9 chás caseiros para aliviar a má digestão

Os chás caseiros para má digestão são uma solução natural e eficaz para ajudar a aliviar desconfortos estomacais e promover a saúde digestiva. Ingredientes como gengibre, erva-doce, boldo, limão, cardamomo e carqueja possuem propriedades que estimulam a produção de sucos gástricos e enzimas digestivas, ajudando a reduzir gases e inchaço e a aliviar cólicas e dores estomacais.
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Abaixo, confira algumas receitas de chás caseiros para aliviar a má digestão. Contudo, lembre-se de consultar um médico caso os sintomas persistam. Além disso, os chás não substituem o tratamento e o acompanhamento de um profissional de saúde.
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1. Chá de erva-doce
Ingredientes
- 1 colher de chá de sementes de erva-doce
- 250 ml de água
Modo de preparo
Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo e adicione as sementes de erva-doce. Tampe a panela e deixe em infusão por 10 minutos. Coe o chá e sirva em seguida.
2. Chá de gengibre com limão
Ingredientes
- 2 pedaços de gengibre
- 250 ml de água
- Suco de limão a gosto
Modo de preparo
Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione o gengibre e ferva por 5 minutos. Desligue o fogo, tampe a panela e deixe em infusão por 10 minutos. Coe o chá e acrescente o suco de limão. Sirva em seguida.
3. Chá de alecrim
Ingredientes
- 1 colher de chá de folhas de alecrim
- 250 ml de água
Modo de preparo
Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione as folhas de alecrim e ferva por 5 minutos. Desligue o fogo, tampe a panela e deixe em infusão por 5 minutos. Coe o chá e sirva em seguida.
4. Chá de boldo
Ingredientes
- 1 punhado de folhas de boldo
- 250 ml de água
Modo de preparo
Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo e adicione as folhas de boldo. Tampe a panela e deixe em infusão por 10 minutos. Coe o chá e sirva em seguida.
5. Chá de cardamomo
Ingredientes
- 4 bagas de cardamomo
- 250 ml de água
Modo de preparo
Em um recipiente, amasse ligeiramente as bagas de cardamomo para liberar as sementes e os óleos essenciais. Reserve. Coloque a água em uma panela e leve ao fogo médio. Quando começar a ferver, adicione as bagas de cardamomo. Ferva por 5 minutos. Coe o chá e sirva em seguida.
6. Chá de carqueja
Ingredientes
- 1 colher de chá de folhas de carqueja secas
- 250 ml de água
Modo de preparo
Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo e adicione as folhas de carqueja. Tampe a panela e deixe em infusão por 5 minutos. Coe o chá e sirva em seguida.
7. Chá de anis-estrelado, canela e cravo-da-índia
Ingredientes
- 2 anises-estrelados
- 1 canela em pau
- 3 cravos-da-índia
- 500 ml de água
Modo de preparo
Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione os anises-estrelados, a canela e os cravos-da-índia. Ferva por 5 minutos e desligue o fogo. Tampe a panela e deixe em infusão por 5 minutos. Coe o chá e sirva em seguida.
8. Chá de hortelã, gengibre e camomila
Ingredientes
- 1 colher de sopa de folhas de hortelã frescas
- 1 colher de chá de gengibre ralado
- 1 colher de sopa de flores de camomila secas
- 500 ml de água
Modo de preparo
Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione o gengibre e ferva por 3 minutos. Desligue o fogo e acrescente a hortelã e a camomila. Tampe e deixe em infusão por 10 minutos. Coe o chá e sirva em seguida.
9. Chá de sálvia com canela
Ingredientes
- 1 colher de chá de folhas de sálvia
- 1 canela em pau
- 250 ml de água
Modo de preparo
Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo e adicione as folhas de sálvia e a canela. Tampe a panela e deixe em infusão por 10 minutos. Coe o chá e sirva em seguida.