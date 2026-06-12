Quer impressionar no Dia dos Namorados? Confira 8 receitas de bombons irresistíveis

O Dia dos Namorados é uma ótima oportunidade para demonstrar carinho e afeto de maneiras doces e criativas. Presentear a pessoa amada com bombons é um gesto clássico e sempre bem-vindo, mas prepará-los em casa pode tornar o momento ainda mais especial. Cozinhar algo com as próprias mãos é uma forma de expressar amor, dedicação e cuidado.
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Abaixo, confira 8 receitas de bombom irresistíveis para o Dia dos Namorados!
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1. Bombom maciço apaixonante
Ingredientes
- 400 g de chocolate branco
- Forminhas em formato de coração
- Confeitos de açúcar em formato de flor para a decoração
Modo de preparo
Coloque o chocolate em um recipiente e leve ao micro-ondas por 30 segundos. Retire e misture. Leve novamente ao micro-ondas por mais 30 segundos. Repita o procedimento até derreter completamente. Após, esfrie o chocolate até chegar a 28°C. Distribua nas forminhas e leve à geladeira até embaçar. Desenforme e decore com as flores de açúcar. Sirva em seguida.
2. Bombom trufado de uva
Ingredientes
- 300 g de cobertura fracionada sabor chocolate branco derretida
- 300 g de chocolate branco
- 4 colheres de sopa de suco concentrado de uva
- 200 g de creme de leite
Modo de preparo
Despeje o chocolate fracionado em forminhas próprias para bombons. Em seguida, retire o excesso, batendo a lateral da forma em um refratário. Cubra com papel-manteiga e leve à geladeira com a cavidade virada para cima. Espere as forminhas ficarem embaçadas e repita o processo, mas, desta vez, leve a forma à geladeira com a cavidade para baixo.
Em uma panela, derreta o chocolate branco em fogo baixo e acrescente o suco concentrado. Misture bem e, aos poucos, adicione o creme de leite. Misture até obter um creme leve e brilhante. Espere esfriar e utilize como recheio das casquinhas. Cubra com o chocolate fracionado e leve à geladeira até embaçar as forminhas. Desenforme e sirva em seguida.
3. Bombom de vinho branco
Ingredientes
- 300 g de cobertura fracionada sabor chocolate branco derretida
- 300 g de chocolate branco
- 1/2 xícara de chá de vinho branco suave
Modo de preparo
Despeje o chocolate fracionado em forminhas próprias para bombons. Em seguida, retire o excesso, batendo a lateral da forma em um refratário. Cubra com papel-manteiga e leve à geladeira com a cavidade virada para cima. Espere as forminhas ficarem embaçadas e repita o processo, mas, desta vez, leve a forma à geladeira com a cavidade para baixo.
Em uma panela, derreta o chocolate branco em fogo baixo e acrescente, aos poucos, o vinho. Mexa até obter um creme liso, leve e brilhante. Espere esfriar e utilize como recheio das casquinhas. Cubra com o chocolate fracionado e leve à geladeira até embaçar as forminhas. Desenforme e sirva em seguida.
4. Bombom ao creme trufado de café
Ingredientes
- 100 g de cobertura fracionada sabor chocolate branco derretida
- 200 g de cobertura fracionada sabor chocolate ao leite derretida
- 1 colher de sopa de café solúvel
- 200 g de creme de leite
- 300 g de chocolate branco derretido
- 4 gotas de essência de café
Modo de preparo
Misture as coberturas fracionadas em um recipiente e despeje em forminhas próprias para bombons. Em seguida, retire o excesso, batendo a lateral da forma em um refratário. Cubra com papel-manteiga e leve à geladeira com a cavidade virada para cima. Espere as forminhas ficarem embaçadas e repita o processo, mas, desta vez, leve a forma à geladeira com a cavidade para baixo.
Em uma panela, aqueça metade do creme de leite em fogo baixo e dissolva o café solúvel. Em um recipiente, coloque o chocolate branco e adicione essa mistura de café. Acrescente o restante do creme de leite e a essência de café e mexa até obter um creme liso, leve e brilhante. Espere esfriar e utilize como recheio das casquinhas. Cubra com o chocolate fracionado e leve à geladeira até embaçar as forminhas. Desenforme e sirva em seguida.
