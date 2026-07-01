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Astrologia

Anjo da guarda de Câncer: como é a proteção de Gabriel e como fazer ritual de conexão

Esse guardião envolve os cancerianos em uma luz acolhedora, trazendo consigo proteção emocional

Gabriel é o anjo da guarda dos nativos de Câncer (Imagem: hramikona | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
Gabriel é o anjo da guarda dos nativos de Câncer (Imagem: hramikona | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

O anjo da guarda é um ser celestial designado para proteger e guiar um indivíduo ao longo da vida. Essa figura de proteção transcende diversas culturas e religiões, sendo associada à presença constante de um espírito benevolente. A conexão com esse guia oferece conselhos, conforto e auxílio em momentos de necessidade.

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Segundo Emylian Kali, consultor esotérico da iQuilibrio, Gabriel é considerado o anjo de Câncer, envolvendo os nativos em sua luz acolhedora, trazendo consigo proteção emocional e intuição afiada. Por ser um guia celestial de acolhimento, ele abraça os cancerianos nos momentos mais delicados, oferecendo um refúgio para as emoções.

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Esse anjo tem a energia essencial para quem busca compreender e lidar com as próprias emoções. A influência dele promove proteção emocional e aguça a intuição, guiando os nativos em suas jornadas emocionais.

Incenso aceso em cima de uma mesa com uma mulher sentada meditando ao fundo
O incenso de rosa desperta a sensibilidade e promove a paz do canceriano (Imagem: New Africa | Shutterstock)

Dicas para conexão com o anjo de Câncer

A seguir, Emylian Kali lista algumas práticas para aumentar a conexão com Gabriel, anjo guardião dos nativos de Câncer. Confira!

  • Incenso: rosa, fragrância suave que desperta a sensibilidade e promove a paz;
  • Cores: tons prateados ou brancos, pois refletem a luminosidade lunar e pacífica de Câncer;
  • Ritual semanal: nas segundas-feiras, os cancerianos devem borrifar água de pétalas de rosas no ambiente. Isso ajuda a atrair paz e auxílio espiritual;
  • Salmos e orações: os nativos devem ler o Salmo 34 no decorrer da semana. A leitura ajuda a sintonizar a alma com a compaixão e a intuição inspiradora de Gabriel.

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    Por Redação EdiCase
    postado em 01/07/2026 16:51
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