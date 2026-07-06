Veja 9 receitas de ensopados para aquecer o corpo no inverno

No inverno, as receitas quentes e reconfortantes costumam ganhar espaço na rotina. Nesse contexto, os ensopados se destacam como excelentes aliados, pois combinam sabor, praticidade e valor nutricional em uma única refeição. Preparados com ingredientes como legumes, verduras e carnes, eles ajudam a aquecer o corpo, promovem maior saciedade e ainda permitem criar refeições completas e equilibradas.
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A seguir, confira 9 receitas de ensopado que vão transformar suas refeições!
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1. Ensopado de frango
Ingredientes
- 1 kg de frango (coxas, peito e outras partes que preferir)
- 1 cebola picada
- 4 dentes de alho amassados
- 1 l de caldo de frango
- 2 batatas cortadas em meia-lua
- 1 cenoura cortada em rodelas
- Sal, pimenta-do-reino moída, páprica doce, coentro picado, folhas de louro e azeite a gosto
Modo de preparo
Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Refogue a cebola e o alho até dourarem. Adicione o frango e frite por 5 minutos. Acrescente o caldo de frango e os temperos, exceto o coentro, e mexa para incorporar. Por último, coloque as batatas e a cenoura, tampe a panela e cozinhe até ficarem macias. Desligue o fogo, polvilhe o coentro e sirva em seguida.
2. Ensopado de peixe com mandioca
Ingredientes
- 2 postas de cação cortadas em cubos
- Suco de 1 limão
- 3 colheres de sopa de óleo
- 2 dentes de alho amassados
- 1 cebola picada
- 1 kg de mandioca cortada em pedaços
- 5 xícaras de chá de caldo de peixe
- Sal, pimenta-do-reino moída, azeite e salsinha picada a gosto
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque o peixe e tempere com sal, azeite, pimenta-do-reino e suco de limão. Deixe descansar por 10 minutos. Transfira para uma panela e leve ao fogo médio para cozinhar até dourar. Desligue o fogo, transfira para um recipiente e reserve. Na mesma panela, coloque o alho e a cebola e leve ao fogo médio até dourar. Adicione a mandioca e o caldo de peixe e cozinhe até o vegetal ficar macio. Após, com a ajuda de uma escumadeira, retire um pouco de mandioca, amasse e devolva à panela. Acrescente o peixe e cozinhe por mais 5 minutos. Desligue o fogo, polvilhe a salsinha e sirva em seguida.
3. Ensopado de linguiça com vegetais
Ingredientes
- 400 g de linguiça calabresa cortada em rodelas
- 1/2 repolho fatiado
- 2 batatas cortadas em cubos
- 1 cenoura cortada em rodelas finas
- 1 cebola picada
- 2 dentes de alho amassados
- 2 tomates picados
- 1 colher de sopa de extrato de tomate
- 3 xícaras de chá de água quente
- Sal, pimenta-do-reino moída, azeite e cheiro-verde picado a gosto
Modo de preparo
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e doure a linguiça. Adicione a cebola e o alho e refogue até ficarem levemente dourados. Acrescente os tomates, o extrato de tomate e mexa bem. Junte as batatas, a cenoura, o repolho e a água. Misture e cozinhe com a panela semitampada em fogo médio por cerca de 20 minutos, ou até os legumes ficarem macios. Tempere com sal e pimenta-do-reino e finalize com cheiro-verde. Sirva em seguida.
4. Ensopado de grão-de-bico com cogumelo
Ingredientes
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- 1 cebola picada
- 3 dentes de alho picados
- 2 xícaras de chá de grão-de-bico cozido
- 200 g de cogumelo paris fatiado
- 2 tomates maduros picados
- 2 colheres de sopa de extrato de tomate
- 1 colher de chá de páprica defumada
- 1/2 colher de chá de cominho
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- 3 xícaras de chá de caldo de legumes quente
- Salsinha picada para finalizar
Modo de preparo
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola por 3 a 4 minutos até ficar transparente. Adicione o alho e o cogumelo, refogue até que solte água e fique dourado (cerca de 5 minutos). Acrescente os tomates, o extrato de tomate, a páprica e o cominho. Misture bem.
Depois, coloque o grão-de-bico e o caldo de legumes. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Cozinhe em fogo baixo por cerca de 20 minutos, até o caldo engrossar e os sabores se intensificarem. Finalize com salsinha e sirva bem quente.
5. Ensopado de batata com salame
Ingredientes
- 1 cebola picada
- 2 dentes de alho amassadas
- 8 tomates sem pele, sem sementes e picados
- 750 g de batata cortada em cubos
- 100 g de salame cortado em cubos
- Sal, pimenta-do-reino moída, cheiro-verde picado e azeite a gosto
- Água para cozinhar
Modo de preparo
Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e refogue até dourar. Junte os tomates e cozinhe por 5 minutos. Acrescente a batata, cubra com água e cozinhe até o legume ficar macio. Após, com a ajuda de uma escumadeira, retire um pouco de batata, amasse e devolva à panela. Por último, coloque o salame, o sal, a pimenta-do-reino e o cheiro-verde e cozinhe por mais 2 minutos. Desligue o fogo e sirva em seguida.
