10 receitas de festa junina para fazer na air fryer

As comidas típicas de festa junina são alguns dos principais atrativos durante o mês de junho, mas prepará-las pode levar algum tempo. Por isso, a air fryer é uma ótima solução, pois ajuda a elaborar pratos clássicos da época de forma simples e prática.

A seguir, confira 10 receitas de festa junina deliciosas que você pode fazer na air fryer em poucos minutos!

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1. Pastel de queijo

Ingredientes

200 g de massa para pastel

200 g de queijo muçarela fatiado

fatiado Azeite de oliva para pincelar

Água

Modo de preparo

Em uma superfície lisa, abra a massa de pastel, corte no formato de círculos e, em um dos lados, disponha as fatias de queijo. Dobre a massa ao meio e, com a ajuda de um pincel, passe um pouco de água nas bordas. Com o auxílio de um garfo, pressione as bordas para fechar e pincele com o azeite de oliva. Repita o processo com toda a massa e disponha os pastéis na air fryer preaquecida a 180°C. Asse por 10 minutos. Sirva em seguida.

2. Pamonha

Ingredientes

250 g de grãos de milho-verde cozidos

cozidos 120 ml de leite

60 g de açúcar mascavo

15 g de manteiga

Sal a gosto

Manteiga para untar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Reserve. Unte forminhas de cerâmica com manteiga e despeje a mistura reservada. Disponha na air fryer preaquecida a 180°C. Asse por 25 minutos. Sirva em seguida.

3. Doce de abóbora com coco

Ingredientes

2 xícaras de chá de abóbora descascada e cortada em cubos

descascada e cortada em cubos 1/2 xícara de chá de açúcar

2 cravos-da-índia

1 pedaço pequeno de canela em pau

1 colher de sopa de coco ralado

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque os cubos de abóbora, o açúcar, os cravos-da-índia, a canela em pau e o coco ralado. Misture e transfira para forminhas de silicone. Leve à air fryer preaquecida a 180 °C. Asse por 30 minutos, mexendo na metade do tempo, até que a abóbora fique macia e caramelizada. Retire da fritadeira e aguarde esfriar. Sirva em seguida.

Queijadinha (Imagem: RoYam | Shutterstock)

4. Queijadinha

Ingredientes

395 g de leite condensado

1 xícara de chá de coco ralado

2 ovos

1 colher de sopa de queijo parmesão ralado

1 colher de chá de fermento químico em pó

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o leite condensado, o coco ralado, os ovos e o queijo parmesão e misture até obter uma massa homogênea. Adicione o fermento químico e mexa delicadamente. Distribua a massa em forminhas de silicone e leve para a air fryer preaquecida a 180°C. Asse por 15 minutos. Aguarde esfriar antes de servir.

5. Minicuscuz paulista

Ingredientes

1 xícara de chá de farinha de milho flocada

395 g de milho-verde escorrido

395 g de ervilha escorrida

escorrida 1 tomate sem sementes e picado

1/4 de cebola descascada e picada

1/2 xícara de chá de molho de tomate

1/2 xícara de chá de água

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1 ovo cozido, descascado e fatiado

Azeitonas sem caroço, sal, pimenta-do-reino moída e cheiro-verde picado a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola, o tomate, o milho-verde, a ervilha, o molho de tomate e a água. Tempere com sal, pimenta-do-reino e cheiro-verde. Cozinhe até levantar fervura. Aos poucos, junte a farinha de milho e mexa até formar uma massa úmida e consistente. Retire do fogo e reserve.

Em forminhas pequenas de silicone, coloque uma rodela de ovo cozido e uma azeitona. Preencha com a massa de cuscuz e aperte levemente. Leve à air fryer preaquecida a 180°C. Asse por 10 minutos. Sirva em seguida.

6. Polenta crocante

Ingredientes

1 xícara de chá de fubá

4 xícaras de chá de água

1 colher de sopa de manteiga

Sal a gosto

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1 colher de chá de páprica doce

1 colher de chá de orégano seco

Azeite de oliva para untar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e o sal e leve ao fogo médio para aquecer. Aos poucos, adicione o fubá, mexendo sem parar para evitar a formação de grumos. Cozinhe até obter uma polenta firme e cremosa. Desligue o fogo, acrescente a manteiga e misture. Transfira para uma travessa untada com azeite de oliva e aguarde esfriar completamente.

Após, corte a polenta em palitos e reserve. Em um recipiente, misture o azeite de oliva, a páprica doce e o orégano. Espalhe a mistura sobre os pedaços de polenta e leve para a air fryer preaquecida a 200 °C. Asse por 15 minutos, virando na metade do tempo, até ficarem dourados e crocantes. Sirva em seguida.

Quindim com coco (Imagem: RHJPhtotos | Shutterstock)

7. Quindim com coco

Ingredientes

10 gemas de ovo

2 ovos

1 1/2 xícara de chá de açúcar

100 g de coco ralado

2 colheres de sopa de manteiga derretida

Manteiga para untar

Açúcar para polvilhar

Água

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque as gemas, os ovos, o açúcar, o coco ralado e a manteiga derretida e misture até incorporar. Deixe a mistura descansar por 15 minutos para que o coco absorva parte do líquido. Após, unte forminhas individuais de pudim com manteiga e polvilhe com açúcar. Distribua a massa entre elas, preenchendo até três quartos da capacidade. Coloque em um recipiente que caiba na air fryer e adicione um pouco de água para criar um banho-maria. Leve para a air fryer preaquecida a 160 °C. Asse por 20 minutos. Retire da cesta e aguarde esfriar completamente. Leve à geladeira antes de desenformar e servir.

8. Milho-verde assado

Ingredientes

4 espigas de milho-verde

3 colheres de sopa de manteiga derretida

1 colher de chá de páprica defumada

1 colher de chá de alho em pó

1/2 colher de chá de chimichurri

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a manteiga derretida, a páprica defumada, o alho em pó, o chimichurri, o sal e a pimenta-do-reino e misture até incorporar. Reserve. Com a ajuda de uma faca, corte as espigas de milho-verde em três partes e tempere com a mistura reservada. Leve para a air fryer preaquecida a 200°C. Asse por 15 minutos, virando os pedaços de milho-verde na metade do tempo. Sirva em seguida.

9. Cocada de leite condensado

Ingredientes

200 g de coco ralado

395 g de leite condensado

1 colher de sopa de manteiga

1/2 xícara de chá de açúcar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o coco ralado, o leite condensado, a manteiga e o açúcar e misture até obter uma massa homogênea. Disponha a mistura em forminhas de silicone e leve para a air fryer preaquecida a 180°C. Asse por 15 minutos. Aguarde esfriar antes de servir.

10. Bolo de fubá cremoso

Ingredientes

1 xícara de chá de leite

1 ovo

2/3 de xícara de chá de açúcar

1/3 de xícara de chá de fubá

1 colher de sopa de farinha de trigo

1 colher de sopa de manteiga

1 colher de sopa de queijo parmesão ralado

1 colher de sopa de coco ralado

1 colher de chá de fermento químico em pó

Sal a gosto

Manteiga para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto o fermento químico, e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione o fermento químico e bata para incorporar. Unte uma forma, que caiba na air fryer, com manteiga e enfarinhe com farinha de trigo. Disponha a massa e leve para a air fryer preaquecida a 180°C. Asse por 35 minutos. Sirva em seguida.