Veja como o frio muda a percepção do cheiro na pele

No frio, as fragrâncias ganham uma nova personalidade e revelam detalhes que podem passar despercebidos em outras estações (Imagem: AtlasStudio | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Com a chegada das temperaturas mais baixas, é comum perceber que aquele perfume usado o ano todo parece ganhar novas nuances na pele. Isso acontece porque as temperaturas mais baixas reduzem a transpiração e deixam a evaporação das moléculas olfativas mais lenta, fazendo com que a fragrância evolua de maneira diferente ao longo do dia. O resultado é uma experiência olfativa mais prolongada, em que notas antes discretas podem ganhar destaque e revelar novas facetas da composição.

O frio cria um ambiente em que as notas se desenvolvem de forma mais gradual, permitindo que acordes mais profundos e sofisticados apareçam com mais clareza. Muitas vezes, um perfume conhecido revela aspectos que passavam despercebidos em dias quentes, explica Alessandra Tucci, especialista em perfumaria e fundadora da Paralela Escola Olfativa.

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Segundo a especialista, notas quentes e envolventes, como baunilha, âmbar, madeiras e especiarias, caem muito bem na estação, por apresentarem maior fixação e, com isso, a projeção fica mais equilibrada.

Convite para explorar novos perfumes

Isso não significa que seja preciso trocar completamente de perfume quando as temperaturas caem. A escolha depende do efeito desejado e da relação afetiva com a fragrância. Todavia, o inverno costuma ser um convite para explorar perfumes mais intensos ou redescobrir clássicos sob uma nova perspectiva.

A perfumaria é viva e reage ao ambiente. O clima, a pele e até as roupas influenciam a experiência olfativa. Por isso, experimentar uma fragrância em diferentes estações é quase como conhecer um novo perfume, esclarece Alessandra Tucci.

Além disso, as baixas temperaturas diminuem a projeção das fragrâncias no ambiente, criando uma experiência mais intimista e sofisticada. Na prática, isso significa que o perfume deixa de preencher o ambiente com facilidade e passa a ser percebido de forma mais pessoal, como uma espécie de aura olfativa, complementa.

Perfumes que combinam com o inverno

Para quem deseja explorar novas fragrâncias na estação, vale observar como algumas famílias olfativas ganham destaque no frio, revelando mais profundidade, conforto e sofisticação na pele. O inverno favorece composições mais densas, mas também permite que diferentes estilos convivam, do mais intenso ao mais delicado, sempre com maior fixação e evolução mais lenta das notas.

A boa notícia é que há opções para diferentes estilos, ocasiões e faixas de investimento, da perfumaria de nicho aos grandes clássicos comerciais, passando pelo universo árabe, além das combinações personalizadas criadas por meio do layering.

A seguir, confira diferentes fragrâncias que combinam com o inverno!

1. Amadeirados orientais

Combinando especiarias, madeiras nobres e ingredientes de grande riqueza olfativa, os perfumes amadeirados orientais são indicados para quem procura presença e sofisticação. A intensidade dessas composições cria uma assinatura elegante e envolvente, ideal para ocasiões especiais e para personalidades que apreciam fragrâncias de forte identidade.

Sugestão de produto: Ramz Al Emarat Khususi, de Sahari.

2. Gourmand

Com notas adocicadas e envolventes, as fragrâncias gourmand conquistam quem busca perfumes acolhedores e de forte apelo sensorial. Ingredientes como baunilha, café, caramelo e frutas vermelhas dão origem a composições intensas e sofisticadas, que equilibram sensualidade, elegância e suavidade na medida certa.

Sugestão de produto: Because I’m Free, de Gritti Venetia.

Os perfumes amadeirados modernos unem notas de madeira, musk e âmbar para criar fragrâncias sofisticadas e versáteis (Imagem: InesBazdar | Shutterstock)

3. Amadeirados modernos

Elegantes e versáteis, os amadeirados modernos combinam madeiras com musk, âmbar e nuances aromáticas. No inverno, ganham mais corpo e projeção equilibrada, criando perfumes sofisticados, ideais para o dia a dia e, também, para ambientes profissionais.

Sugestões de produtos: Club Black EDP, de Mercedes-Benz; Animale Gold for Men, de Animale.

4. Florais intensos

Os florais ganham nova leitura no frio quando combinados a notas mais encorpadas, como baunilha, madeiras ou especiarias. O resultado são fragrâncias femininas, elegantes e mais profundas, que fogem do aspecto leve típico do verão.

Sugestão de produto: Royal Marina Diamond, de Marina de Bourbon.

5. Orientais adocicados e especiados

Essa família reúne baunilha, âmbar, especiarias quentes e resinas, criando perfumes envolventes e marcantes. No inverno, essas notas se destacam com mais harmonia, resultando em fragrâncias sensuais e acolhedoras.

Sugestão de produto: Watani Pink, de Al Wataniah.

6. Layering (combinação de fragrâncias)

O layering permite criar uma assinatura olfativa personalizada a partir da sobreposição de perfumes mais leves com bases mais intensas. No inverno, essa prática se torna ainda mais interessante, já que o frio ajuda a manter o equilíbrio por mais tempo.

Sugestão de produto: Gulf Orchid, explorando musks, florais e bases adocicadas.

Por Rafaella Montenegro