Pele no inverno: 5 cuidados para adotar na estação

O inverno começa oficialmente no dia 21 de junho, mas muitas pessoas já começaram a perceber os efeitos do frio na pele. Sensação de ressecamento, perda de viço, descamação e até aumento da sensibilidade estão entre as queixas mais comuns neste período.

A combinação de temperaturas mais baixas, ar mais seco e hábitos típicos da época, como tomar banhos mais quentes e reduzir a ingestão de água, pode comprometer a hidratação natural da pele. A boa notícia é que algumas mudanças simples na rotina ajudam a preservar a saúde, a luminosidade e o conforto da pele ao longo dos meses mais frios.

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A seguir, a Dra. Karoline Araújo, médica especialista em Clínica Médica e pós-graduada em medicina estética, lista cuidados para manter a pele bonita e saudável durante o inverno!

1. Aposte em uma hidratação mais potente

Durante o inverno, a pele precisa de uma reposição maior de água e nutrientes. Por isso, vale investir em hidratantes mais nutritivos, capazes de fortalecer a barreira de proteção cutânea e reduzir a perda de água. “Nem sempre o produto que funciona bem no verão será suficiente durante os meses mais frios. É importante adaptar a rotina às necessidades da pele em cada estação”, orienta a Dra. Karoline Araújo.

2. Evite banhos muito quentes

A sensação de conforto proporcionada pela água quente pode ter um custo para a saúde da pele. Temperaturas elevadas removem a camada protetora natural, favorecendo o ressecamento e a sensibilidade. “O ideal é optar por banhos mornos e mais rápidos. Esse hábito ajuda a preservar a hidratação natural e reduz os danos à barreira cutânea”, afirma a especialista.

3. Continue usando protetor solar todos os dias

Mesmo em dias nublados ou mais frios, a radiação ultravioleta continua presente e pode contribuir para o envelhecimento precoce e o surgimento de manchas. “Muitas pessoas relaxam no uso do protetor durante o inverno, mas a proteção solar continua sendo indispensável para manter a saúde da pele ao longo do ano”, destaca a Dra. Karoline Araújo.

Mesmo nos dias frios, manter a ingestão de líquidos é fundamental para preservar a saúde e a qualidade da pele (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock)

4. Não deixe a hidratação de lado

A diminuição da sensação de sede faz com que muitas pessoas consumam menos água no inverno. No entanto, a hidratação interna também tem impacto direto na aparência da pele. “Uma pele saudável depende de cuidados externos, mas também de hábitos adequados. A ingestão de líquidos ajuda a manter o organismo funcionando corretamente e contribui para a qualidade da pele”, explica a médica.

5. Aproveite o inverno para investir em tratamentos de renovação da pele

Se existe uma época estratégica para cuidar da pele, é o inverno. Procedimentos como peelings, microagulhamento, lasers e bioestimuladores de colágeno costumam ser mais indicados nesta estação justamente pela menor incidência solar.

“Além de melhorar manchas, textura e sinais do envelhecimento, esses tratamentos ajudam a estimular a produção de colágeno e preparar a pele para os meses mais quentes. Quem começa agora geralmente consegue observar resultados importantes até a chegada da primavera e do verão”, ressalta a especialista, responsável técnica da Clínica Aloe. “[…] Como a exposição solar costuma ser menor, a recuperação da pele tende a ser mais tranquila e os resultados podem ser potencializados”, explica.

Por Fernanda Krau