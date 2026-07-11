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Culinária

6 receitas de carne assada suculenta para preparar no fim de semana

Além de deixar a casa com um cheiro irresistível, esse tipo de preparo costuma reunir a família em volta da mesa e transformar a refeição em um momento especial

Fraldinha assada com legumes (Imagem: Sham Clicks | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
Fraldinha assada com legumes (Imagem: Sham Clicks | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Poucas coisas combinam tanto com o fim de semana quanto o aroma marcante de uma boa carne assando no forno. Com textura macia, exterior dourado e suculência a cada corte, ela é ideal para momentos de pausa e confraternização. Seja em família, com amigos ou em uma refeição tranquila, esse prato tem um lugar garantido na mesa. 

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Veja, a seguir, 6 receitas suculentas de carne assada para o fim de semana!

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1. Fraldinha assada com legumes

Ingredientes

  • 1,5 kg de fraldinha em peça
  • 4 dentes de alho picados
  • 2 colheres de sopa de mostarda dijon
  • 2 colheres de sopa de molho inglês
  • 4 batatas cortadas ao meio
  • 3 cenouras cortadas em bastões grossos
  • 1 colher de sopa de páprica defumada
  • 2 ramos de alecrim
  • 1 xícara de chá de vinho tinto seco
  • Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, misture o alho, a mostarda, o molho inglês, a páprica defumada, o sal, a pimenta-do-reino e o vinho. Coloque a carne em um saco ou tigela e despeje essa marinada. Deixe marinar por pelo menos 2 horas ou de um dia para o outro na geladeira. Retire a carne da marinada e reserve o líquido. Aqueça uma panela com 2 colheres de sopa de azeite em fogo médio e sele a carne em todos os lados até dourar bem. 

Coloque a carne em uma assadeira, regue com a marinada e junte os ramos de alecrim. Cubra com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 1 hora, regando com o molho da assadeira de tempos em tempos. Após, retire o papel-alumínio. Adicione as batatas e as cenouras ao redor da carne e regue com mais azeite. Asse por mais 45 minutos a 1 hora, até os legumes ficarem dourados e macios. Sirva em seguida. 

2. Alcatra assada com crosta de ervas e parmesão

Ingredientes

  • 1,2 kg alcatra em peça
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • 1 xícara de chá de queijo parmesão ralado
  • 1/2 xícara de chá de farinha de rosca
  • 2 colheres de sopa de manteiga
  • 2 colheres de sopa de mostarda
  • 2 colheres de sopa de salsinha picada
  • 1 colher de sopa de tomilho
  • 1 colher de sopa de alecrim picado
  • 2 dentes de alho picados
  • Raspas de 1 limão

Modo de preparo

Em uma tigela, tempere a carne com sal e pimenta-do-reino. Deixe marinar por 1 hora. Após, aqueça uma frigideira grande com azeite em fogo médio e sele todos os lados da carne até dourar. Em uma tigela, misture a manteiga, o queijo parmesão, a farinha de rosca, a mostarda, a salsinha, o tomilho, o alecrim, o alho e as raspas de limão até formar uma pasta úmida e levemente granulada. 

Coloque a carne em uma assadeira. Espalhe a crosta sobre a parte superior da peça de carne, pressionando levemente. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 1 hora ou até atingir o ponto desejado. Retire do forno e deixe descansar por 10 minutos antes de fatiar, para manter a suculência. Sirva em seguida. 

3. Costela bovina assada na cerveja preta

Ingredientes

  • 3 kg de costela bovina cortada em ripas 
  • 3 cebolas cortadas em rodelas grossas
  • 6 dentes de alho amassados
  • 1 colher de sopa de páprica defumada
  • 1 colher de sopa de sal grosso
  • Pimenta-do-reino moída a gosto
  • 600 ml de cerveja preta
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • 2 colheres de sopa de molho inglês

Modo de preparo

Em uma tigela, tempere a costela com sal, pimenta-do-reino, alho, páprica e molho inglês. Esfregue bem todos os temperos na carne. Deixe marinar por pelo menos 2 horas, ou de um dia para o outro na geladeira. Em uma assadeira grande, faça uma camada com as rodelas de cebola. Coloque a costela sobre as cebolas, com o osso virado para baixo. Regue com o azeite e a cerveja preta.

Cubra bem com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 2 horas. Após esse tempo, retire o papel-alumínio e aumente o forno para 220°C por mais 30-40 minutos, até dourar e formar uma crosta. Após, retire a costela do forno e deixe descansar por 10 minutos. Sirva com as cebolas caramelizadas. 

