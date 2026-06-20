7 pratos típicos da culinária alemã

Neste sábado, a Alemanha entra em campo, às 17h (de Brasília), para enfrentar a Costa do Marfim. A partida, válida pela segunda rodada do Grupo E da Copa do Mundo, será realizada em Toronto. Fora de campo, a culinária alemã é conhecida pela tradição e sabores únicos que refletem a diversidade cultural e regional. O país tem uma variedade de delícias, que vão desde os pratos salgados, como a famosa salsicha, até as sobremesas com frutas, que oferecem experiências inesquecíveis.
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A seguir, confira 7 receitas de pratos típicos da culinária alemã!
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1. Salsicha
Ingredientes
- 2 kg de carne de porco moída
- 500 g de bacon moído
- 2 colheres de sopa de sal
- 2 colheres de sopa de açúcar
- 1 colher de sopa de páprica doce
- 1 colher de chá de alho em pó
- 1 colher de chá de cominho em pó
- 1 colher de chá de noz-moscada em pó
- 1 colher de chá de pimenta calabresa
- Tripas de porco
- Água
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque a carne de porco e o bacon e misture. Adicione o sal, o açúcar, a páprica, o cominho, a noz-moscada, a pimenta calabresa e mexa para incorporar. Cubra com plástico-filme e leve à geladeira por 1 hora. Enquanto isso, em água corrente, lave as tripas de porco e coloque em um recipiente. Cubra com água e deixe descansar por 30 minutos.
Após, escorra a água, amarre uma das pontas das tripas e recheie com a carne de porco, sem encher muito para não estourar. Finalize amarrando a outra parte da tripa e coloque as linguiças em uma panela com água. Leve ao fogo médio para cozinhar por 15 minutos, após levantar fervura. Desligue o fogo, retire as linguiças da panela, escorra e disponha sobre uma grelha, em fogo médio, para dourar. Sirva em seguida.
2. Sanduíche de peixe (fischbrötchen)
Ingredientes
- 2 ovos
- 1 pepino descascado e picado
- 1/2 maçã picada e sem sementes
- 1 colher de sopa de maionese
- 100 g de iogurte natural
- Suco de 1 limão
- 2 colheres de sopa de leite
- 40 g de farinha de trigo
- 40 g de farinha de rosca
- 2 filés de bacalhau
- 4 colheres de sopa de manteiga
- 2 folhas de alface
- 1 pão de hambúrguer
- Sal, pimenta-do-reino moída e salsinha picada a gosto
- Água
Modo de preparo
Em uma panela, coloque 1 ovo, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar por 10 minutos. Após, escorra a água, passe o ovo na água fria, descasque e reserve. Em um recipiente, coloque a maionese, o iogurte, o sal, a pimenta-do-reino, o suco de limão e a salsinha e misture. Adicione a maçã e o pepino e mexa para incorporar. Reserve.
Em outro recipiente, quebre o outro ovo e adicione o leite e o sal. Misture bem. Passe os filés de peixe na farinha de trigo, depois na mistura com ovo e, para finalizar, na farinha de rosca. Reserve. Em uma panela, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para aquecer. Disponha os peixes e frite cada lado por 5 minutos. Reserve.
Corte o pão de hambúrguer ao meio e, em uma das fatias, coloque a alface e o filé de peixe. Corte o ovo cozido em rodelas e acrescente ao sanduíche. Espalhe um pouco de molho, cubra com a outra fatia de pão e sirva em seguida.
3. Almôndega (Königsberger Klopse)
Ingredientes
- 1 pão francês umedecido em leite
- 300 g de carne de porco moída
- 200 g de carne bovina moída
- 1 ovo
- 60 g de filé de anchova picado
- 1 cebola descascada e picada
- 1 l de caldo de carne
- 50 g de manteiga
- 60 g de farinha de trigo
- 3 colheres de sopa de raiz forte branca
- 80 g de alcaparras
- 125 ml de creme de leite fresco
- 2 colheres de sopa de suco de limão-siciliano
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque o pão e desmanche. Adicione as carnes e misture. Acrescente o ovo, os filés de anchova, a cebola, o sal e a pimenta-do-reino e mexa para incorporar. Após, pegue um pouco de massa e modele no formato de uma bolinha. Repita o processo com toda a massa e reserve. Em uma panela, coloque o caldo de legumes e leve ao fogo médio para ferver. Reduza o fogo, disponha as almôndegas e cozinhe por 10 minutos. Depois, retire as bolinhas de carne da panela e peneire o caldo. Reserve.
