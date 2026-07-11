6 receitas de carne assada suculenta para preparar no fim de semana

Poucas coisas combinam tanto com o fim de semana quanto o aroma marcante de uma boa carne assando no forno. Com textura macia, exterior dourado e suculência a cada corte, ela é ideal para momentos de pausa e confraternização. Seja em família, com amigos ou em uma refeição tranquila, esse prato tem um lugar garantido na mesa.

Veja, a seguir, 6 receitas suculentas de carne assada para o fim de semana!

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1. Fraldinha assada com legumes

Ingredientes

1,5 kg de fraldinha em peça

em peça 4 dentes de alho picados

2 colheres de sopa de mostarda dijon

2 colheres de sopa de molho inglês

4 batatas cortadas ao meio

3 cenouras cortadas em bastões grossos

1 colher de sopa de páprica defumada

2 ramos de alecrim

1 xícara de chá de vinho tinto seco

Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, misture o alho, a mostarda, o molho inglês, a páprica defumada, o sal, a pimenta-do-reino e o vinho. Coloque a carne em um saco ou tigela e despeje essa marinada. Deixe marinar por pelo menos 2 horas ou de um dia para o outro na geladeira. Retire a carne da marinada e reserve o líquido. Aqueça uma panela com 2 colheres de sopa de azeite em fogo médio e sele a carne em todos os lados até dourar bem.

Coloque a carne em uma assadeira, regue com a marinada e junte os ramos de alecrim. Cubra com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 1 hora, regando com o molho da assadeira de tempos em tempos. Após, retire o papel-alumínio. Adicione as batatas e as cenouras ao redor da carne e regue com mais azeite. Asse por mais 45 minutos a 1 hora, até os legumes ficarem dourados e macios. Sirva em seguida.

2. Alcatra assada com crosta de ervas e parmesão

Ingredientes

1,2 kg alcatra em peça

2 colheres de sopa de azeite

1 xícara de chá de queijo parmesão ralado

1/2 xícara de chá de farinha de rosca

2 colheres de sopa de manteiga

2 colheres de sopa de mostarda

2 colheres de sopa de salsinha picada

1 colher de sopa de tomilho

1 colher de sopa de alecrim picado

2 dentes de alho picados

Raspas de 1 limão

Modo de preparo

Em uma tigela, tempere a carne com sal e pimenta-do-reino. Deixe marinar por 1 hora. Após, aqueça uma frigideira grande com azeite em fogo médio e sele todos os lados da carne até dourar. Em uma tigela, misture a manteiga, o queijo parmesão, a farinha de rosca, a mostarda, a salsinha, o tomilho, o alecrim, o alho e as raspas de limão até formar uma pasta úmida e levemente granulada.

Coloque a carne em uma assadeira. Espalhe a crosta sobre a parte superior da peça de carne, pressionando levemente. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 1 hora ou até atingir o ponto desejado. Retire do forno e deixe descansar por 10 minutos antes de fatiar, para manter a suculência. Sirva em seguida.

3. Costela bovina assada na cerveja preta

Ingredientes

3 kg de costela bovina cortada em ripas

bovina cortada em ripas 3 cebolas cortadas em rodelas grossas

6 dentes de alho amassados

1 colher de sopa de páprica defumada

1 colher de sopa de sal grosso

Pimenta-do-reino moída a gosto

600 ml de cerveja preta

2 colheres de sopa de azeite

2 colheres de sopa de molho inglês

Modo de preparo

Em uma tigela, tempere a costela com sal, pimenta-do-reino, alho, páprica e molho inglês. Esfregue bem todos os temperos na carne. Deixe marinar por pelo menos 2 horas, ou de um dia para o outro na geladeira. Em uma assadeira grande, faça uma camada com as rodelas de cebola. Coloque a costela sobre as cebolas, com o osso virado para baixo. Regue com o azeite e a cerveja preta.

Cubra bem com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 2 horas. Após esse tempo, retire o papel-alumínio e aumente o forno para 220°C por mais 30-40 minutos, até dourar e formar uma crosta. Após, retire a costela do forno e deixe descansar por 10 minutos. Sirva com as cebolas caramelizadas.