Espetinho de lombo com pimentões coloridos servido em prato branco de cerâmica em cima de mesa de pedra
Espetinho de lombo suíno com pimentão (Imagem: Elena Shashkina | Shutterstock)

4. Espetinho de lombo suíno com pimentão

Ingredientes

  • 700 g de lombo suíno cortado em cubos
  • 1 pimentão vermelho cortado em cubos
  • 1 pimentão amarelo cortado em cubos
  • 3 colheres de sopa de azeite
  • 3 colheres de sopa de molho de soja
  • 2 colheres de sopa de suco de limão
  • 2 dentes de alho picados
  • 1 colher de chá de orégano seco
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Azeite para untar

Modo de preparo

Em uma tigela, misture o azeite, o molho de soja, o suco de limão, o alho, o orégano, o sal e a pimenta-do-reino. Junte os cubos de carne e mexa bem para envolver tudo. Cubra e leve à geladeira por pelo menos 2 horas. Após, intercale os cubos de carne com os pimentões nos espetos. Coloque em uma assadeira untada com azeite e leve ao forno preaquecido a 200°C por 25-30 minutos, virando na metade do tempo. Sirva em seguida. 

5. Pernil suíno assado com alho e limão

Ingredientes

  • 3 kg de pernil suíno 
  • 12 dentes de alho amassados
  • Suco de 5 limões
  • 1/2 xícara de chá de azeite
  • 1 colher de sopa de sal grosso
  • 2 colheres de sopa de vinagre
  • 1 colher de chá de pimenta-do-reino moída
  • 1 colher de sopa de orégano seco
  • 1 colher de chá de cominho
  • Ramos de alecrim e de tomilho a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, misture o alho, o suco de limão, o azeite, o sal grosso, o vinagre, a pimenta-do-reino, o orégano e o cominho. Com uma faca, faça cortes profundos na carne e esfregue bem o tempero por toda a peça, inclusive nos cortes. Coloque o pernil em uma assadeira, adicione os ramos de ervas por cima e cubra com plástico-filme. Leve à geladeira por no mínimo 4 horas. Retire da geladeira 1 hora antes de assar.

Retire o plástico-filme, cubra a assadeira com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 180°C por 2 horas, regando ocasionalmente com o líquido do fundo da forma. Após esse tempo, retire o papel-alumínio e aumente a temperatura para 220°C. Asse por mais 30 minutos, até a pele dourar e a carne formar uma crosta. Retire do forno e deixe descansar por 15 minutos antes de fatiar. Sirva em seguida.

6. Lagarto assado ao molho de cebola

Ingredientes

Carne

  • 1,5 kg de lagarto
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • 4 dentes de alho picados
  • 2 cebolas fatiadas
  • 250 ml de vinho branco seco
  • 500 ml de caldo de carne
  • 2 folhas de louro
  • 2 ramos de alecrim
  • 1 colher de sopa de molho inglês
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Molho

  • 2 cebolas fatiadas
  • 1 colher de sopa de manteiga
  • 1 colher de sopa de farinha de trigo
  • Caldo do assado

Modo de preparo

Carne

Em uma tigela, tempere o lagarto com alho, molho inglês, sal e pimenta-do-reino. Cubra com plástico-filme e deixe marinar na geladeira por, no mínimo, 2 horas. Se preferir, deixe de um dia para o outro para intensificar o sabor. Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio. Sele a carne por todos os lados até formar uma crosta dourada. Retire e reserve.

Na mesma panela, refogue a cebola até ficar macia e levemente dourada. Acrescente o vinho branco e cozinhe por alguns minutos, mexendo para soltar os sabores do fundo da panela. Adicione o caldo de carne, as folhas de louro e o alecrim. Misture bem e desligue o fogo. Transfira a carne para uma assadeira, despeje o líquido preparado por cima e cubra com papel-alumínio.

Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 2 horas, regando a carne algumas vezes com o caldo durante o cozimento. Retire o papel-alumínio nos últimos 30 minutos para dourar. Depois de assada, retire a carne da assadeira e deixe descansar por cerca de 10 minutos antes de fatiar. Reserve o caldo da assadeira para o molho.

Molho

Para o molho, derreta a manteiga em uma panela em fogo médio, adicione a cebola e cozinhe até caramelizar levemente. Acrescente a farinha de trigo e misture por cerca de 1 minuto. Junte o caldo do assado aos poucos, mexendo continuamente até obter um molho encorpado e homogêneo. Fatie o lagarto, acomode em uma travessa, adicione o molho de cebola e sirva em seguida.

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    Por Redação EdiCase
    postado em 11/07/2026 13:03
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