Em outra panela, coloque a manteiga e a farinha de trigo e mexa para incorporar. Junte o caldo de legumes, misture e leve ao fogo médio para aquecer. Coloque a raiz forte, as alcaparras e o creme de leite e misture. Disponha as almôndegas na mistura e cozinhe por 5 minutos. Tempere com sal, pimenta-do-reino e suco de limão. Desligue o fogo e sirva em seguida.
4. Chucrute
Ingredientes
- Folhas de 1 repolho branco
- 2 cenouras descascadas e raladas
- 2 xícaras de chá de água
- Sal a gosto
Modo de preparo
Com uma faca, corte o repolho em pedaços finos e disponha em um recipiente. Adicione o sal, espere a água do vegetal sair e escorra. Após, transfira para um recipiente hermético, junte a cenoura, complete com a água, tampe e armazene em temperatura ambiente por 5 dias para fermentar. Sirva em seguida.
5. Rote Grütze
Ingredientes
- 100 g de açúcar
- 250 ml de suco de uva
- 250 ml de suco de laranja
- 250 ml de vinho tinto
- 1/2 fava de baunilha
- 75 g de amido de milho
- 100 g de amora
- 250 g de cereja cortada ao meio e sem sementes
- 300 g de framboesa
- 200 g de morango cortado ao meio
- Sorvete de baunilha para servir
Modo de preparo
Em uma panela, coloque o açúcar e leve ao fogo médio para caramelizar. Desligue o fogo, adicione os sucos e o vinho e misture. Acrescente a fava de baunilha e leve novamente ao fogo médio até ferver. Junte o amido de milho e cozinhe até engrossar, mexendo sempre. Por último, coloque as frutas e mexa para incorporar. Desligue o fogo, espere esfriar e sirva acompanhado de sorvete de baunilha.
6. Pretzel (Brezel)
Ingredientes
- 500 g de farinha de trigo
- 10 g de fermento biológico seco
- 1 colher de chá de sal
- 1 colher de chá de açúcar
- 300 ml de água morna
- 2 colheres de sopa de manteiga derretida
- 1/2 xícara de chá de bicarbonato de sódio
- 1 ovo batido para pincelar
- 2 l de água
- Sal grosso para polvilhar
Modo de preparo
Em um recipiente, misture a farinha de trigo, o fermento, o sal e o açúcar. Adicione a água morna e a manteiga derretida e mexa até formar uma massa homogênea. Sove por cerca de 10 minutos, até ficar lisa e elástica. Cubra com um pano e deixe descansar por cerca de 1 hora, ou até dobrar de volume.
Após o descanso, divida a massa em porções e modele no formato clássico de pretzel. Em uma panela, ferva os 2 litros de água e adicione o bicarbonato de sódio. Mergulhe cada pretzel por cerca de 30 segundos e retire com cuidado. Disponha em uma assadeira, pincele com o ovo batido e polvilhe sal grosso por cima. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 20 minutos, ou até dourar. Sirva em seguida.
7. Schnitzel de porco (Schnitzel de Schwein)
Ingredientes
- 4 bifes de lombo de porco
- Suco de 1 limão
- 2 ovos
- 2 colheres de sopa de leite
- 1 xícara de chá de farinha de trigo
- 1 xícara de chá de farinha de rosca
- Óleo para fritar
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Fatias de limão para servir
Modo de preparo
Coloque os bifes de porco entre duas folhas de plástico-filme e bata com um martelo de carne até ficarem finos e uniformes. Tempere com sal, pimenta-do-reino e suco de limão. Reserve por 10 minutos. Em um recipiente, bata os ovos com o leite. Em outros dois recipientes separados, coloque a farinha de trigo e a farinha de rosca. Passe cada bife na farinha de trigo, depois na mistura de ovos e, por último, na farinha de rosca, pressionando levemente para fixar bem a crosta.
Em uma frigideira, aqueça o óleo em fogo médio-alto. Frite os bifes por cerca de 3 a 4 minutos de cada lado, até ficarem dourados e crocantes. Retire e escorra sobre papel-toalha. Sirva em seguida com fatias de limão.