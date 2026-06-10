10 receitas de festa junina para fazer na air fryer

As comidas típicas de festa junina são alguns dos principais atrativos durante o mês de junho, mas prepará-las pode levar algum tempo. Por isso, a air fryer é uma ótima solução, pois ajuda a elaborar pratos clássicos da época de forma simples e prática.
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A seguir, confira 10 receitas de festa junina deliciosas que você pode fazer na air fryer em poucos minutos!
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1. Pastel de queijo
Ingredientes
- 200 g de massa para pastel
- 200 g de queijo muçarela fatiado
- Azeite de oliva para pincelar
- Água
Modo de preparo
Em uma superfície lisa, abra a massa de pastel, corte no formato de círculos e, em um dos lados, disponha as fatias de queijo. Dobre a massa ao meio e, com a ajuda de um pincel, passe um pouco de água nas bordas. Com o auxílio de um garfo, pressione as bordas para fechar e pincele com o azeite de oliva. Repita o processo com toda a massa e disponha os pastéis na air fryer preaquecida a 180°C. Asse por 10 minutos. Sirva em seguida.
2. Pamonha
Ingredientes
- 250 g de grãos de milho-verde cozidos
- 120 ml de leite
- 60 g de açúcar mascavo
- 15 g de manteiga
- Sal a gosto
- Manteiga para untar
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Reserve. Unte forminhas de cerâmica com manteiga e despeje a mistura reservada. Disponha na air fryer preaquecida a 180°C. Asse por 25 minutos. Sirva em seguida.
3. Doce de abóbora com coco
Ingredientes
- 2 xícaras de chá de abóbora descascada e cortada em cubos
- 1/2 xícara de chá de açúcar
- 2 cravos-da-índia
- 1 pedaço pequeno de canela em pau
- 1 colher de sopa de coco ralado
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque os cubos de abóbora, o açúcar, os cravos-da-índia, a canela em pau e o coco ralado. Misture e transfira para forminhas de silicone. Leve à air fryer preaquecida a 180 °C. Asse por 30 minutos, mexendo na metade do tempo, até que a abóbora fique macia e caramelizada. Retire da fritadeira e aguarde esfriar. Sirva em seguida.
4. Queijadinha
Ingredientes
- 395 g de leite condensado
- 1 xícara de chá de coco ralado
- 2 ovos
- 1 colher de sopa de queijo parmesão ralado
- 1 colher de chá de fermento químico em pó
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque o leite condensado, o coco ralado, os ovos e o queijo parmesão e misture até obter uma massa homogênea. Adicione o fermento químico e mexa delicadamente. Distribua a massa em forminhas de silicone e leve para a air fryer preaquecida a 180°C. Asse por 15 minutos. Aguarde esfriar antes de servir.
5. Minicuscuz paulista
Ingredientes
- 1 xícara de chá de farinha de milho flocada
- 395 g de milho-verde escorrido
- 395 g de ervilha escorrida
- 1 tomate sem sementes e picado
- 1/4 de cebola descascada e picada
- 1/2 xícara de chá de molho de tomate
- 1/2 xícara de chá de água
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- 1 ovo cozido, descascado e fatiado
- Azeitonas sem caroço, sal, pimenta-do-reino moída e cheiro-verde picado a gosto
Modo de preparo
Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola, o tomate, o milho-verde, a ervilha, o molho de tomate e a água. Tempere com sal, pimenta-do-reino e cheiro-verde. Cozinhe até levantar fervura. Aos poucos, junte a farinha de milho e mexa até formar uma massa úmida e consistente. Retire do fogo e reserve.
Em forminhas pequenas de silicone, coloque uma rodela de ovo cozido e uma azeitona. Preencha com a massa de cuscuz e aperte levemente. Leve à air fryer preaquecida a 180°C. Asse por 10 minutos. Sirva em seguida.
6. Polenta crocante
Ingredientes
- 1 xícara de chá de fubá
- 4 xícaras de chá de água
- 1 colher de sopa de manteiga
- Sal a gosto
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- 1 colher de chá de páprica doce
- 1 colher de chá de orégano seco
- Azeite de oliva para untar
Modo de preparo
Em uma panela, coloque a água e o sal e leve ao fogo médio para aquecer. Aos poucos, adicione o fubá, mexendo sem parar para evitar a formação de grumos. Cozinhe até obter uma polenta firme e cremosa. Desligue o fogo, acrescente a manteiga e misture. Transfira para uma travessa untada com azeite de oliva e aguarde esfriar completamente.
Após, corte a polenta em palitos e reserve. Em um recipiente, misture o azeite de oliva, a páprica doce e o orégano. Espalhe a mistura sobre os pedaços de polenta e leve para a air fryer preaquecida a 200 °C. Asse por 15 minutos, virando na metade do tempo, até ficarem dourados e crocantes. Sirva em seguida.
7. Quindim com coco
Ingredientes
- 10 gemas de ovo
- 2 ovos
- 1 1/2 xícara de chá de açúcar
- 100 g de coco ralado
- 2 colheres de sopa de manteiga derretida
- Manteiga para untar
- Açúcar para polvilhar
- Água
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque as gemas, os ovos, o açúcar, o coco ralado e a manteiga derretida e misture até incorporar. Deixe a mistura descansar por 15 minutos para que o coco absorva parte do líquido. Após, unte forminhas individuais de pudim com manteiga e polvilhe com açúcar. Distribua a massa entre elas, preenchendo até três quartos da capacidade. Coloque em um recipiente que caiba na air fryer e adicione um pouco de água para criar um banho-maria. Leve para a air fryer preaquecida a 160 °C. Asse por 20 minutos. Retire da cesta e aguarde esfriar completamente. Leve à geladeira antes de desenformar e servir.
8. Milho-verde assado
Ingredientes
- 4 espigas de milho-verde
- 3 colheres de sopa de manteiga derretida
- 1 colher de chá de páprica defumada
- 1 colher de chá de alho em pó
- 1/2 colher de chá de chimichurri
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque a manteiga derretida, a páprica defumada, o alho em pó, o chimichurri, o sal e a pimenta-do-reino e misture até incorporar. Reserve. Com a ajuda de uma faca, corte as espigas de milho-verde em três partes e tempere com a mistura reservada. Leve para a air fryer preaquecida a 200°C. Asse por 15 minutos, virando os pedaços de milho-verde na metade do tempo. Sirva em seguida.
9. Cocada de leite condensado
Ingredientes
- 200 g de coco ralado
- 395 g de leite condensado
- 1 colher de sopa de manteiga
- 1/2 xícara de chá de açúcar
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque o coco ralado, o leite condensado, a manteiga e o açúcar e misture até obter uma massa homogênea. Disponha a mistura em forminhas de silicone e leve para a air fryer preaquecida a 180°C. Asse por 15 minutos. Aguarde esfriar antes de servir.
10. Bolo de fubá cremoso
Ingredientes
- 1 xícara de chá de leite
- 1 ovo
- 2/3 de xícara de chá de açúcar
- 1/3 de xícara de chá de fubá
- 1 colher de sopa de farinha de trigo
- 1 colher de sopa de manteiga
- 1 colher de sopa de queijo parmesão ralado
- 1 colher de sopa de coco ralado
- 1 colher de chá de fermento químico em pó
- Sal a gosto
- Manteiga para untar
- Farinha de trigo para enfarinhar
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto o fermento químico, e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione o fermento químico e bata para incorporar. Unte uma forma, que caiba na air fryer, com manteiga e enfarinhe com farinha de trigo. Disponha a massa e leve para a air fryer preaquecida a 180°C. Asse por 35 minutos. Sirva em seguida.