Neymar de volta à Seleção: relembre a trajetória do craque nas Copas do Mundo

Na quarta-feira (24/06), Neymar voltou ao campo com a Seleção Brasileira em jogo contra a Escócia. O craque vestiu a camisa verde e amarela depois de quase três anos afastado. Após se recuperar da lesão na panturrilha, o camisa 10 pode celebrar a vitória brasileira de 3 a 0 diante de quase 65 mil torcedores na Flórida e, consequentemente, a liderança no Grupo C e o avanço para o mata-mata.

O cronômetro apontava 30 minutos e 43 segundos quando Neymar entrou em campo. Em 21 minutos, ele fez 13 passes e 12 certos, sendo três indicados como decisivos nas estatísticas. Posso colocar esse dia como um dos mais especiais da minha vida. No vestiário, sozinho depois, chorei porque foi alívio muito grande por poder viver tudo isso de novo. Sempre foi sonho vestir camisa da Seleção, jogar Copa do Mundo, quem sabe vencer, viver tudo isso é muito bom. Estou muito feliz, agradeço todo brasileiro que torceu por mim, disse o atacante.

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A torcida celebrou o retorno de Neymar, que também brilhou outras vezes com a Seleção Brasileira em campo. Em Copas do Mundo passadas, ele disputou 13 jogos, fez oito gols e deu quatro assistências. Abaixo, relembre a trajetória do craque no torneio mundial!

Copa do Mundo de 2014

Aos 22 anos, Neymar estreou na Copa do Mundo de 2014, realizada no Brasil. No primeiro jogo, a estrela brasileira marcou um gol de fora da área e mais um de pênalti na vitória do Brasil por 3 a 1 sobre a Croácia, na Arena Corinthians. Ainda na fase de grupos, o jogador voltou a balançar as redes duas vezes no jogo contra Camarões, que terminou 4 a 1.

Nas quartas de final, no entanto, o atleta sofreu uma contusão nas costas após levar uma joelhada do colombiano Zuñiga. Por isso, ficou de fora da semifinal contra a Alemanha e, consequentemente, do terrível 7 a 1.

Neymar terminou a Copa do Mundo de 2014 como o terceiro maior artilheiro, empatado com Lionel Messi e atrás de James Rodríguez, da Colômbia, e Thomas Muller, da Alemanha.

Na Copa do Mundo de 2018, além de dois gols marcados, Neymar terminou o torneio com 5 partidas disputadas e duas assistências (Imagem: Asatur Yesayants | Shutterstock)



Copa do Mundo de 2018

Em 2018, na Copa do Mundo que aconteceu na Rússia, Neymar iniciou o torneio enquanto ainda se recuperava de lesões, o que influenciou o desempenho do craque em campo na estreia contra a Suíça. Na ocasião, inclusive, ele sofreu 10 faltas um recorde, tornando-o o jogador mais “caçado” em uma única partida do mundial desde Alan Shearer na Copa de 1998.

Na segunda rodada da fase de grupos, o jogador marcou um gol no final da partida, nos acréscimos, contra a Costa Rica. Depois, nas oitavas de final, o atacante abriu o placar e garantiu um gol contra o México. Naquele ano, além dos dois gols, o camisa 10 terminou a Copa do Mundo com 5 partidas disputadas e duas assistências.

Copa do Mundo de 2022

Na Copa do Mundo de 2022, que aconteceu no Catar, Neymar brilhou na estreia contra a Sérvia, marcando dois gols. No entanto, no mesmo jogo, sofreu uma entorse no tornozelo direito, que o deixou fora dos jogos seguintes da fase de grupos.

O craque voltou a jogar com a Seleção Brasileira no mata-mata. Nas oitavas de final, fez o gol de pênalti na vitória por 4 a 1 contra a Coreia do Sul. Nas quartas de final, garantiu um gol durante a prorrogação contra a Croácia. Nesta última disputa, porém, o Brasil terminou o jogo empatado e foi eliminado nos pênaltis.

Ainda assim, Neymar conseguiu um grande feito nessa Copa do Mundo: o gol contra a Croácia o igualou ao Pelé em gols em jogos oficiais pela Seleção Brasileira, com 77 gols, conforme critérios da Fifa.