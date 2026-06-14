5 receitas típicas dos Estados Unidos para celebrar a Copa do Mundo com sabor

A seleção dos Estados Unidos ainda não possui um título na Copa do Mundo. Após ser eliminada nas oitavas de final em 2022, no Catar, a equipe volta este ano em busca da primeira Taça. Contudo, se no futebol o país ainda não demonstrou grandes feitos, na culinária reúne um mix de culturas e é famoso pelo fast-food. Aproveitando o maior evento esportivo do mundo, selecionamos 5 receitas típicas da gastronomia norte-americana para você preparar em casa e assistir aos jogos. Confira!

1. Mac and cheese

Ingredientes

100 g de macarrão do tipo caracol

do tipo caracol 1/2 xícara de chá de creme de leite fresco

4 colheres de sopa de queijo parmesão ralado

1 pitada de noz-moscada em pó

500 ml de água

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo alto. Quando a água ferver, adicione uma colher de sopa de sal e o macarrão. Cozinhe até ficar al dente. Escorra e reserve. Em um recipiente que vá ao forno, misture o creme de leite fresco, o queijo parmesão ralado, a noz-moscada, o sal e a pimenta-do-reino moída. Em seguida, coloque o macarrão e misture. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 15 minutos. Sirva em seguida.

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2. Costela de porco com molho barbecue

Ingredientes

Costela

2 kg de costela de porco

Água

Sal a gosto

Molho barbecue

1 colher de sopa de óleo

1 cebola descascada e picada

1/2 xícara de chá de açúcar mascavo

mascavo 1/2 xícara de chá de vinagre branco

2 colheres de sopa de molho inglês

2 xícaras de chá de ketchup

1 folha de louro

1 colher de sopa de pimenta-do-reino moída

1/2 xícara de chá de água

Sal a gosto

Modo de preparo

Costela

Espalhe sal por toda a costela e coloque-a para ferver por 10 minutos em uma panela com bastante água quente. Depois, escorra a água. Em uma assadeira, arrume a costela, cubra com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 40 minutos.

Molho barbecue

Em uma panela, aqueça o óleo em fogo médio e refogue a cebola. Acrescente o açúcar mascavo e o vinagre branco. Misture até o açúcar dissolver. Acrescente o molho inglês, o ketchup, a folha de louro, a pimenta-do-reino e a água e cozinhe por 30 minutos em fogo baixo. Tempere com sal. Coe e reserve.

Após os 40 minutos, retire a costela do forno, remova o papel-alumínio e pincele o molho. Leve ao forno por mais 10 minutos. Retire do forno, pincele novamente com o molho e asse por mais 5 minutos. Sirva em seguida com mais molho à parte.

3. Apple pie

Ingredientes

Massa

2 xícaras de chá de farinha de trigo

150 g de manteiga gelada em cubos

4 colheres de sopa de água gelada

Recheio

5 maçãs descascadas e fatiadas

descascadas e fatiadas 1/2 xícara de chá de açúcar

1 colher de chá de canela em pó

1 colher de sopa de suco de limão

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, misture a farinha de trigo com a manteiga até formar uma farofa. Adicione a água gelada aos poucos até obter uma massa homogênea. Embrulhe em plástico-filme e leve à geladeira por 30 minutos.

Recheio e montagem

Em um recipiente, misture as maçãs com o açúcar, a canela e o suco de limão. Após, com a ajuda de um rolo, abra metade da massa e forre uma forma de silicone para torta. Distribua o recheio por cima e cubra com o restante da massa. Faça pequenos cortes na superfície e leve ao forno preaquecido a 180 °C até dourar. Sirva em seguida.

Cookie de chocolate (Imagem: Beats1 | Shutterstock)

4. Cookies

Ingredientes

1 ovo

1 colher de chá de essência de baunilha

1/4 de xícara de chá de açúcar mascavo

1/2 xícara de chá de açúcar cristal

100 g de manteiga com sal derretida e fria

1 1/2 xícara de chá de farinha de trigo

1/2 colher de chá de bicarbonato de sódio

1 1/2 xícaras de chá de gotas de chocolate

Modo de preparo

Em uma batedeira, bata a manteiga, o açúcar cristal e o açúcar mascavo até obter uma consistência cremosa. Depois, adicione a baunilha e o ovo e bata até se incorporar à massa. Acrescente a farinha de trigo, o bicarbonato de sódio e bata para misturar. Junte as gotas de chocolate e mexa com uma espátula.

Em seguida, faça pequenas bolas com a massa e disponha em uma assadeira rasa, deixando um espaço entre cada uma. Leve à geladeira por 10 minutos. Retire os cookies da geladeira e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 12 minutos. Retire do forno e deixe-os descansar por 30 minutos. Sirva em seguida.

5. Brownie

Ingredientes

200 g de chocolate meio-amargo picado

150 g de manteiga

3 ovos

1 xícara de chá de açúcar

1 colher de chá de essência de baunilha

3/4 de xícara de chá de farinha de trigo

2 colheres de sopa de cacau em pó

1 pitada de sal

1/2 xícara de chá de nozes picadas

Modo de preparo

Em banho-maria, derreta o chocolate com a manteiga e misture até obter um creme liso. Reserve. Em um recipiente, bata os ovos com o açúcar até incorporar. Adicione a essência de baunilha e a mistura de chocolate derretido e mexa bem. Acrescente a farinha de trigo, o cacau em pó e o sal e misture até formar uma massa homogênea.

Por último, coloque as nozes e mexa delicadamente. Despeje a massa em uma forma pequena forrada com papel-manteiga. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 30 minutos. Retire do forno, espere esfriar e corte em quadrados. Sirva em seguida.