6. Ensopado de carne com cerveja preta
Ingredientes
- 1 kg de fraldinha cortada em pedaços
- 1 cebola picada
- 2 dentes de alho amassados
- 1 pimentão vermelho sem sementes e picado
- 395 g de molho de tomate
- 300 ml de caldo de carne
- 300 ml de cerveja preta
- Sal, pimenta-do-reino moída e azeite a gosto
Modo de preparo
Em uma panela de pressão, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola, o alho e o pimentão e cozinhe até dourar. Acrescente a carne e refogue até perder a cor avermelhada. Junte o caldo de carne, a cerveja e o molho de tomate e tampe a panela. Cozinhe por 30 minutos após pegar pressão. Desligue o fogo, espere a pressão sair e abra a panela. Tempere com sal e pimenta-do-reino e sirva em seguida.
7. Ensopado de músculo com linguiça calabresa
Ingredientes
- 1 kg de músculo bovino cortado em cubos
- 1 linguiça calabresa cortada em rodelas
- 2 cenouras cortadas em rodelas
- 4 batatas cortadas em pedaços
- 1 cebola picada
- 5 dentes de alho amassados
- 4 tomates sem sementes e picados
- 1 pimentão sem sementes e picado
- 1 l de caldo de carne
- 5 colheres de sopa de vinagre branco
- 1 colher de sopa de cúrcuma
- Azeite, sal, pimenta-do-reino moída e folhas de manjericão picadas a gosto
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque a carne e tempere com sal, pimenta-do-reino, cúrcuma e vinagre. Cubra e deixe descansar por 1 hora. Após, em uma panela de pressão, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola, o alho e o pimentão até dourar. Adicione a carne e refogue até perder a cor avermelhada. Acrescente os tomates e a linguiça e cubra com o caldo de carne.
Tampe a panela e cozinhe por 45 minutos após pegar pressão. Desligue o fogo, espere a pressão sair, abra a panela e coloque as batatas, as cenouras e o manjericão. Leve novamente ao fogo médio até os legumes ficarem macios. Sirva em seguida.
8. Ensopado de legumes
Ingredientes
- 2 colheres de sopa de azeite
- 1 cebola picada
- 3 dentes de alho picados
- 2 cenouras cortadas em cubos
- 2 batatas cortadas em cubos
- 1 chuchu cortado em cubos
- 1 abobrinha cortada em cubos
- 1 xícara de chá de vagem picada
- 2 tomates sem sementes e picados
- 2 colheres de sopa de extrato de tomate
- 1 l de caldo de legumes quente
- 1 folha de louro
- 1 colher de chá de páprica doce
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Salsinha picada para finalizar
Modo de preparo
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até ficar transparente. Acrescente o alho e cozinhe por cerca de 1 minuto, mexendo sempre para não dourar demais. Adicione a cenoura, a batata e o chuchu. Refogue por aproximadamente 5 minutos, mexendo de vez em quando. Junte os tomates, o extrato de tomate, a páprica e misture até incorporar os ingredientes.
Acrescente o caldo de legumes e a folha de louro. Tampe parcialmente a panela e cozinhe em fogo baixo por cerca de 15 minutos. Depois, adicione a abobrinha e a vagem. Continue o cozimento por mais 15 minutos, ou até que todos os legumes estejam macios e o caldo esteja levemente encorpado. Tempere com sal e pimenta-do-reino, retire a folha de louro e finalize com a salsinha picada. Sirva em seguida.
9. Ensopado de lentilha com carne e cenoura
Ingredientes
- 700 g de acém cortado em cubos
- 1 xícara de chá de lentilha
- 2 cenouras cortadas em cubos
- 1 cebola picada
- 3 dentes de alho picados
- 2 colheres de sopa de extrato de tomate
- 2 tomates picados
- 1 l de caldo de carne
- 2 colheres de sopa de azeite
- 1 folha de louro
- 1 colher de chá de páprica defumada
- 1/2 colher de chá de cominho
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Salsa picada para finalizar
Modo de preparo
Em uma panela de pressão, aqueça o azeite em fogo médio e doure a carne aos poucos. Retire e reserve. Na mesma panela, refogue a cebola até ficar transparente. Em seguida, acrescente o alho e mexa até dourar. Adicione o extrato de tomate, os tomates, a páprica e o cominho. Misture bem e cozinhe por 2 minutos.
Volte a carne para a panela, acrescente a folha de louro e despeje o caldo de carne. Tampe a panela e, após pegar pressão, cozinhe por aproximadamente 20 minutos. Desligue o fogo, aguarde a pressão sair naturalmente e abra a panela. Junte a lentilha e a cenoura. Se necessário, acrescente um pouco mais de caldo quente para ajustar a consistência.
Com a panela destampada, cozinhe por cerca de 25 a 30 minutos, mexendo de vez em quando, até que a lentilha esteja macia, a cenoura cozida e o caldo encorpado. Ajuste o sal e a pimenta-do-reino, retire a folha de louro e finalize com a salsa picada. Sirva em seguida.