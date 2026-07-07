Feng Shui no escritório: 5 plantas para atrair sucesso e prosperidade

Integrar a natureza ao ambiente de trabalho é uma estratégia cada vez mais comum para reduzir o estresse e aumentar a produtividade. Dentro dos princípios do Feng Shui, algumas plantas são consideradas verdadeiros ímãs de sucesso e prosperidade, capazes de equilibrar as energias e estimular a criatividade na rotina profissional. A prática vai muito além do popular bambu-da-sorte.

O uso de espécies específicas na mesa ou em cantos estratégicos do escritório pode transformar a dinâmica do local. A escolha correta ajuda a filtrar energias negativas, promover a clareza mental e atrair novas oportunidades de crescimento. Cuidar de uma planta também cria uma conexão com a natureza, que serve como uma pausa revigorante durante o dia.

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Conheça 5 plantas para ter no escritório

Lírio-da-paz: esta planta é conhecida por sua capacidade de purificar o ar e por suas flores brancas, que simbolizam a paz e a harmonia. No Feng Shui, ela é usada para neutralizar energias negativas e promover um ambiente tranquilo, ideal para tomadas de decisão importantes e para acalmar conflitos.

Jiboia: extremamente resistente e fácil de cuidar, a jiboia é associada à capacidade de absorver energias negativas e estagnadas. Suas folhas arredondadas e o crescimento vigoroso representam a perseverança e a capacidade de superação, incentivando o desenvolvimento contínuo na carreira.

Espada-de-são-jorge: com suas folhas pontiagudas e verticais, esta planta simboliza a proteção e o corte de energias densas. É uma excelente aliada para criar uma barreira contra a inveja e o mau-olhado no ambiente de trabalho. Além disso, é reconhecida por sua grande capacidade de purificar o ar.

Zamioculca: frequentemente chamada de “planta da fortuna”, a zamioculca é um dos maiores símbolos de prosperidade. Suas folhas brilhantes e robustas remetem ao crescimento financeiro e à estabilidade. Por ser muito resistente à falta de água, é perfeita para escritórios com pouca manutenção.

Orquídea: além de sua beleza única, a orquídea representa abundância, perfeição e fertilidade de ideias. Tê-la no ambiente de trabalho estimula a criatividade e o foco nos detalhes. Suas flores duradouras simbolizam o sucesso contínuo e a busca pela excelência nos projetos.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.