Veja os procedimentos estéticos menos invasivos para rejuvenescimento

Procedimentos não invasivos e naturalidade estão em alta em clínicas estéticas - (crédito: Freepik )

A busca por resultados mais naturais e por uma recuperação mais rápida tem impulsionado a procura por procedimentos minimamente invasivos. Entre tratamentos realizados em consultório e cirurgias com incisões reduzidas, as opções para combater os sinais do envelhecimento são cada vez mais variadas e prometem melhorar rugas, flacidez, textura da pele e contorno facial sem a necessidade de intervenções mais agressivas.

Segundo o cirurgião plástico Jairo Casali, especializado em lifting videoendoscópico da face, os procedimentos minimamente invasivos são caracterizados pelo menor trauma cirúrgico. "São procedimentos realizados com menor descolamento dos tecidos, incisões reduzidas e tecnologias que permitem maior precisão cirúrgica, como videocirurgia e endoscopia facial", explica.

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Entre os procedimentos mais procurados atualmente estão o lifting endoscópico da face, a blefaroplastia, o lifting de lábios, a lipoaspiração de papada e técnicas associadas a laser e radiofrequência. Os tratamentos injetáveis, como toxina botulínica e bioestimuladores de colágeno, também seguem em alta.

O lifting endoscópico da face utiliza uma pequena câmera introduzida por incisões discretas, geralmente escondidas no couro cabeludo ou em áreas pouco visíveis do rosto. Com a visualização ampliada das estruturas faciais, o cirurgião consegue reposicionar músculos e tecidos de forma mais precisa.

De acordo com Casali, a técnica costuma ser indicada para pacientes entre 40 e 55 anos que apresentam sinais iniciais ou moderados de envelhecimento facial. "Os melhores resultados costumam ocorrer no terço superior e médio da face, especialmente sobrancelhas, testa, região malar e contorno facial inicial", afirma.

Uma das principais vantagens do método é a discrição das cicatrizes. Como as incisões são pequenas e posicionadas estrategicamente, elas tendem a ficar praticamente imperceptíveis após a cicatrização. Além disso, a recuperação costuma ser mais rápida do que a observada em cirurgias convencionais. Em muitos casos, o paciente consegue retornar às atividades leves em aproximadamente uma semana.

Naturalidade em alta

A busca por resultados discretos também tem transformado o mercado da dermatologia estética. Segundo a dermatologista Patrícia Dalboni, os pacientes estão cada vez mais interessados em envelhecer de forma gradual, sem mudanças drásticas na aparência. "Vivemos um momento em que a naturalidade é prioridade. Os pacientes buscam cada vez mais procedimentos com tempo de recuperação reduzido e resultados discretos", destaca.

Nesse cenário, a toxina botulínica continua sendo um dos tratamentos mais procurados. Além de suavizar rugas de expressão, ela pode ser utilizada para melhorar o contorno facial e tratar condições como o sorriso gengival.

Os bioestimuladores de colágeno aparecem entre os queridinhos da vez por promoverem melhora da flacidez e estimularem a produção natural de colágeno. Já o ácido hialurônico continua sendo uma das principais opções para reposição de volume e rejuvenescimento facial.

Para melhorar a textura da pele, tecnologias como lasers fracionados, luz intensa pulsada e microagulhamento robótico ganham destaque. Esses tratamentos ajudam a reduzir manchas, cicatrizes de acne, poros dilatados e sinais do envelhecimento cutâneo.

Tratamento personalizado

Especialistas ressaltam que não existe um único procedimento capaz de resolver todos os sinais do envelhecimento. A indicação depende das características individuais de cada paciente.

Para rugas dinâmicas, aquelas que aparecem durante movimentos faciais, a toxina botulínica costuma ser a principal recomendação. Já as rugas estáticas, visíveis mesmo com o rosto em repouso, frequentemente exigem uma combinação de tratamentos.

Nos casos de flacidez, recursos como ultrassom microfocado, radiofrequência monopolar, fios de sustentação e bioestimuladores podem oferecer bons resultados. Quando a flacidez é mais avançada, porém, a cirurgia plástica continua sendo a opção mais eficaz. "A cirurgia plástica nunca conseguirá ser substituída por nenhum procedimento quando o caso é mais grave", ressalta Dalboni.

Prevenção começa cedo

A prevenção também se tornou uma palavra-chave na estética moderna. De acordo com a dermatologista, alguns cuidados podem ser iniciados ainda na juventude. "A partir dos 25 anos já vale investir em uma abordagem preventiva, com skincare personalizado, avaliação de manchas e, muitas vezes, início da toxina botulínica", explica.

Por volta dos 30 anos, quando a produção de colágeno começa a diminuir, os bioestimuladores passam a ganhar espaço. Já após os 40 anos, tratamentos voltados para flacidez e reposição de volume tendem a se tornar mais frequentes.

Para os especialistas, a principal recomendação é não escolher um procedimento antes de uma avaliação médica completa. Mais importante do que seguir tendências é identificar as necessidades reais da pele e buscar profissionais qualificados. "O melhor procedimento não é necessariamente o mais caro nem o da moda, mas aquele que é verdadeiramente indicado para cada caso", conclui Dalboni.

Guia rápido dos procedimentos minimamente invasivos

Toxina botulínica (Botox)

Indicação: rugas de expressão, prevenção do envelhecimento e contorno facial.

Duração média: três a seis meses.

Bioestimuladores de colágeno

Indicação: flacidez facial e corporal.

Regiões: rosto, pescoço, papada, braços, abdômen e glúteos.

Duração média: 1,5 a 2,5 anos.

Ácido hialurônico

Indicação: reposição de volume e definição de contornos.

Regiões: rosto, lábios e glúteos.

Duração média: até dois anos.

Fios de sustentação

Indicação: melhora da flacidez e estímulo de colágeno.

Duração média: 12 meses a dois anos.

Laser fracionado

Indicação: manchas, cicatrizes, rugas finas e textura da pele.

Regiões: rosto, pescoço, colo, mãos e cicatrizes corporais.

Ultrassom microfocado

Indicação: flacidez e gordura localizada.

Pode ser associado a outros tratamentos.

Lifting endoscópico da face

Indicação: sinais iniciais e moderados de envelhecimento facial.

Benefícios: incisões menores, cicatrizes discretas e recuperação mais rápida.