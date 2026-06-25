Natália Deusdará: a criadora que descomplicou a maquiagem

Se você já passou alguns minutos no TikTok procurando dicas de maquiagem, provavelmente esbarrou em Natália Deusdará. Com vídeos que misturam técnica, bom humor e uma linguagem acessível, a influenciadora brasiliense conquistou uma comunidade fiel ao falar sobre beleza de uma forma que parece conversa entre amigas.

O curioso é que a trajetória de Natália no universo digital começou muito antes da fama. "Eu era aquela menina que assistia a todos os vídeos de beleza do YouTube", lembra. Inspirada por criadoras como Camila Coelho, Vic Ceridono e Alice Salazar, ela criou um canal aos 18 anos para compartilhar tutoriais. O projeto, porém, não decolou como imaginava. Entre a rotina de estudos e os comentários desanimadores, acabou deixando o sonho de lado.

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Enquanto isso, a vida seguia outro rumo. Natália formou-se em odontologia e passou a trabalhar como dentista. Durante a pandemia, voltou a produzir conteúdo no Instagram, mas foi apenas com a chegada do TikTok que tudo mudou.

Em novembro de 2023, publicou um vídeo despretensioso mostrando a maquiagem que faria para sair com as amigas. O post rendeu dezenas de milhares de visualizações e a sensação de que, finalmente, havia encontrado seu espaço. "Foi a primeira vez que eu não estava tentando desesperadamente ser criadora de conteúdo. Eu já tinha até desistido dessa ideia. Quando vi a repercussão, pensei: talvez eu tenha uma chance aqui."

Clássica em meio às tendências

Embora tenha se tornado uma referência em moda e beleza, Natália não se define como uma pessoa extremamente ligada às tendências. Pelo contrário.

Seu guarda-roupa é construído a partir de peças clássicas: alfaiataria, jeans, camisetas brancas, linho e uma cartela de cores dominada por preto, marrom e cinza. "Eu vejo o que está em alta e escolho o que faz sentido para mim", explica.

Em tempos de microtendências que surgem e desaparecem em questão de semanas, a influenciadora acredita que a autenticidade passa menos pelo que está na moda e mais pela sensação que uma roupa provoca. "Todo mundo já copiou um look de alguém e se sentiu fantasiado quando se olhou no espelho. A melhor tendência é aquela que faz você se sentir confiante."

Para ela, conhecer o próprio corpo também ajuda a filtrar o excesso de informação. Descobrir quais modelagens valorizam determinadas características torna muito mais fácil decidir o que merece ou não espaço no armário.

Maquiagem como ferramenta de expressão

Se na moda Natália prefere a discrição, na maquiagem ela encontra espaço para experimentar. A criadora acredita que entender características pessoais, como tom e subtom de pele, faz toda a diferença na construção de uma maquiagem harmoniosa. Por isso, recomenda a análise de coloração pessoal como um dos investimentos mais transformadores para quem quer se conhecer melhor. "A cor certa pode mudar completamente o seu semblante. Quando fiz minha coloração pessoal, esvaziei metade do armário."

Mas, acima das técnicas, ela enxerga a maquiagem como uma ferramenta de expressão. "Nem todos os dias somos a mesma pessoa. Tem dia que você quer parecer mais básica, tem dia que quer se sentir poderosa. A maquiagem permite brincar com essas versões."

As dicas que realmente fazem diferença

Entre os inúmeros truques que compartilha diariamente, Natália garante que cuidar da pele vem antes de qualquer produto caro ou técnica avançada.

Segundo ela, uma boa maquiagem começa muito antes da base. "Muita gente acredita que o primer é o segredo, mas a verdade é que o skincare faz muito mais diferença. Pele limpa e hidratada muda completamente o resultado."

Outra dica é entender o próprio tipo de pele para escolher produtos compatíveis, sejam eles mais glow, sejam mais matte.

Já para quem deseja elevar o nível da maquiagem, ela aposta no contorno como divisor de águas. "Quando você aprende a fazer um contorno adequado para o seu formato de rosto, a maquiagem ganha outra dimensão."

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Nata?lia Deusdara? (@natdeusdara)



O que nunca falta na nécessaire

Questionada sobre os itens indispensáveis para uma maquiagem rápida, Natália não teve dúvidas: corretivo, blush, bronzer, gel para sobrancelhas e máscara de cílios lideram sua lista.

Mas existe um produto que, na opinião dela, ainda é subestimado por muita gente. "O lápis de boca muda completamente o resultado da maquiagem." A recomendação é escolher um tom cerca de dois tons mais escuro que a cor natural dos lábios e usá-lo antes do gloss ou do batom. "É um detalhe, mas faz uma diferença enorme", destaca.

Sardinhas falsas, sim. Maquiagem sem rímel, jamais

Entre as tendências que mais gosta, Natália escolhe as fake freckles, as famosas sardinhas desenhadas. "No começo eu achei que as pessoas estavam malucas desenhando pintinhas no rosto. Hoje eu uso sempre. Elas deixam a maquiagem muito mais natural."

Já uma trend que ela não conseguiu adotar de jeito nenhum foi a maquiagem sem máscara de cílios. "Essa eu não consigo. Pode ter o olho mais lindo do mundo, mas eu preciso do rímel."

Talvez seja justamente essa combinação entre conhecimento técnico e sinceridade que explique o sucesso de Natália Deusdará. Em um universo cada vez mais acelerado, em que tendências nascem e morrem diariamente, ela conquistou espaço defendendo a ideia de que beleza não precisa ser sobre seguir tudo o que aparece na tela, mas sobre descobrir aquilo que realmente faz sentido individualmente.