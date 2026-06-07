7 receitas de peixe fáceis e saborosas para o almoço de domingo

O peixe é um alimento nutritivo e saboroso, conhecido por ser fonte de ômega 3, cálcio, proteínas e diversas vitaminas importantes para o funcionamento do organismo. Além dos benefícios para a saúde, ele também costuma ser uma excelente escolha para o almoço de domingo, já que é versátil, prático de preparar e pode ser utilizado em diferentes receitas.

A seguir, confira 7 receitas irresistíveis com peixe para uma refeição gostosa e nutritiva no domingo!

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1. Filé de peixe gratinado

Ingredientes

Peixe

1 kg de filé de linguado

Suco de 2 limões

4 colheres de sopa de manteiga

600 g de batata descascada, cortada em rodelas e cozida

descascada, cortada em rodelas e cozida 300 g de queijo parmesão fatiado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Manteiga para untar

Molho

4 colheres de sopa de manteiga

1 cebola descascada e picada

2 colheres de sopa de farinha de trigo

2 xícaras de chá de leite

250 g de creme de leite

Sal e noz-moscada ralada a gosto

Modo de preparo

Peixe

Em um recipiente, coloque o peixe e tempere com sal, pimenta-do-reino e suco de limão. Cubra com plástico-filme e deixe descansar por 30 minutos. Após, em uma frigideira, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o peixe e doure dos dois lados. Reserve.

Molho

Em uma panela, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para derreter. Acrescente a cebola e doure. Junte a farinha de trigo e frite por 2 minutos, mexendo sempre. Depois, aos poucos, disponha o leite e o creme de leite e cozinhe até o molho engrossar, mexendo sempre para não empelotar. Tempere com sal e noz-moscada. Desligue o fogo e reserve.

Montagem

Em um refratário untado com manteiga, faça uma camada com metade das batatas, polvilhe com sal e, sobre elas, disponha o peixe. Cubra com o molho branco, faça uma camada com o restante das batatas e finalize com o queijo parmesão. Leve ao forno preaquecido a temperatura média por 15 minutos. Sirva em seguida.

2. Filé de tilápia frito

Ingredientes

500 g de filé de tilápia

3 dentes de alho descascados e amassados

Suco de 1/2 limão

4 xícaras de chá de farinha de trigo

4 xícaras de chá de fubá

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Óleo para fritar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o peixe e tempere com alho, sal, pimenta-do-reino e suco de limão. Cubra com um plástico-filme e deixe descansar por 15 minutos. Enquanto isso, em um recipiente, coloque a farinha de trigo e o fubá e misture bem. Após, passe os filés de peixe na mistura, pressionando levemente. Reserve. Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Com a ajuda de uma escumadeira, disponha o peixe na panela e frite até dourar. Sirva em seguida.

3. Truta assada com batata

Ingredientes

400 g de truta

3 dentes de alho descascados e amassados

Suco de 2 limões

5 batatas-inglesas descascadas e cortadas em meia-lua

descascadas e cortadas em meia-lua Azeite de oliva e sal a gosto

Água para cozinhar

Modo de preparo

Em uma travessa, coloque o peixe e, com a ajuda de uma faca, faça cortes em sua superfície para o tempero penetrar. Após, em um recipiente, coloque o alho, o suco de limão e o sal e mexa bem. Passe a mistura sobre o peixe, cubra e deixe descansar por 1 hora. Em uma panela, coloque as batatas, cubra com água, coloque sal e leve ao fogo médio para cozinhar até ficarem macias. Desligue o fogo, escorra a água e reserve. Unte uma assadeira com azeite e disponha o peixe e as batatas. Regue com azeite e leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Sirva em seguida.

Nuggets de peixe (Imagem: Mironov Vladimir | Shutterstock)

4. Nuggets de peixe

Ingrediente

500 g de filé de peixe cortado em cubos

1/2 cebola picada

1 dente de alho picado

1 ovo batido

Farinha de trigo e farinha de rosca para empanar

de rosca para empanar Azeite, sal, pimenta-do-reino moída e lemon pepper a gosto

Modo de preparo

No processador, coloque o peixe e bata até ficar em pequenos pedaços. Adicione a cebola e o alho e bata até ficar homogêneo. Adicione o sal, a pimenta-do-reino e o lemon pepper e bata para misturar. Com o auxílio de uma colher, pegue um pouco de massa e modele em formato de retângulos. Em seguida, empane na farinha de trigo, no ovo batido e na farinha de rosca. Coloque os nuggets em uma forma untada com azeite e leve ao forno médio preaquecido até dourar. Sirva em seguida.

5. Salmão ao molho manteiga

Ingredientes

300 g de salmão em postas

em postas 1 colher de sopa de manteiga

Raspas de 1 limão

Suco de 1 limão

Sal, azeite, pimenta-do-reino branca moída e cheiro-verde picado a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o salmão e tempere com sal e pimenta-do-reino. Cubra com um plástico-filme e deixe descansar por 20 minutos. Após, transfira para uma assadeira, regue com azeite e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 15 minutos. Desligue o forno e reserve. Em uma panela, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para derreter. Adicione as raspas e o suco de limão e mexa até levantar fervura. Desligue o fogo, despeje o molho sobre o salmão e sirva em seguida.

Moqueca de peixe (Imagem: Foodio | Shutterstock)

6. Moqueca de peixe

Ingredientes

1 kg de robalo em postas

em postas Suco de 1 limão

3 dentes de alho picados

2 colheres de sopa de azeite de dendê

1 cebola fatiada

1 pimentão vermelho fatiado

3 tomates picados

200 ml de leite de coco

1/2 maço de coentro picado

1 colher de chá de páprica

Azeite de oliva, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, tempere o robalo com sal, pimenta-do-reino, suco de limão e alho. Deixe marinar por aproximadamente 30 minutos. Em uma panela grande, aqueça um fio de azeite de oliva e refogue a cebola até ficar transparente. Adicione o pimentão, os tomates e a páprica, refogando por alguns minutos. Disponha as postas de peixe sobre os vegetais e regue com o leite de coco. Tampe a panela e cozinhe em fogo médio por 20 minutos, até o peixe ficar macio e cozido. Adicione o azeite de dendê e o coentro. Misture delicadamente para não desmanchar o peixe. Sirva em seguida.

7. Pescada-branca recheada com farofa

Ingredientes

Peixe

1,2 kg de pescada-branca inteira e limpa

inteira e limpa Suco de 1 limão

3 dentes de alho descascados e amassados

Azeite, cheiro-verde picado, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Farofa

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1/2 cebola descascada e picada

1 dente de alho descascado e picado

1/2 cenoura descascada e ralada

1/2 xícara de chá de farinha de mandioca

Sal, pimenta-do-reino moída e cheiro-verde picado a gosto

Modo de preparo

Farofa

Em uma frigideira, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente a cenoura e refogue por 2 minutos. Junte a farinha de mandioca e refogue até ficar soltinha. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Desligue o fogo e finalize com cheiro-verde. Reserve.

Peixe

Em uma tábua, disponha a pescada-branca e, com a ajuda de uma faca, corte ao meio sem romper as extremidades. Tempere por dentro e por fora com suco de limão, alho, sal e pimenta-do-reino. Transfira para um recipiente com tampa e leve à geladeira por 20 minutos. Após, retire da geladeira e recheie o peixe com a farofa. Disponha em uma assadeira forrada com papel-manteiga e regue com azeite de oliva. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 55 minutos. Sirva em seguida.