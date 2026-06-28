Almoço de domingo: 6 receitas de tortas e quiches de frango fáceis de fazer

Se você está em busca de ideias saborosas e versáteis para variar o cardápio do almoço, as tortas e quiches de frango são ótimas apostas. Além de fáceis de preparar, elas combinam a proteína com massas leves e deliciosas, resultando em uma refeição equilibrada que agrada a toda a família.
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Abaixo, confira 6 receitas de tortas e quiches de frango para o almoço!
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1. Torta de frango cremosa
Ingredientes
Massa
- 2 xícaras de chá de farinha de trigo
- 100 g de manteiga gelada em cubos
- 1 ovo
- 1 colher de chá de sal
- Azeite de oliva para untar
- Farinha de trigo para enfarinhar
- 1 gema de ovo para pincelar
Recheio
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- 1 cebola descascada e picada
- 2 dentes de alho descascados e picados
- 2 xícaras de chá de peito de frango cozido e desfiado
- 1/2 xícara de chá de requeijão cremoso
- 1/2 xícara de chá de creme de leite
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Massa
Em um recipiente, coloque a farinha de trigo e o sal e misture. Adicione a manteiga e mexa com as pontas dos dedos até obter uma farofa. Acrescente o ovo e misture até obter uma massa firme. Modele a massa no formato de um disco e cubra com plástico-filme. Leve à geladeira por 30 minutos.
Recheio
Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho e a cebola e doure. Junte o frango e refogue por 5 minutos. Acrescente o requeijão cremoso e o creme de leite e mexa para incorporar. Desligue o fogo e tempere com sal e pimenta-do-reino.
Montagem
Retire a massa da geladeira e divida em duas partes. Abra uma das massas com a ajuda de um rolo e forre o fundo e as laterais de uma forma com fundo removível, untada com azeite de oliva e enfarinhada com farinha de trigo. Recheie com o frango cremoso e cubra com o restante da massa. Pincele com a gema para dar brilho e leve ao forno preaquecido a 180 °C até dourar. Retire do forno, aguarde amornar e desenforme. Sirva em seguida.
2. Torta de frango com legumes
Ingredientes
Massa
- 1 xícara de chá de farinha de trigo
- 1/2 xícara de chá de flocos de aveia
- 1/2 xícara de chá de creme de ricota
- 1 ovo
- 1/4 de xícara de chá de óleo
- 1 colher de sopa de fermento químico em pó
- Sal a gosto
- Azeite de oliva para untar
- Farinha de trigo para enfarinhar
Recheio
- 2 xícaras de chá de peito de frango cozido e desfiado
- 1 cenoura descascada e ralada
- 1/2 abobrinha ralada
- 1/2 xícara de chá de ricota esfarelada
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque os ingredientes da massa, exceto o fermento químico, e bata até obter uma massa homogênea. Adicione o fermento químico e bata para incorporar. Reserve. Em um recipiente, coloque os ingredientes do recheio e misture bem. Unte uma assadeira com azeite de oliva e enfarinhe com farinha de trigo. Despeje metade da massa e cubra com o recheio. Finalize com o restante da massa e leve ao forno preaquecido a 180 °C até dourar. Sirva em seguida.
3. Quiche de frango com alho-poró
Ingredientes
Massa
- 1 1/2 xícara de chá de farinha de trigo
- 100 g de manteiga gelada em cubos
- 1 gema de ovo
- 1 pitada de sal
- Manteiga para untar
- Farinha de trigo para enfarinhar
Recheio
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- 1 alho-poró cortado em rodelas finas
- 1 xícara de chá de peito de frango cozido e desfiado
- 3 ovos
- 1/2 xícara de chá de creme de leite
- 1/2 xícara de chá de queijo branco cortado em cubos
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Folhas de manjericão para decorar
Modo de preparo
Massa
Em um recipiente, coloque a farinha de trigo e o sal e misture. Adicione a manteiga gelada e mexa com as pontas dos dedos até obter uma farofa. Acrescente a gema e misture até obter uma massa firme. Modele a massa no formato de um disco e cubra com plástico-filme. Leve à geladeira por 30 minutos.
Recheio
Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho-poró e refogue até ficar macio. Desligue o fogo e transfira para um recipiente. Adicione o frango e o queijo branco e misture. Junte o creme de leite e os ovos e mexa para incorporar. Tempere com sal e pimenta-do-reino.
Montagem
Retire a massa da geladeira e abra com a ajuda de um rolo. Forre o fundo e as laterais de uma forma com fundo removível, untada com manteiga e enfarinhada com farinha de trigo. Cubra com o recheio e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 40 minutos. Retire do forno, aguarde amornar e desenforme. Sirva decorado com as folhas de manjericão.
