Almoço de domingo: 6 receitas de tortas e quiches de frango fáceis de fazer

Se você está em busca de ideias saborosas e versáteis para variar o cardápio do almoço, as tortas e quiches de frango são ótimas apostas. Além de fáceis de preparar, elas combinam a proteína com massas leves e deliciosas, resultando em uma refeição equilibrada que agrada a toda a família.

Abaixo, confira 6 receitas de tortas e quiches de frango para o almoço!

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1. Torta de frango cremosa

Ingredientes

Massa

2 xícaras de chá de farinha de trigo

100 g de manteiga gelada em cubos

1 ovo

1 colher de chá de sal

Azeite de oliva para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

1 gema de ovo para pincelar

Recheio

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e picados

2 xícaras de chá de peito de frango cozido e desfiado

1/2 xícara de chá de requeijão cremoso

1/2 xícara de chá de creme de leite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, coloque a farinha de trigo e o sal e misture. Adicione a manteiga e mexa com as pontas dos dedos até obter uma farofa. Acrescente o ovo e misture até obter uma massa firme. Modele a massa no formato de um disco e cubra com plástico-filme. Leve à geladeira por 30 minutos.

Recheio

Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho e a cebola e doure. Junte o frango e refogue por 5 minutos. Acrescente o requeijão cremoso e o creme de leite e mexa para incorporar. Desligue o fogo e tempere com sal e pimenta-do-reino.

Montagem

Retire a massa da geladeira e divida em duas partes. Abra uma das massas com a ajuda de um rolo e forre o fundo e as laterais de uma forma com fundo removível, untada com azeite de oliva e enfarinhada com farinha de trigo. Recheie com o frango cremoso e cubra com o restante da massa. Pincele com a gema para dar brilho e leve ao forno preaquecido a 180 °C até dourar. Retire do forno, aguarde amornar e desenforme. Sirva em seguida.

2. Torta de frango com legumes

Ingredientes

Massa

1 xícara de chá de farinha de trigo

1/2 xícara de chá de flocos de aveia

1/2 xícara de chá de creme de ricota

1 ovo

1/4 de xícara de chá de óleo

1 colher de sopa de fermento químico em pó

Sal a gosto

Azeite de oliva para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Recheio

2 xícaras de chá de peito de frango cozido e desfiado

1 cenoura descascada e ralada

descascada e ralada 1/2 abobrinha ralada

1/2 xícara de chá de ricota esfarelada

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque os ingredientes da massa, exceto o fermento químico, e bata até obter uma massa homogênea. Adicione o fermento químico e bata para incorporar. Reserve. Em um recipiente, coloque os ingredientes do recheio e misture bem. Unte uma assadeira com azeite de oliva e enfarinhe com farinha de trigo. Despeje metade da massa e cubra com o recheio. Finalize com o restante da massa e leve ao forno preaquecido a 180 °C até dourar. Sirva em seguida.

Quiche de frango com alho-poró (Imagem: natkinzu | Shutterstock)

3. Quiche de frango com alho-poró

Ingredientes

Massa

1 1/2 xícara de chá de farinha de trigo

100 g de manteiga gelada em cubos

1 gema de ovo

1 pitada de sal

Manteiga para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Recheio

1 colher de sopa de azeite de oliva

1 alho-poró cortado em rodelas finas

1 xícara de chá de peito de frango cozido e desfiado

3 ovos

1/2 xícara de chá de creme de leite

1/2 xícara de chá de queijo branco cortado em cubos

cortado em cubos Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Folhas de manjericão para decorar

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, coloque a farinha de trigo e o sal e misture. Adicione a manteiga gelada e mexa com as pontas dos dedos até obter uma farofa. Acrescente a gema e misture até obter uma massa firme. Modele a massa no formato de um disco e cubra com plástico-filme. Leve à geladeira por 30 minutos.

Recheio

Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho-poró e refogue até ficar macio. Desligue o fogo e transfira para um recipiente. Adicione o frango e o queijo branco e misture. Junte o creme de leite e os ovos e mexa para incorporar. Tempere com sal e pimenta-do-reino.

Montagem

Retire a massa da geladeira e abra com a ajuda de um rolo. Forre o fundo e as laterais de uma forma com fundo removível, untada com manteiga e enfarinhada com farinha de trigo. Cubra com o recheio e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 40 minutos. Retire do forno, aguarde amornar e desenforme. Sirva decorado com as folhas de manjericão.

