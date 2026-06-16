A França estreia na Copa do Mundo nesta terça-feira (16) contra o Senegal, às 16h (horário de Brasília). O país tem dois títulos mundiais, conquistados em 1998 e 2018. Além de ser considerada uma das favoritas do campeonato, a França também conquistou reconhecimento internacional por sua rica gastronomia.
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Com pratos icônicos, técnicas refinadas e uma forte influência na culinária mundial, o país é conhecido por especialidades que vão de receitas sofisticadas a clássicos apreciados em diversos cantos do planeta, tornando-se uma referência tanto dentro quanto fora dos gramados.
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Abaixo, conheça 5 receitas típicas da França para entrar no clima da Copa do Mundo!
1. Ratatouille
Ingredientes
- 1 abobrinha cortada em rodelas finas
- 1 berinjela cortada em rodelas finas
- 2 tomates cortados em rodelas finas
- 1 cebola-roxa cortada em rodelas finas
- 1 pimentão vermelho cortado em tiras finas
- 2 dentes de alho picados
- 1 colher de chá de ervas de orégano, tomilho e alecrim
- Azeite de oliva, folhas de manjericão, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma travessa ou refratário, espalhe o alho picado, o azeite e o pimentão no fundo. Disponha as rodelas de tomate, abobrinha, berinjela e cebola-roxa alternadamente, formando uma espiral ou fileiras. Tempere com sal, pimenta-do-reino e ervas. Regue com mais um fio de azeite. Cubra com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 30 minutos. Retire o papel-alumínio e asse por mais 15 a 20 minutos, até que os legumes estejam macios e levemente dourados. Finalize com folhas de manjericão e sirva em seguida.
2. Quiche Lorraine
Ingredientes
Massa
- 2 xícaras de chá de farinha de trigo
- 100 g de manteiga gelada em cubos
- 1 ovo
- 2 colheres de sopa de água gelada
- 1 pitada de sal
Recheio
- 200 g de bacon cortado em cubos
- 4 ovos
- 200 g de creme de leite
- 1/2 xícara de chá de leite
- 100 g de queijo gruyère ralado
- Sal, pimenta-do-reino moída e noz-moscada em pó a gosto
Modo de preparo
Massa
Em uma tigela, misture a farinha de trigo, o sal e a manteiga até formar uma farofa. Acrescente o ovo e a água gelada, misturando até obter uma massa homogênea. Embrulhe a massa em plástico-filme e leve à geladeira por 30 minutos. Abra a massa com um rolo e forre uma forma de fundo removível (aproximadamente 24 cm de diâmetro). Faça pequenos furos com um garfo e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 10 minutos. Reserve.
Recheio
Em uma panela, em fogo médio, frite o bacon na própria gordura até dourar. Escorra o excesso de gordura e reserve. Em uma tigela, bata os ovos e misture o creme de leite, o leite, o queijo, o sal, a pimenta-do-reino e a noz-moscada. Distribua o bacon sobre a massa pré-assada e despeje a mistura líquida por cima. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 35 a 40 minutos, ou até o recheio ficar firme e levemente dourado. Aguarde alguns minutos antes de desenformar e servir.
3. Cassoulet
Ingredientes
- 500 g de feijão-branco
- 300 g de linguiça toscana cortada em pedaços
- 300 g de carne suína cortada em cubos
- 200 g de bacon cortado em cubos
- 1 cebola picada
- 3 dentes de alho picados
- 2 cenouras cortadas em rodelas
- 2 tomates sem sementes e picados
- 2 folhas de louro
- 1 colher de chá de tomilho seco
- 1 colher de sopa de extrato de tomate
- 1,5 l de caldo de carne
- 2 colheres de sopa de azeite
- Sal, pimenta-do-reino moída e salsinha picada a gosto
- Água
Modo de preparo
Em um recipiente, deixe o feijão-branco de molho em água por pelo menos 8 horas. Escorra e reserve. Em uma panela grande, aqueça o azeite em fogo médio e doure o bacon. Retire e reserve. Na mesma panela, sele a carne suína e a linguiça até dourarem. Retire e reserve. Refogue a cebola e o alho até ficarem macios. Acrescente a cenoura, os tomates, o extrato de tomate, o tomilho e o louro. Adicione o feijão-branco, o bacon, a carne e a linguiça. Cubra com o caldo de carne e cozinhe em fogo baixo por cerca de 1 hora e 30 minutos a 2 horas, mexendo ocasionalmente, até que o feijão-branco esteja macio e o caldo encorpado. Ajuste o sal e a pimenta-do-reino. Finalize com salsinha e sirva quente.
4. Crepe Suzette
Ingredientes
Crepes
- 1 xícara de chá de farinha de trigo
- 2 ovos
- 1 1/4 de xícaras de chá de leite
- 1 colher de sopa de manteiga derretida
- 1 colher de sopa de açúcar
- 1 colher de chá de essência de baunilha
- 1 pitada de sal
- Manteiga para untar
Calda Suzette
- 3 colheres de sopa de manteiga
- 3 colheres de sopa de açúcar
- Suco de 2 laranjas
- Raspas de 1 laranja
- Suco de 1/2 limão
- 2 colheres de sopa de licor de laranja
Modo de preparo
Crepes
No liquidificador, bata a farinha de trigo, os ovos, o leite, a manteiga, o açúcar, a baunilha e o sal até obter uma massa lisa. Deixe a massa descansar por 15 minutos. Em fogo médio, aqueça uma frigideira antiaderente levemente untada com manteiga e despeje uma pequena porção da massa, espalhando bem. Cozinhe por cerca de 1 minuto de cada lado. Repita o processo até terminar toda a massa. Reserve os crepes.
Calda Suzette
Em uma frigideira grande, derreta a manteiga em fogo baixo e acrescente o açúcar. Adicione o suco e as raspas de laranja, além do suco de limão. Cozinhe por cerca de 5 minutos, mexendo ocasionalmente, até formar uma calda levemente encorpada. Acrescente o licor de laranja.
Dobre cada crepe em quatro partes, formando um triângulo. Coloque os crepes na frigideira com a calda e deixe aquecer por 2 a 3 minutos, envolvendo-os bem. Sirva em seguida.
5. Coq au Vin
Ingredientes
- 1 kg de coxas e sobrecoxas de frango sem pele
- 150 g de bacon cortado em cubos
- 200 g de cogumelo paris fatiado
- 1 cebola picada
- 2 cenouras cortadas em rodelas
- 3 dentes de alho picados
- 500 ml de vinho tinto seco
- 1 xícara de chá de caldo de frango
- 2 colheres de sopa de azeite
- 2 colheres de sopa de farinha de trigo
- 2 folhas de louro
- 1 ramo de tomilho
- Sal, pimenta-do-reino moída e salsinha picada a gosto
Modo de preparo
Em um recipiente, tempere o frango com sal e pimenta-do-reino. Em uma panela grande, aqueça o azeite em fogo médio e doure o bacon. Retire e reserve. Na mesma panela, doure os pedaços de frango de todos os lados. Retire e reserve. Refogue a cebola, o alho e a cenoura na gordura restante até ficarem macios. Acrescente o cogumelo e cozinhe por mais alguns minutos.
Polvilhe a farinha de trigo sobre os ingredientes e misture bem. Volte o frango e o bacon para a panela. Adicione o vinho tinto, o caldo de frango, o louro e o tomilho. Quando levantar fervura, reduza o fogo, tampe a panela e cozinhe por cerca de 1 hora e 15 minutos, mexendo ocasionalmente, até o frango ficar bem macio e o molho encorpado. Finalize com salsinha e sirva em seguida.