4. Quiche integral de frango com espinafre
Ingredientes
Massa
- 1 xícara de chá de farinha de trigo integral
- 1/2 xícara de chá de farinha de aveia
- 1/3 de xícara de chá de manteiga gelada em cubos
- 1 ovo
- 1 pitada de sal
- Azeite de oliva para untar
- Farinha de trigo integral para enfarinhar
Recheio
- 1 xícara de chá de peito de frango cozido e desfiado
- 1 xícara de chá de folhas de espinafre
- 3 ovos
- 1/2 xícara de chá de iogurte natural
- Sal, pimenta-do-reino moída e azeite de oliva a gosto
Modo de preparo
Massa
Em um recipiente, coloque a farinha de trigo integral, a farinha de aveia e o sal e misture. Adicione a manteiga gelada e mexa até obter uma farofa. Acrescente o ovo e misture até obter uma massa firme. Modele a massa no formato de um disco e cubra com plástico-filme. Leve à geladeira por 30 minutos.
Recheio
Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione as folhas de espinafre e refogue até murchar. Desligue o fogo, pique as folhas e disponha em um recipiente. Junte o frango desfiado, o iogurte natural e os ovos e mexa para incorporar. Tempere com sal e pimenta-do-reino.
Montagem
Retire a massa da geladeira e abra com a ajuda de um rolo. Forre o fundo e as laterais de uma forma com fundo removível, untada com azeite de oliva e enfarinhada com farinha de trigo integral. Cubra com o recheio e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 40 minutos. Retire do forno, aguarde amornar e desenforme. Sirva em seguida.
5. Quiche de frango com tomate seco
Ingredientes
Massa
- 1 xícara de chá de farinha de grão-de-bico
- 1 xícara de chá de farinha de amêndoas
- 2/3 de xícara de chá de farinha de linhaça
- 8 colheres de sopa de azeite de oliva
- Sal a gosto
- 1/4 de xícara de chá de água quente
- Azeite de oliva para untar
- Farinha de trigo para enfarinhar
Recheio
- 1 xícara de chá de peito de frango cozido e desfiado
- 1/2 xícara de chá de tomate seco picado
- 3 ovos
- 1/2 xícara de chá de creme de ricota
- 1/2 xícara de chá de queijo muçarela ralado
- 1 colher de sopa de cebolinha picada
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Massa
Em um recipiente, coloque as farinhas e o sal e misture. Adicione o azeite de oliva e mexa até obter uma farofa. Aos poucos, coloque a água quente e misture até obter uma massa homogênea. Unte uma assadeira redonda, com fundo removível, com azeite de oliva e enfarinhe com farinha de trigo. Disponha a massa, cobrindo o fundo e as laterais. Com a ajuda de um garfo, faça furos na massa e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 10 minutos. Reserve.
Recheio
Em um recipiente, coloque o frango desfiado, o tomate seco, a cebolinha e o queijo muçarela e misture. Reserve. Em outro recipiente, bata os ovos com o creme de ricota até obter um creme uniforme. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Junte ao frango e mexa para incorporar. Despeje o recheio sobre a massa e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 20 minutos. Sirva em seguida.
6. Torta de frango com massa de iogurte
Ingredientes
Massa
- 170 g de iogurte natural
- 2 ovos
- 1/4 de xícara de chá de óleo de girassol
- 1 xícara de chá de farinha de trigo
- 1 colher de sopa de fermento químico em pó
- 1 pitada de sal
- Azeite de oliva para untar
- Farinha de trigo para enfarinhar
Recheio
- 2 xícaras de chá de peito de frango cozido e desfiado
- 1/2 cebola descascada e picada
- 1 tomate sem sementes e picado
- Cheiro-verde picado, sal, pimenta-do-reino moída e azeite de oliva a gosto
- Queijo parmesão ralado para polvilhar
Modo de preparo
Massa
Em um liquidificador, coloque os ingredientes da massa, exceto o fermento químico, e bata até obter uma massa homogênea. Adicione o fermento químico e bata para incorporar. Reserve.
Recheio
Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Acrescente a cebola e doure. Junte o frango desfiado e o tomate e refogue por 5 minutos. Desligue o fogo e tempere com cheiro-verde, sal e pimenta-do-reino.
Montagem
Unte uma assadeira com azeite de oliva e enfarinhe com farinha de trigo. Despeje metade da massa e cubra com o recheio. Finalize com o restante da massa e polvilhe o queijo parmesão. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 35 minutos. Sirva em seguida.