa. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Despeje o recheio sobre a massa pré-assada e espalhe. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 25 minutos. Sirva em seguida.

Quiche de brócolis com tomate e tofu (Imagem: MagdaZarebska | Shutterstock)

6. Quiche de brócolis com tomate e tofu

Ingredientes

Massa

1 xícara de chá de farinha de grão-de-bico

1 xícara de chá de farinha de aveia

1/3 de xícara de chá de azeite de oliva

1 colher de chá de sal

6 colheres de sopa de água gelada

Azeite de oliva para untar

Recheio

300 g de tofu firme

1 xícara de chá de brócolis cozido e picado

1 abobrinha cortada em rodelas finas

1 colher de sopa de suco de limão

1 dente de alho descascado e picado

1/2 colher de chá de cúrcuma

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

10 tomates-cereja cortados ao meio

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, coloque a farinha de grão-de-bico, a farinha de aveia e o sal e misture. Adicione o azeite de oliva e mexa até formar uma farofa úmida. Aos poucos, acrescente a água gelada e misture até obter uma massa homogênea. Unte uma forma redonda com azeite de oliva e distribua a massa, cobrindo o fundo e as laterais. Faça furos com um garfo e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 10 minutos. Reserve.

Recheio

Em um liquidificador, coloque o tofu, o suco de limão, o alho, a cúrcuma, o sal e a pimenta-do-reino e bata até obter um creme liso. Transfira para um recipiente e misture o brócolis picado. Despeje o recheio sobre a massa pré-assada e distribua por cima as rodelas de abobrinha e os tomates-cereja. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 30 minutos. Sirva em seguida.

7. Quiche de cogumelo

Ingredientes

Massa

2 xícaras de chá de farinha de trigo

4 colheres de sopa de azeite de oliva

1 colher de chá de sal

1/4 de xícara de chá de água gelada

Azeite de oliva para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Recheio

2 xícaras de chá de cogumelo paris fatiado

1 xícara de chá de tofu amassado

1/2 xícara de chá de leite vegetal

1 cebola descascada e picada

1 colher de sopa de azeite de oliva

Sal e tomilho a gosto

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, coloque a farinha de trigo e o sal e misture. Adicione o azeite de oliva e mexa até obter uma farofa úmida. Acrescente a água gelada aos poucos, misturando até formar uma massa homogênea. Unte uma forma redonda de fundo removível com azeite de oliva e enfarinhe com farinha de trigo. Forre o fundo e as laterais com a massa e, com a ajuda de um garfo, faça pequenos furos na superfície. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 10 minutos. Reserve.

Recheio

Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e refogue até dourar. Acrescente o cogumelo e refogue até que solte e evapore o excesso de líquido. Tempere com sal e tomilho. Reserve.

Em um liquidificador, coloque o tofu e o leite vegetal e bata até obter um creme homogêneo. Despeje o creme na panela com o cogumelo e mexa para incorporar. Distribua o recheio sobre a massa pré-assada e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 25 minutos. Sirva em seguida.