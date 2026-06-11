Em 11 de junho, celebra-se o Dia de São Barnabé, conhecido como filho da consolação. Natural do Chipre, destacou-se como um generoso benfeitor e incentivador da fé. Foi o primeiro a acolher e integrar Paulo à comunidade cristã, mesmo diante de seu passado controverso, oferecendo um notável exemplo de acolhimento e perdão.

Juntos, Barnabé e Paulo empreenderam numerosas missões evangelísticas, difundindo os ensinamentos de Cristo com zelo e dedicação. O santo é lembrado não apenas por sua generosidade e coragem, mas também por seu compromisso inabalável com a propagação do Evangelho. Embora não fizesse parte dos doze apóstolos originais, seu papel fundamental na disseminação da fé cristã lhe rendeu o título de apóstolo.

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Para celebrar a data, confira 6 orações para o Dia de São Barnabé!

1. Oração pela missão

Ó, São Barnabé, apóstolo corajoso e incansável missionário, que dedicastes vossa vida à propagação do Evangelho, intercedei por todos os missionários e evangelizadores para que, inspirados por vosso exemplo, possam levar a luz de Cristo aos corações dos que ainda não O conhecem. Concedei-lhes coragem, sabedoria e perseverança em seu trabalho. Amém.

2. Oração pela ajuda aos necessitados

Ó, glorioso São Barnabé, exemplo de generosidade e compaixão para com os necessitados, rogai por nós para que possamos imitar vossa caridade, ajudando aqueles que estão em dificuldades e compartilhando os nossos bens com os mais pobres. Intercedei por nós junto ao Senhor para que possamos ser instrumentos de Sua misericórdia neste mundo. Amém.

3. Oração para encontrar coragem para enfrentar desafios

Ó, glorioso São Barnabé, exemplo de fé e dedicação, venho humildemente diante de ti, buscando tua poderosa intercessão. Tu, que foste chamado filho da consolação, guiaste os primeiros cristãos com coragem e generosidade, espalhando a palavra de Cristo aos confins da terra. Peço-te, São Barnabé, que intercedas junto a Deus por mim, concedendo-me a força espiritual necessária para enfrentar as provações da vida.

Tu que, com São Paulo, enfrentaste perigos e adversidades pela causa do Evangelho, ajuda-me a perseverar na fé, mesmo diante das dificuldades. Concede-me a sabedoria para discernir a vontade divina em todas as minhas ações e decisões. Que eu possa, inspirado pelo teu exemplo, levar a mensagem de amor e esperança de Cristo a todos que encontro.

São Barnabé, cuja vida foi um testemunho de generosidade e serviço, imploro-te que me ajudes a cultivar essas virtudes em meu próprio coração. Que eu possa ser um instrumento de paz e consolo para os que sofrem, seguindo o teu exemplo de compaixão e caridade.

Protege-me, ó, santo protetor, de todas as armadilhas e perigos que possam ameaçar minha alma. Guia meus passos no caminho da justiça e da verdade, fortalecendo minha confiança na divina providência.

Por tua intercessão, São Barnabé, que eu possa experimentar a misericórdia e o amor de Deus em minha vida, e que minha fé seja renovada e fortalecida dia após dia. Amém.

São Barnabé era conhecido por ser um homem generoso que ajudava os mais necessitados, demonstrando a caridade propagada por Cristo (Imagem: Nattapat.J | Shutterstock)

4. Oração de São Barnabé pela fé

Ó, glorioso São Barnabé, que sempre confiastes na providência divina e seguistes os caminhos do Senhor com fé e discernimento, ajudai-nos a discernir a vontade de Deus em nossas vidas e a seguir os Seus mandamentos com amor e dedicação. Concedei-nos a graça da sabedoria espiritual para que possamos crescer em santidade e servir ao Reino de Deus. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

5. Oração para ser cheio do Espírito Santo

Ó, Deus, que designastes São Barnabé, cheio de fé e do Espírito Santo, para converter as nações, fazei que a vossa Igreja anuncie, por palavras e atos, o Evangelho de Cristo que ele proclamou intrepidamente. Por Nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém!

6. Oração de São Barnabé para fortalecer a esperança

Santo Apóstolo, Barnabé, volvei o vosso olhar a nós e a todos os apóstolos da Igreja, para que, servindo ao Evangelho, possam encontrar a fortaleza necessária para nunca desanimarem. Olhai para as pedras que se encontram em nosso caminho: que elas nos levem à santidade. Por Cristo Nosso Senhor. Amém!