InícioRevista do Correio
Culinária

7 receitas com carne-seca para o sábado

Veja como preparar pratos deliciosos e práticos para a família com esse ingrediente

Carne-seca acebolada (Imagem: Estudio Conceito | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
Carne-seca acebolada (Imagem: Estudio Conceito | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

O final de semana é perfeito para reunir a família e experimentar juntos uma deliciosa refeição. Para isso, a carne-seca é uma excelente opção. Originária do Nordeste do Brasil, pode ser combinada com diversos ingredientes. Além disso, dá um sabor especial a diversos petiscos e pratos principais.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

A seguir, confira 7 receitas irresistíveis com carne-seca para você preparar e surpreender o pessoal em casa!

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

1. Carne-seca acebolada

Ingredientes

  • 1 kg de carne-seca
  • 3 cebolas descascadas e fatiadas
  • 50 g de manteiga
  • 5 dentes de alho descascados e amassados
  • Cheiro-verde picado a gosto
  • Água para cozinhar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a carne-seca e cubra com água. Leve ao fogo médio e cozinhe por 15 minutos, após levantar fervura. Após, desligue o fogo, escorra a água, espere esfriar e desfie a carne-seca. Em seguida, coloque a carne novamente na panela e leve ao fogo médio até secar o restante da água. Adicione a manteiga e o alho e deixe dourar. Por último, acrescente a cebola e mexa até ficar transparente. Desligue o fogo, coloque o cheiro-verde e sirva em seguida.

Dica: sirva a carne-seca com mandioca frita.

2. Panqueca recheada com carne-seca

Ingredientes

Massa

  • 2 xícaras de chá de leite
  • 2 ovos
  • 1 xícara de chá de farinha de trigo
  • 2 colheres de sopa de óleo
  • 1 colher de chá de sal

Recheio

  • 500 g de carne-seca dessalgada, cozida e desfiada
  • 1 cebola cortada em cubos
  • 3 dentes de alho amassados
  • 2 tomates cortados em cubos
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • 2 colheres de sopa de cheiro-verde picado
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Molho

  • 2 colheres de sopa de azeite
  • 1/2 cebola picada
  • 2 dentes de alho amassados
  • 340 g de molho de tomate
  • 1 xícara de chá de água
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Finalização

  • 150 g de queijo muçarela ralado

Modo de preparo

Massa

No liquidificador, coloque o leite, os ovos, a farinha de trigo, o óleo e o sal. Bata até obter uma massa lisa e homogênea. Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio. Despeje uma porção da massa e espalhe. Cozinhe até dourar levemente dos dois lados. Repita o processo até terminar toda a massa. Reserve.

Recheio

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourar. Acrescente a carne-seca e refogue por alguns minutos. Junte os tomates e cozinhe até começarem a desmanchar. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Misture o cheiro-verde e reserve. 

Molho

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourar. Acrescente o molho de tomate e a água. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Cozinhe em fogo baixo por cerca de 10 minutos, mexendo ocasionalmente.

Montagem

Recheie cada disco de massa com a carne-seca e enrole as panquecas. Distribua uma camada fina do molho em um refratário. Acomode as panquecas lado a lado. Cubra com o restante do molho. Polvilhe a muçarela sobre as panquecas. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 15 minutos ou até o queijo derreter. Retire do forno e sirva em seguida.

3. Estrogonofe de carne-seca

Ingredientes

  • 1 colher de sopa de azeite
  • 500 g de carne-seca limpa, cozida e desfiada
  • 2 colheres de sopa de ketchup
  • 2 colheres de sopa de mostarda
  • 100 g de cogumelo paris fatiado
  • Sal a gosto
  • 1 colher de sopa de farinha de trigo
  • 2 xícaras de chá de leite
  • 200 g de creme de leite

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Após, adicione a carne-seca e frite por 3 minutos. Acrescente o ketchup, a mostarda, o cogumelo e o sal e misture bem. Por último, coloque a farinha de trigo, o leite e o creme de leite e mexa até incorporar os ingredientes. Cozinhe por 10 minutos. Desligue o fogo e sirva em seguida.

Carne-seca com abóbora em um prato preto decorado com coentro
Carne-seca com abóbora (Imagem: WS-Studio | Shutterstock)

4. Carne-seca com abóbora

Ingredientes

  • 800 g de carne-seca cortada em cubos grandes
  • 1/2 abóbora cortada em cubos
  • 3 dentes de alho descascados e amassados
  • 1 cebola descascada e picada
  • 1/2 pimentão picado
  • 1 tomate picado
  • 1/2 xícara de chá de salsinha picada
  • 1/2 xícara de chá de cebolinha picada
  • 1 colher de sopa de colorau
  • 1/2 xícara de chá de caldo de carne
  • Azeite e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Água para cozinhar e deixar de molho

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a carne-seca, cubra com água e deixe de molho por 24 horas. Após, escorra a água, transfira a carne para uma panela e cubra com água. Leve ao fogo alto e cozinhe por 4 minutos, após levantar fervura. Desligue o fogo, escorra a água e reserve. Em outra panela, adicione o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Junte a cebola e o alho e doure.