5. Bombom crespinho
Ingredientes
- 400 g de chocolate ao leite derretido e temperado
- 3 colheres de sopa de uva-passa
- 3 colheres de sopa de granola
- 1 colher de sopa de castanha-do-pará picada
- 1 pitada de canela em pó
- Chocolate branco derretido para decorar
Modo de preparo
Em um recipiente, misture todos os ingredientes, exceto o chocolate branco. Com o auxílio de duas colheres, faça os bombons em uma superfície lisa e forrada com papel-manteiga. Os bombons devem ficar em formato de cocadinhas. Decore com risquinhos de chocolate branco derretido. Aguarde endurecer e sirva em seguida.
6. Bombom de chocolate com paçoca
Ingredientes
- 500 g de chocolate ao leite fracionado derretido
- 10 paçocas esfareladas
- 395 g de leite condensado
- 1 colher de sopa de manteiga
- Manteiga para untar
Modo de preparo
Em uma panela, coloque o leite condensado, a manteiga e 8 paçocas esfareladas. Leve ao fogo baixo, mexendo continuamente, até obter um brigadeiro firme que desgrude do fundo da panela. Transfira o brigadeiro para um prato untado com um pouco de manteiga e deixe esfriar completamente. Após, misture as 2 paçocas restantes ao brigadeiro para deixar o recheio mais crocante.
Espalhe uma camada de chocolate ao leite nas cavidades de uma forma para bombom, cobrindo bem o fundo e as laterais. Leve à geladeira por cerca de 10 minutos ou até o chocolate firmar. Retire a forma da geladeira e distribua o recheio de paçoca nas cavidades, sem preencher até a borda. Cubra o recheio com o restante do chocolate ao leite, vedando bem cada bombom. Bata levemente a forma sobre uma superfície plana para eliminar possíveis bolhas de ar e nivelar o chocolate. Leve à geladeira novamente por aproximadamente 20 minutos, ou até que os bombons estejam completamente firmes. Sirva em seguida.
7. Bombom de morango com chocolate
Ingredientes
- 12 morangos lavados e bem secos
- 395 g de leite condensado
- 1 colher de sopa de manteiga
- 100 g de chocolate branco
- 300 g de chocolate ao leite
- Chocolate ao leite derretido para decorar
- Manteiga para untar
Modo de preparo
Em uma panela, coloque o leite condensado, a manteiga e o chocolate branco. Cozinhe em fogo baixo, mexendo sem parar, até soltar do fundo da panela. O ponto é de brigadeiro firme. Deixe esfriar completamente.
Com as mãos untadas com manteiga, envolva cada morango com uma porção do brigadeiro branco, moldando até cobrir toda a fruta. Coloque em uma assadeira e leve ao congelador por 15 minutos para firmar.
Coloque o chocolate ao leite em um recipiente e derreta no micro-ondas (a cada 30 segundos, mexendo nos intervalos). Deixe esfriar um pouco antes de utilizar. Com a ajuda de um garfo, mergulhe os morangos cobertos no chocolate derretido. Deixe escorrer o excesso e coloque sobre forminhas de papel. Decore com o chocolate ao leite derretido e leve à geladeira por 15 a 20 minutos, ou até o chocolate endurecer. Sirva em seguida.
8. Bombom de pistache com chocolate ao leite
Ingredientes
Recheio
- 200 g de chocolate branco picado
- 100 g de creme de leite
- 3 colheres de sopa de pasta de pistache
- 1 colher de sopa de mel
- Manteiga para untar
Cobertura
- 300 g de chocolate ao leite fracionado derretido
- Pistaches picados para decorar
Modo de preparo
Recheio
Coloque o chocolate ao leite em um recipiente e derreta no micro-ondas (a cada 30 segundos, mexendo nos intervalos). Misture com o creme de leite até obter um creme liso. Adicione a pasta de pistache e o mel. Misture bem e leve à geladeira por 1 hora para firmar.
Com as mãos levemente untadas com manteiga, molde pequenas bolinhas com o recheio de pistache. Coloque em uma assadeira forrada com papel-manteiga e leve ao freezer por 20 minutos.
Cobertura
Use um garfo para banhar cada bolinha no chocolate derretido, escorrendo o excesso. Coloque os bombons sobre papel-manteiga e salpique pistache picado por cima antes de secar. Deixe em temperatura ambiente até endurecer. Sirva em seguida.