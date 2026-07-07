Peeling de Hollywood: 5 benefícios para uma pele uniforme e sem manchas

Para quem busca uma pele mais uniforme, procedimentos estéticos prometem renovar a textura e suavizar marcas de acne - (crédito: Magnific)

Cremes e uma rotina de skincare podem não ser suficientes para quem lida com marcas de acne ou outras manchas na pele. Por isso, procedimentos estéticos não invasivos ganham destaque ao unir praticidade e menor tempo de recuperação para refinar a textura e uniformizar o tom da pele.

Esse movimento acompanha a expansão do setor. Segundo a Mordor Intelligence, o mercado global de tecnologias estéticas não invasivas, estimado em US$ 44,65 bilhões em 2026, deve alcançar US$ 67,29 bilhões até 2031, com um crescimento anual de 8,55%.

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Tálona Nayla de Marco, coordenadora técnica da LypeDepyl, explica que o inverno é um período favorável para tratamentos de renovação da pele. A menor incidência de radiação solar ajuda a minimizar o risco de novas manchas ou do escurecimento das existentes, já que os raios ultravioleta estimulam a produção de melanina.

Um dos tratamentos mais procurados na estação é o Peeling de Hollywood. A especialista destaca cinco benefícios da técnica para quem busca uma pele com aparência mais uniforme.

Benefícios do Peeling de Hollywood

1. Uniformiza o tom da pele

O procedimento promove a renovação da camada superficial da pele, o que ajuda a suavizar manchas leves e marcas de acne. Segundo Tálona, a renovação celular proporciona mais luminosidade e viço, principalmente quando o protocolo é combinado com os cuidados corretos para cada paciente.

2. Estimula a renovação celular

A técnica combina uma máscara de carbono com laser para estimular o processo natural de renovação celular. Isso favorece a substituição de células antigas por novas, resultando em uma pele mais viçosa e revitalizada. O processo também melhora a absorção de produtos aplicados após a sessão.

3. Melhora a textura

O peeling ajuda a reduzir asperezas, minimizar a aparência dos poros e suavizar pequenas irregularidades. Ao estimular a renovação da pele, o procedimento deixa a região mais macia ao toque e com um aspecto mais saudável, conforme destaca a especialista.

4. Estimula a produção de colágeno

A ação do laser aquece as camadas da pele e incentiva a produção natural de colágeno, proteína responsável pela firmeza e sustentação. Esse estímulo contribui para uma pele mais firme, com melhor elasticidade e uma aparência rejuvenescida ao longo do tratamento.

5. Potencializa a absorção dos dermocosméticos

Após o tratamento, a pele tende a responder melhor aos produtos indicados pelo profissional. Isso favorece a absorção de hidratantes, antioxidantes e outros dermocosméticos, potencializando os benefícios da rotina de skincare.

A profissional ressalta que o sucesso do tratamento depende também da escolha de uma clínica de confiança e da manutenção dos cuidados diários. É fundamental procurar um local com profissionais capacitados para uma avaliação individualizada. Após o procedimento, uma rotina de limpeza, hidratação e uso diário de protetor solar ajuda a prolongar os resultados.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.