Depois, coloque o tomate, o pimentão, a carne-seca, a pimenta-do-reino, a salsinha, a cebolinha e o caldo de carne. Cozinhe por 25 minutos. Acrescente a abóbora e o colorau e misture bem. Tampe a panela e cozinhe por mais 10 minutos em fogo baixo, ou até a abóbora ficar macia. Desligue o fogo e sirva em seguida.

5. Feijão-tropeiro com carne-seca

Ingredientes

  • 250 g de carne-seca limpa, cozida e desfiada
  • 400 g de feijão cozido
  • 100 g de bacon cortado em cubos
  • 100 g de linguiça calabresa fatiada
  • 1 cebola picada
  • 3 dentes de alho picados
  • 2 ovos
  • 200 g de farinha de mandioca
  • Azeite, cheiro-verde picado, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Leve uma panela grande ao fogo médio e doure o bacon na própria gordura até que ele fique crocante. Adicione a linguiça calabresa e frite até que esteja bem dourada. Remova o excesso de gordura da panela, deixando apenas o suficiente para refogar.

Acrescente a cebola e o alho, refogando até que fiquem dourados. Em seguida, adicione a carne-seca e refogue por alguns minutos, misturando bem para incorporar os sabores. Por fim, coloque o feijão cozido na panela. Tempere com sal, cheiro-verde e pimenta-do-reino, misturando tudo delicadamente.

Em uma frigideira, aqueça um pouco de azeite em fogo médio e frite os dois ovos até que as gemas estejam cozidas, mas cremosas. Em seguida, transfira os ovos para a panela com os outros ingredientes e misture delicadamente. Por último, adicione a farinha, mexendo constantemente até que todos os ingredientes estejam bem incorporados. Desligue o fogo e sirva em seguida.

Arroz carreteiro servido em prato branco em cima de mesa de madeira
Arroz carreteiro (Imagem: flanovais | Shutterstock)

6. Arroz carreteiro

Ingredientes

  • 2 xícaras de chá de arroz branco
  • 500 g de carne-seca dessalgada, cozida e desfiada
  • 1 cebola cortada em cubos
  • 3 dentes de alho amassados
  • 1 cenoura cortada em cubos
  • 3 colheres de sopa de azeite
  • 4 xícaras de chá de água quente
  • 2 colheres de sopa de cebolinha picada
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio. Refogue a cebola até começar a ficar transparente. Acrescente o alho e mexa por alguns segundos. Adicione a carne-seca e refogue até dourar levemente. Junte a cenoura e cozinhe por alguns minutos, mexendo ocasionalmente. Acrescente o arroz e refogue por cerca de 2 minutos para envolver os grãos nos temperos. Tempere com sal e pimenta-do-reino.

Adicione a água quente e misture bem. Quando começar a ferver, reduza para fogo baixo, tampe parcialmente a panela e cozinhe até que o arroz fique macio e o líquido seja absorvido. Desligue o fogo, tampe completamente a panela e deixe descansar por 5 minutos. Solte os grãos com um garfo, misture a cebolinha e sirva em seguida.

7. Escondidinho de carne-seca

Ingredientes

Purê 

  • 800 g de mandioquinha descascada e cortada em cubos
  • 1 xícara de chá de leite
  • 2 colheres de sopa de manteiga
  • 2 colheres de sopa de creme de leite
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Recheio

  • 500 g de carne-seca dessalgada, cozida e desfiada
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • 2 cebolas picadas
  • 2 dentes de alho picados
  • 1 colher de sopa de cheiro-verde picado
  • 1 xícara de chá de queijo muçarela ralado
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Purê

Em uma panela com água e sal, cozinhe a mandioquinha em fogo médio até ficar bem macia. Escorra e amasse ainda quente. Em uma panela, aqueça a manteiga em fogo médio, adicione a mandioquinha amassada e misture. Aos poucos, acrescente o leite, mexendo até obter um purê cremoso. Junte o creme de leite, ajuste o sal e tempere com a pimenta-do-reino. Reserve.

Recheio 

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até começar a dourar. Adicione o alho e mexa rapidamente. Acrescente a carne-seca desfiada e refogue por alguns minutos para realçar o sabor. Finalize com o cheiro-verde, o sal e a pimenta-do-reino. Reserve. 

Montagem

Em um refratário, espalhe metade do purê de mandioquinha, cubra com o recheio de carne-seca e finalize com o restante do purê. Polvilhe o queijo muçarela. Leve ao forno preaquecido a 200 °C até o topo dourar e o queijo derreter. Retire e sirva em seguida.

  • Google Discover Icon
PE
PE

Portal EdiCase

    Por Redação EdiCase
    postado em 06/06/2026 11:01
    SIGA
    x