4. Quiche integral de frango com espinafre

Ingredientes

Massa

1 xícara de chá de farinha de trigo integral

1/2 xícara de chá de farinha de aveia

1/3 de xícara de chá de manteiga gelada em cubos

1 ovo

1 pitada de sal

Azeite de oliva para untar

Farinha de trigo integral para enfarinhar

Recheio

1 xícara de chá de peito de frango cozido e desfiado

1 xícara de chá de folhas de espinafre

3 ovos

1/2 xícara de chá de iogurte natural

Sal, pimenta-do-reino moída e azeite de oliva a gosto

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, coloque a farinha de trigo integral, a farinha de aveia e o sal e misture. Adicione a manteiga gelada e mexa até obter uma farofa. Acrescente o ovo e misture até obter uma massa firme. Modele a massa no formato de um disco e cubra com plástico-filme. Leve à geladeira por 30 minutos.

Recheio

Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione as folhas de espinafre e refogue até murchar. Desligue o fogo, pique as folhas e disponha em um recipiente. Junte o frango desfiado, o iogurte natural e os ovos e mexa para incorporar. Tempere com sal e pimenta-do-reino.

Montagem

Retire a massa da geladeira e abra com a ajuda de um rolo. Forre o fundo e as laterais de uma forma com fundo removível, untada com azeite de oliva e enfarinhada com farinha de trigo integral. Cubra com o recheio e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 40 minutos. Retire do forno, aguarde amornar e desenforme. Sirva em seguida.

Quiche de frango com tomate seco (Imagem: MariaKovaleva | Shutterstock)

5. Quiche de frango com tomate seco

Ingredientes

Massa

1 xícara de chá de farinha de grão-de-bico

1 xícara de chá de farinha de amêndoas

2/3 de xícara de chá de farinha de linhaça

8 colheres de sopa de azeite de oliva

Sal a gosto

1/4 de xícara de chá de água quente

Azeite de oliva para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Recheio

1 xícara de chá de peito de frango cozido e desfiado

1/2 xícara de chá de tomate seco picado

3 ovos

1/2 xícara de chá de creme de ricota

1/2 xícara de chá de queijo muçarela ralado

1 colher de sopa de cebolinha picada

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, coloque as farinhas e o sal e misture. Adicione o azeite de oliva e mexa até obter uma farofa. Aos poucos, coloque a água quente e misture até obter uma massa homogênea. Unte uma assadeira redonda, com fundo removível, com azeite de oliva e enfarinhe com farinha de trigo. Disponha a massa, cobrindo o fundo e as laterais. Com a ajuda de um garfo, faça furos na massa e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 10 minutos. Reserve.

Recheio

Em um recipiente, coloque o frango desfiado, o tomate seco, a cebolinha e o queijo muçarela e misture. Reserve. Em outro recipiente, bata os ovos com o creme de ricota até obter um creme uniforme. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Junte ao frango e mexa para incorporar. Despeje o recheio sobre a massa e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 20 minutos. Sirva em seguida.

6. Torta de frango com massa de iogurte

Ingredientes

Massa

170 g de iogurte natural

2 ovos

1/4 de xícara de chá de óleo de girassol

1 xícara de chá de farinha de trigo

1 colher de sopa de fermento químico em pó

1 pitada de sal

Azeite de oliva para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Recheio

2 xícaras de chá de peito de frango cozido e desfiado

1/2 cebola descascada e picada

1 tomate sem sementes e picado

Cheiro-verde picado, sal, pimenta-do-reino moída e azeite de oliva a gosto

Queijo parmesão ralado para polvilhar

Modo de preparo

Massa

Em um liquidificador, coloque os ingredientes da massa, exceto o fermento químico, e bata até obter uma massa homogênea. Adicione o fermento químico e bata para incorporar. Reserve.

Recheio

Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Acrescente a cebola e doure. Junte o frango desfiado e o tomate e refogue por 5 minutos. Desligue o fogo e tempere com cheiro-verde, sal e pimenta-do-reino.

Montagem

Unte uma assadeira com azeite de oliva e enfarinhe com farinha de trigo. Despeje metade da massa e cubra com o recheio. Finalize com o restante da massa e polvilhe o queijo parmesão. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 35 minutos. Sirva em seguida.