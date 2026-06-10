10 famosos do signo de Gêmeos

Gêmeos é o terceiro signo do zodíaco e pertence ao elemento Ar, sendo conhecido pela inteligência, curiosidade e facilidade de comunicação. Os geminianos costumam ter raciocínio rápido, gostam de aprender coisas novas e se adaptam com facilidade a diferentes situações e ambientes. Além disso, são pessoas versáteis, sociáveis e que apreciam trocar ideias, o que faz com que estejam frequentemente cercadas de amigos e contatos.

Sua busca constante por conhecimento e novidades também contribui para que se destaquem em áreas que exigem criatividade, comunicação e dinamismo. Não por acaso, diversos famosos do signo de Gêmeos conquistaram reconhecimento em suas carreiras, chamando atenção pelo talento, carisma e capacidade de se reinventar ao longo do tempo.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A seguir, conheça alguns famosos do signo de Gêmeos!

1. Maisa

22 de maio de 2002

Profissão: apresentadora, empreendedora e influenciadora digital.

Desde muito cedo sob os holofotes, a carreira de Maisa começou ainda na infância e evoluiu rapidamente para uma trajetória marcada por versatilidade e protagonismo no entretenimento brasileiro. Com apenas 18 anos, a artista criou a Mudah, uma agência que conecta marcas e artistas.

Além disso, publicou três livros: “Sinceramente Maisa” (2016), “O Diário de Maisa” e “O Livro de Tweets da +A” (ambos em 2017) e atuou como palestrante em eventos como “Você Tem Sonhos”, que reuniu cerca de 8.000 pessoas no Ginásio Ibirapuera, em São Paulo.

2. Tom Holland

Tom Holland ganhou o prêmio MTV Movie & TV Awards de Melhor Atuação por “Homem-Aranha: Sem Volta para Casa” (Imagem: DFree | Shutterstock)

01 de junho de 1996

Profissão: ator, dublador e dançarino.

Protagonista dos filmes “Homem-Aranha: De Volta ao Lar” (2017), “Longe de Casa” (2019) e “Sem Volta para Casa” (2021), Tom Holland é um dos atores mais influentes e seguidos nas redes sociais. Entre os prêmios que já recebeu, estão o BAFTA Rising Star Award (Astro em Ascensão), em 2017, e o MTV Movie & TV Awards de Melhor Atuação em um Filme (2022) por “Homem-Aranha: Sem Volta para Casa”.

3. Natalie Portman

Natalie Portman recebeu o Oscar de Melhor Atriz por “Black Swan” (Imagem: Andrea Raffin | Shutterstock)

9 de junho de 1981

Profissão: atriz, produtora e cineasta.

A atriz israelense-americana ganhou o Oscar de Melhor Atriz por seu papel em “Black Swan” (2010), em que interpretou uma bailarina obcecada pela perfeição. Além de sua carreira no cinema, ela é formada em Psicologia por Harvard.

4. Camila Pitanga

14 de junho de 1977

Profissão: atriz e apresentadora.

A artista é embaixadora da ONU (Organização das Nações Unidas) Mulheres desde 2015. Foi a primeira personalidade das Américas a se tornar porta-voz pública da entidade. Além disso, recebeu diversos troféus de melhor atriz por “Paraíso Tropical” e destaca-se também por sua atuação no cinema em filmes como “Caramuru – A Invenção do Brasil” e “Eu Receberia as Piores Notícias dos Seus Lindos Lábios”.

5. Angelina Jolie

Angelina Jolie recebeu um Oscar pelo filme Garota, Interrompida (Imagem: Tinseltown | Shutterstock)

4 de junho de 1975

Profissão: atriz, diretora, produtora e roteirista.

A artista recebeu um Oscar em 2000, na categoria Melhor Atriz Coadjuvante, pelo filme Garota, Interrompida. Conquistou o Globo de Ouro e o SAG Award na mesma categoria. Em 2011, estreou como diretora em “Na Terra de Amor e Ódio”. Embaixadora da ONU para refugiados desde 2001, ela é referência no ativismo humanitário.

6. Ivete Sangalo

Ivete Sangalo é a única brasileira a se apresentar em todas as edições do Rock in Rio Lisboa (Imagem: Delmiro Junior | Shutterstock)

27 de maio de 1972

Profissão: cantora, compositora, instrumentista, empresária, apresentadora e atriz.

A artista é a única brasileira a se apresentar em todas as edições do Rock in Rio Lisboa, em Portugal. Além disso, venceu 4 Grammys Latinos: Melhor Álbum Raízes (2005), Pop (2014), MPB com Gil e Caetano (2012) e Arraiá da Veveta (2021). Ao lado da cantora Anitta, é uma das maiores vencedoras da história do Prêmio Multishow.

7. Nicole Kidman

Nicole Kidman é aclamada por suas atuações em séries de televisão (Imagem: DFree | Shutterstock)

20 de junho de 1967

Profissão: atriz e produtora.

A atriz ganhou o Oscar de Melhor Atriz por sua performance em “The Hours” (2002), em que interpretou a escritora Virginia Woolf. Além disso, é aclamada por suas atuações em séries de televisão, como em “Big Little Lies” (2017), pelo qual recebeu um Emmy.

8. Gretchen

Gretchen é considerada a “rainha dos memes” (Imagem: Wander Watson | Shutterstock)

29 de maio de 1959

Profissão: cantora, dançarina, atriz, empresária e youtuber.

Considerada a rainha dos memes, ela faz imenso sucesso nas redes sociais. Há imagens e gifs da artista para as mais variadas situações. Além da fama nas plataformas digitais, a cantora também é conhecida por “Freak Le Boom Boom” e “Boogie Boogie”, hits do álbum “My Name Is Gretchen” (1979), que marcou a sua carreira solo.

9. Morgan Freeman

Morgan Freeman conquistou o Oscar de Melhor Ator Coadjuvante por “Menina de Ouro“ (Imagem: Everett Collection | Shutterstock)

01 de junho de 1937

Profissão: ator, produtor, narrador e cineasta.

O ator Morgan Freeman foi indicado ao Oscar diversas vezes e venceu na categoria de Melhor Ator Coadjuvante em 2005, por “Menina de Ouro“. Considerado um dos maiores artistas de sua geração, também recebeu o prêmio Cecil B. DeMille em 2012 uma homenagem da Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood (HFPA), que reconhece sua carreira e contribuições para o cinema.

10. Johnny Depp

Johnny Depp ficou mundialmente conhecido por interpretar o excêntrico capitão Jack Sparrow na franquia “Piratas do Caribe” (Imagem: Vahan Stepanyan | Shutterstock)

09 de junho de 1963

Profissão: ator, músico, diretor e produtor.

Considerado um dos atores mais populares de Hollywood, Johnny Depp conquistou reconhecimento internacional por interpretar personagens marcantes no cinema. Seu papel mais famoso é o do capitão Jack Sparrow, da franquia “Piratas do Caribe”, que lhe rendeu uma indicação ao Oscar de Melhor Ator. Ao longo da carreira, também se destacou em produções como “Edward Mãos de Tesoura”, “A Fantástica Fábrica de Chocolate” e “Sweeney Todd: O Barbeiro Demoníaco da Rua Fleet”, filme pelo qual venceu o Globo de Ouro de Melhor Ator em Comédia ou Musical.