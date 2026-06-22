Como montar uma mesa de São João: 8 dicas de decoração para encantar os convidados

Com a chegada das festividades juninas, a tradição de decorar a casa para o São João ganha ainda mais importância. Bandeirinhas coloridas, chapéus de palha, tecidos xadrez, arranjos com flores e elementos rústicos ajudam a criar um ambiente acolhedor e cheio de personalidade para receber familiares e amigos.
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Para ajudar a criar uma mesa deslumbrante e festiva, o diretor de arte e digital influencer, Ale Monteiro, especialista em decoração, compartilha dicas essenciais para transformar qualquer ambiente em uma verdadeira festa junina. Confira!
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1. Escolha a toalha de mesa certa
A base de qualquer mesa bem decorada é uma toalha de mesa que remeta ao tema. Para o São João, opte por tecidos coloridos e estampados, como xadrez ou chita. Essas estampas tradicionais trazem um charme rústico e alegre, evocando a atmosfera festiva da roça.
2. Utilize adornos típicos
Para dar vida à mesa, adicione elementos decorativos típicos, como miniespantalho, chapéus de palha, bandeirinhas e flores do campo. Esses detalhes são fundamentais para criar o clima junino e podem ser facilmente distribuídos pela mesa, complementando a decoração de forma harmoniosa.
3. Aposte em cores vibrantes
A decoração de São João é conhecida por suas cores vibrantes e alegres. Invista em tons de vermelho, amarelo, azul e verde. Utilizar essas cores em guardanapos, jogos americanos, pratos e copos ajuda a criar uma mesa convidativa e cheia de vida.
4. Inclua elementos naturais
Para um toque autêntico, incorpore elementos naturais na decoração. Utilize cestas de vime para servir pães e frutas, folhas de bananeira como sousplats e palha para envolver talheres. Esses elementos trazem rusticidade e autenticidade à mesa, conectando os convidados com a tradição junina.
5. Capriche nos detalhes
Detalhes fazem toda a diferença. Personalize a mesa com etiquetas feitas à mão para identificar os pratos, utilize fitas de cetim para amarrar os guardanapos e coloque velas em potes de vidro decorados com juta. Esses toques personalizados mostram cuidado, encantando os convidados.
6. Prepare doces típicos
Além da decoração, os doces típicos de São João são essenciais para compor a mesa. Canjica, pé-de-moleque, paçoca e bolo de fubá, apresentados em travessas rústicas, não só deliciam os convidados como também enfeitam a mesa, tornando-a ainda mais atrativa.
7. Bebidas servidas com charme
Decore as garrafas de bebidas com fitas coloridas e utilize canudos de papel decorados. Para as crianças, sucos servidos em potes de vidro com tampa e canudos coloridos adicionam um toque divertido. Para os adultos, quentão e vinho quente podem ser servidos em canecas de cerâmica.
8. Centro de mesa temático
O centro de mesa deve ser o destaque. Crie um arranjo com espigas de milho, flores do campo e pequenas bandeirinhas. Outra opção é utilizar um minibalão de São João como peça central, trazendo uma lembrança das festas de antigamente.
“Montar uma mesa de São João é uma forma deliciosa de celebrar nossas tradições e criar um ambiente acolhedor para amigos e familiares”, afirma Ale Monteiro, que completa: “Com essas dicas, qualquer um pode transformar sua mesa em um verdadeiro arraial”.
Por Sarah Monteiro