Na torcida com estilo: experts dão ideias de maquiagens e penteados

A Copa do Mundo chegou, e é impossível pensar em outro assunto. As ruas enfeitadas, os bares cheios e a empolgação, agora, fazem parte da rotina de milhões de brasileiros. E há quem ainda consiga se preparar para assistir aos jogos com muito brilho e elegância. A febre do Brasil core invade não apenas o guarda-roupa, mas também o universo da beleza.

Longe dos excessos de campeonatos passados, a tendência atual foca no equilíbrio: a vibração das cores da bandeira agora se funde à sofisticação de peles naturais e penteados práticos. A visagista, maquiadora e terapeuta capilar Mari Borges aponta que o segredo para brilhar nas arquibancadas ou nas ruas está nos detalhes estratégicos. E, acima de tudo, nos cuidados com a saúde da pele e dos fios para aguentar longas horas de comemoração.

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Para quem deseja demonstrar o amor pela Seleção sem perder o charme, o minimalismo colorido é o grande protagonista. "Vejo uma mistura de beleza natural com pontos de cor estratégicos. Delineados coloridos, aplicações de brilho discretas e penteados práticos, como rabos de cavalo polidos e tranças, devem dominar esta Copa. A chave é usar as cores em detalhes. Um delineado azul, um toque de verde no canto interno dos olhos ou acessórios em tons da bandeira criam uma referência elegante sem parecer fantasia", ensina.

Quanto às torcedoras que vão enfrentar o calor das ruas, Mari acredita que a resistência do visual surge do desapego a produtos pesados. "Menos é mais. Prefiro bases leves ou skin tints de longa duração, corretivo apenas onde necessário e bastante foco na preparação da pele. Assim, o resultado fica confortável e resistente ao calor." De acordo com ela, uma boa preparação começa com pele limpa, hidratante leve e primer adequado.

Depois, camadas finas de produtos, pó apenas nas áreas necessárias e spray fixador são indispensáveis para aumentar a durabilidade. Se a falta de habilidade com o delineador for um obstáculo, a maquiadora aponta caminhos simples e modernos. "Sombras coloridas esfumadas próximas aos cílios são muito mais fáceis de aplicar e entregam um efeito marcante. Adesivos, strass e pedrinhas também ajudam a criar um visual divertido sem exigir precisão", completa.









Com charme e elegância

Já para os cabelos, a aposta é a funcionalidade aliada ao estilo, sem muitos desafios. "Rabo de cavalo alto, coque polido, tranças embutidas e semipresos são ótimas opções. Além de estilosos, mantêm os fios no lugar mesmo com calor e movimento. Para quem prefere maquiagem neutra, lenços, presilhas, laços e elásticos em verde, azul ou amarelo são apostas certeiras. Outra opção é incluir fitas em tranças ou apostar em penteados com acessórios metalizados inspirados nas cores da bandeira, mantendo o visual elegante e atual", finaliza Mari.

A maquiadora aconselha, ainda, levar na bolsa itens práticos, como papel antioleosidade, pó compacto, balm labial com cor, minispray fixador e escovinha para retoques rápidos. Do ponto de vista médico, a evolução da maquiagem para a Copa acompanha um movimento saudável de valorização do próprio corpo. A médica especialista em estética Fernanda Nichelle reforça que a estética sofisticada está diretamente atrelada ao bem-estar cutâneo.

"Na maquiagem, a tendência segue muito alinhada ao conceito de pele saudável e natural. Acredito que veremos menos excesso de produtos e mais foco em uma pele bem preparada, iluminada e com aparência viçosa. O diferencial ficará justamente nos detalhes temáticos. A sofisticação está no equilíbrio. É possível incorporar as cores do Brasil de forma elegante sem sobrecarregar o visual", avalia a médica.

A especialista faz um alerta importante sobre o uso de produtos típicos de torcida, como tintas e glitters, que podem se tornar vilões se não forem escolhidos com cautela. "Quando falamos de aplicações temporárias, é importante observar a composição dos produtos utilizados. Tintas, sprays coloridos e glitter devem ser próprios para uso cosmético e aprovados pelos órgãos reguladores, evitando riscos de alergias e irritações no couro cabeludo e na pele", destaca Fernanda.

Escolhas ideais

O importante, contudo, é que a maquiagem valorize os traços naturais e que os produtos escolhidos sejam adequados para a pele, especialmente se a pessoa pretende permanecer muitas horas com eles. Strass, adesivos e colas devem ser específicos para uso cosmético, principalmente na região dos olhos, que é uma área bastante sensível. Para garantir a integridade da pele sob o Sol e durante a euforia dos jogos, Fernanda lembra que a proteção solar é o passo mais inegociável de toda a rotina.

"Antes de qualquer maquiagem, o protetor solar é indispensável, inclusive em dias mais amenos. Uma pele hidratada e protegida recebe melhor os produtos e tende a apresentar menos irritações ao longo do dia. Quanto mais leve a maquiagem, menor a chance de obstrução dos poros e desconforto. Em eventos prolongados, principalmente ao ar livre, é importante priorizar produtos não comedogênicos e reaplicar a proteção solar sempre que possível", orienta.

Para isso, ela sugere, também, um aliado essencial para a bolsa de retoques: "Incluiria um protetor solar em bastão ou pó com proteção UV, que facilita a reaplicação ao longo do dia sem comprometer a maquiagem. Até mesmo a escolha dos cabelos e acessórios passa pelo crivo da saúde dermatológica", recomenda a médica. Segundo a especialista, prender os fios traz benefícios práticos.

"Além da praticidade, esses penteados ajudam a evitar o contato excessivo dos fios com o rosto, o que pode contribuir para reduzir a oleosidade e o surgimento de pequenas irritações cutâneas em pessoas mais sensíveis", complementa Fernanda. Com isso, apostar em acessórios na torcida costuma ser uma ótima alternativa para quem tem pele sensível ou histórico de alergias a maquiagens e tintas. Os acessórios permitem entrar no clima da Copa sem a necessidade de aplicar muitos produtos na pele, reduzindo os riscos de reações indesejadas.

E para os homens?

Bom, quanto ao público masculino, é fato que se o assunto é cabelo, eles tendem a arrumarem ou cortarem com base em seus respectivos ídolos futebolísticos. Então, pelas ruas, pode ser comum encontrar homens com o famoso moicano do Neymar, popular na carreira do astro brasileiro, e até aqueles mais empolgados, imitando o icônico corte de Ronaldo Fenômeno, na Copa do Mundo de 2002.

O popular moicano do Neymar deve aparecer entre os homens durante a Copa do Mundo (foto: Reprodução/ Instagram (@neymarjr))