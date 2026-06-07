7 receitas de peixe fáceis e saborosas para o almoço de domingo

O peixe é um alimento nutritivo e saboroso, conhecido por ser fonte de ômega 3, cálcio, proteínas e diversas vitaminas importantes para o funcionamento do organismo. Além dos benefícios para a saúde, ele também costuma ser uma excelente escolha para o almoço de domingo, já que é versátil, prático de preparar e pode ser utilizado em diferentes receitas.
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A seguir, confira 7 receitas irresistíveis com peixe para uma refeição gostosa e nutritiva no domingo!
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1. Filé de peixe gratinado
Ingredientes
Peixe
- 1 kg de filé de linguado
- Suco de 2 limões
- 4 colheres de sopa de manteiga
- 600 g de batata descascada, cortada em rodelas e cozida
- 300 g de queijo parmesão fatiado
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Manteiga para untar
Molho
- 4 colheres de sopa de manteiga
- 1 cebola descascada e picada
- 2 colheres de sopa de farinha de trigo
- 2 xícaras de chá de leite
- 250 g de creme de leite
- Sal e noz-moscada ralada a gosto
Modo de preparo
Peixe
Em um recipiente, coloque o peixe e tempere com sal, pimenta-do-reino e suco de limão. Cubra com plástico-filme e deixe descansar por 30 minutos. Após, em uma frigideira, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o peixe e doure dos dois lados. Reserve.
Molho
Em uma panela, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para derreter. Acrescente a cebola e doure. Junte a farinha de trigo e frite por 2 minutos, mexendo sempre. Depois, aos poucos, disponha o leite e o creme de leite e cozinhe até o molho engrossar, mexendo sempre para não empelotar. Tempere com sal e noz-moscada. Desligue o fogo e reserve.
Montagem
Em um refratário untado com manteiga, faça uma camada com metade das batatas, polvilhe com sal e, sobre elas, disponha o peixe. Cubra com o molho branco, faça uma camada com o restante das batatas e finalize com o queijo parmesão. Leve ao forno preaquecido a temperatura média por 15 minutos. Sirva em seguida.
2. Filé de tilápia frito
Ingredientes
- 500 g de filé de tilápia
- 3 dentes de alho descascados e amassados
- Suco de 1/2 limão
- 4 xícaras de chá de farinha de trigo
- 4 xícaras de chá de fubá
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Óleo para fritar
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque o peixe e tempere com alho, sal, pimenta-do-reino e suco de limão. Cubra com um plástico-filme e deixe descansar por 15 minutos. Enquanto isso, em um recipiente, coloque a farinha de trigo e o fubá e misture bem. Após, passe os filés de peixe na mistura, pressionando levemente. Reserve. Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Com a ajuda de uma escumadeira, disponha o peixe na panela e frite até dourar. Sirva em seguida.
3. Truta assada com batata
Ingredientes
- 400 g de truta
- 3 dentes de alho descascados e amassados
- Suco de 2 limões
- 5 batatas-inglesas descascadas e cortadas em meia-lua
- Azeite de oliva e sal a gosto
- Água para cozinhar
Modo de preparo
Em uma travessa, coloque o peixe e, com a ajuda de uma faca, faça cortes em sua superfície para o tempero penetrar. Após, em um recipiente, coloque o alho, o suco de limão e o sal e mexa bem. Passe a mistura sobre o peixe, cubra e deixe descansar por 1 hora. Em uma panela, coloque as batatas, cubra com água, coloque sal e leve ao fogo médio para cozinhar até ficarem macias. Desligue o fogo, escorra a água e reserve. Unte uma assadeira com azeite e disponha o peixe e as batatas. Regue com azeite e leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Sirva em seguida.
4. Nuggets de peixe
Ingrediente
- 500 g de filé de peixe cortado em cubos
- 1/2 cebola picada
- 1 dente de alho picado
- 1 ovo batido
- Farinha de trigo e farinha de rosca para empanar
- Azeite, sal, pimenta-do-reino moída e lemon pepper a gosto
Modo de preparo
No processador, coloque o peixe e bata até ficar em pequenos pedaços. Adicione a cebola e o alho e bata até ficar homogêneo. Adicione o sal, a pimenta-do-reino e o lemon pepper e bata para misturar. Com o auxílio de uma colher, pegue um pouco de massa e modele em formato de retângulos. Em seguida, empane na farinha de trigo, no ovo batido e na farinha de rosca. Coloque os nuggets em uma forma untada com azeite e leve ao forno médio preaquecido até dourar. Sirva em seguida.
5. Salmão ao molho manteiga
Ingredientes
- 300 g de salmão em postas
- 1 colher de sopa de manteiga
- Raspas de 1 limão
- Suco de 1 limão
- Sal, azeite, pimenta-do-reino branca moída e cheiro-verde picado a gosto
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque o salmão e tempere com sal e pimenta-do-reino. Cubra com um plástico-filme e deixe descansar por 20 minutos. Após, transfira para uma assadeira, regue com azeite e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 15 minutos. Desligue o forno e reserve. Em uma panela, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para derreter. Adicione as raspas e o suco de limão e mexa até levantar fervura. Desligue o fogo, despeje o molho sobre o salmão e sirva em seguida.
6. Moqueca de peixe
Ingredientes
- 1 kg de robalo em postas
- Suco de 1 limão
- 3 dentes de alho picados
- 2 colheres de sopa de azeite de dendê
- 1 cebola fatiada
- 1 pimentão vermelho fatiado
- 3 tomates picados
- 200 ml de leite de coco
- 1/2 maço de coentro picado
- 1 colher de chá de páprica
- Azeite de oliva, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma tigela, tempere o robalo com sal, pimenta-do-reino, suco de limão e alho. Deixe marinar por aproximadamente 30 minutos. Em uma panela grande, aqueça um fio de azeite de oliva e refogue a cebola até ficar transparente. Adicione o pimentão, os tomates e a páprica, refogando por alguns minutos. Disponha as postas de peixe sobre os vegetais e regue com o leite de coco. Tampe a panela e cozinhe em fogo médio por 20 minutos, até o peixe ficar macio e cozido. Adicione o azeite de dendê e o coentro. Misture delicadamente para não desmanchar o peixe. Sirva em seguida.
7. Pescada-branca recheada com farofa
Ingredientes
Peixe
- 1,2 kg de pescada-branca inteira e limpa
- Suco de 1 limão
- 3 dentes de alho descascados e amassados
- Azeite, cheiro-verde picado, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Farofa
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- 1/2 cebola descascada e picada
- 1 dente de alho descascado e picado
- 1/2 cenoura descascada e ralada
- 1/2 xícara de chá de farinha de mandioca
- Sal, pimenta-do-reino moída e cheiro-verde picado a gosto
Modo de preparo
Farofa
Em uma frigideira, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente a cenoura e refogue por 2 minutos. Junte a farinha de mandioca e refogue até ficar soltinha. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Desligue o fogo e finalize com cheiro-verde. Reserve.
Peixe
Em uma tábua, disponha a pescada-branca e, com a ajuda de uma faca, corte ao meio sem romper as extremidades. Tempere por dentro e por fora com suco de limão, alho, sal e pimenta-do-reino. Transfira para um recipiente com tampa e leve à geladeira por 20 minutos. Após, retire da geladeira e recheie o peixe com a farofa. Disponha em uma assadeira forrada com papel-manteiga e regue com azeite de oliva. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 55 minutos. Sirva em seguida.