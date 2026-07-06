Flacidez pós-emagrecimento: 4 tecnologias para recuperar a firmeza da pele

Flacidez e excesso de pele são desafios comuns após o emagrecimento significativo, impactando a saúde e a autoestima - (crédito: Magnific)

Eliminar alguns quilos é uma conquista para a saúde, mas a pele nem sempre acompanha essa transformação. Após um emagrecimento significativo, é comum observar a redução da firmeza em regiões como abdômen, braços, coxas, glúteos e rosto.

Um estudo de 2024, publicado na revista científica Obesity Surgery, analisou 80 biópsias de pele. A pesquisa constatou que reduções expressivas de peso podem diminuir as fibras elásticas responsáveis pela retração dos tecidos, o que favorece o excesso de pele.

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Segundo Edson Ramuth, médico e fundador do Emagrecentro, a flacidez resulta da combinação de fatores. A lista inclui diminuição da produção de colágeno, envelhecimento natural, predisposição genética, exposição ao sol, efeito sanfona e redução da massa muscular.

“Durante o ganho de peso, a pele se expande para acomodar o aumento do volume corporal. Quando a gordura é eliminada, essa retração nem sempre acontece na mesma velocidade”, explica o médico. Ele aponta que uma avaliação clínica é essencial para definir a melhor conduta.

Embora hábitos como alimentação equilibrada e exercícios físicos sejam fundamentais para a saúde da pele, algumas tecnologias podem complementar os cuidados quando o quadro já está instalado.

Tecnologias que auxiliam na firmeza da pele

Radiofrequência

A tecnologia promove o aquecimento controlado das camadas profundas da pele, ativando as células responsáveis pela produção de colágeno e elastina. O organismo responde com uma remodelação gradual das fibras de sustentação, o que melhora a firmeza. "Os efeitos costumam ser percebidos de forma progressiva ao longo das sessões", afirma Ramuth.

Eletrotônus

A perda de peso também pode estar associada à diminuição da massa muscular. Este recurso promove contrações controladas que auxiliam na tonificação de diferentes grupos musculares, proporcionando maior sustentação ao contorno corporal. "O fortalecimento da musculatura é um complemento importante no tratamento da flacidez", destaca o médico.

Plataforma Vibratória

O equipamento estimula contrações musculares involuntárias, o que favorece a atividade muscular e auxilia na preservação da massa magra. "Preservar a musculatura durante e após o emagrecimento faz parte de uma abordagem integrada para alcançar um aspecto corporal mais harmonioso", explica.

Lipo-Carbox

A técnica consiste na aplicação de gás carbônico medicinal para estimular a circulação local e aumentar a oxigenação dos tecidos. Por isso, pode integrar protocolos de remodelação corporal após uma perda importante de peso. "Quando associada a outras abordagens, a técnica potencializa os benefícios obtidos", conclui Ramuth.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.