Espetinho de lombo suíno com pimentão (Imagem: Elena Shashkina | Shutterstock)

4. Espetinho de lombo suíno com pimentão

Ingredientes

700 g de lombo suíno cortado em cubos

cortado em cubos 1 pimentão vermelho cortado em cubos

1 pimentão amarelo cortado em cubos

3 colheres de sopa de azeite

3 colheres de sopa de molho de soja

2 colheres de sopa de suco de limão

2 dentes de alho picados

1 colher de chá de orégano seco

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Azeite para untar

Modo de preparo

Em uma tigela, misture o azeite, o molho de soja, o suco de limão, o alho, o orégano, o sal e a pimenta-do-reino. Junte os cubos de carne e mexa bem para envolver tudo. Cubra e leve à geladeira por pelo menos 2 horas. Após, intercale os cubos de carne com os pimentões nos espetos. Coloque em uma assadeira untada com azeite e leve ao forno preaquecido a 200°C por 25-30 minutos, virando na metade do tempo. Sirva em seguida.

5. Pernil suíno assado com alho e limão

Ingredientes

3 kg de pernil suíno

suíno 12 dentes de alho amassados

Suco de 5 limões

1/2 xícara de chá de azeite

1 colher de sopa de sal grosso

2 colheres de sopa de vinagre

1 colher de chá de pimenta-do-reino moída

1 colher de sopa de orégano seco

1 colher de chá de cominho

Ramos de alecrim e de tomilho a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, misture o alho, o suco de limão, o azeite, o sal grosso, o vinagre, a pimenta-do-reino, o orégano e o cominho. Com uma faca, faça cortes profundos na carne e esfregue bem o tempero por toda a peça, inclusive nos cortes. Coloque o pernil em uma assadeira, adicione os ramos de ervas por cima e cubra com plástico-filme. Leve à geladeira por no mínimo 4 horas. Retire da geladeira 1 hora antes de assar.

Retire o plástico-filme, cubra a assadeira com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 180°C por 2 horas, regando ocasionalmente com o líquido do fundo da forma. Após esse tempo, retire o papel-alumínio e aumente a temperatura para 220°C. Asse por mais 30 minutos, até a pele dourar e a carne formar uma crosta. Retire do forno e deixe descansar por 15 minutos antes de fatiar. Sirva em seguida.

6. Lagarto assado ao molho de cebola

Ingredientes

Carne

1,5 kg de lagarto

2 colheres de sopa de azeite

4 dentes de alho picados

2 cebolas fatiadas

250 ml de vinho branco seco

500 ml de caldo de carne

2 folhas de louro

2 ramos de alecrim

1 colher de sopa de molho inglês

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Molho

2 cebolas fatiadas

1 colher de sopa de manteiga

1 colher de sopa de farinha de trigo

Caldo do assado

Modo de preparo

Carne

Em uma tigela, tempere o lagarto com alho, molho inglês, sal e pimenta-do-reino. Cubra com plástico-filme e deixe marinar na geladeira por, no mínimo, 2 horas. Se preferir, deixe de um dia para o outro para intensificar o sabor. Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio. Sele a carne por todos os lados até formar uma crosta dourada. Retire e reserve.

Na mesma panela, refogue a cebola até ficar macia e levemente dourada. Acrescente o vinho branco e cozinhe por alguns minutos, mexendo para soltar os sabores do fundo da panela. Adicione o caldo de carne, as folhas de louro e o alecrim. Misture bem e desligue o fogo. Transfira a carne para uma assadeira, despeje o líquido preparado por cima e cubra com papel-alumínio.

Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 2 horas, regando a carne algumas vezes com o caldo durante o cozimento. Retire o papel-alumínio nos últimos 30 minutos para dourar. Depois de assada, retire a carne da assadeira e deixe descansar por cerca de 10 minutos antes de fatiar. Reserve o caldo da assadeira para o molho.

Molho

Para o molho, derreta a manteiga em uma panela em fogo médio, adicione a cebola e cozinhe até caramelizar levemente. Acrescente a farinha de trigo e misture por cerca de 1 minuto. Junte o caldo do assado aos poucos, mexendo continuamente até obter um molho encorpado e homogêneo. Fatie o lagarto, acomode em uma travessa, adicione o molho de cebola e sirva em seguida.