5 orações para o Dia de Nossa Senhora da Rosa Mística

Nossa Senhora da Rosa Mística é um dos títulos dados à Virgem Maria (Imagem: Luis Fraga | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Em 13 de julho, é celebrado o Dia de Nossa Senhora da Rosa Mística, um dos títulos dados à Virgem Maria. A data remonta às aparições milagrosas de Nossa Senhora na Itália, em 1947, para uma enfermeira chamada Pierina Gilli.

Segundo a crença, durante essas aparições, a santa se mostrava como uma senhora muito bonita, vestindo véu branco e túnica, mas tinha três espadas cravadas no peito e aparentava estar profundamente triste. Foi, então, que proferiu à enfermeira “oração, penitência e expiação”.

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Posteriormente, a Virgem se materializou pela segunda vez e as espadas haviam se transformado em três rosas, cada uma de uma cor: branca, vermelha e dourada. Na ocasião, ela fez três pedidos aos devotos: primeiro, para que orassem aos sacerdotes por meio de uma nova devoção mariana; depois, que dedicassem todo último dia do mês a ela e, por último, que 13 de julho fosse definido como o Dia de Nossa Senhora da Rosa Mística.

Significado das três rosas e espadas

As rosas da Nossa Senhora da Rosa Mística são símbolos que representam três virtudes espirituais importantes. São elas:

Rosa branca : simboliza a oração. É um convite para os fiéis cultivarem uma vida de oração constante, buscando a proximidade com Deus e a união com Ele por meio da comunicação espiritual;

: simboliza a É um convite para os fiéis cultivarem uma vida de oração constante, buscando a proximidade com Deus e a união com Ele por meio da comunicação espiritual; Rosa vermelha : representa o sacrifício. Essa rosa convida os devotos a oferecerem sacrifícios em suas vidas diárias, em unidade com os sofrimentos de Cristo, como uma forma de purificação e devoção;

: representa o sacrifício. Essa rosa convida os devotos a oferecerem sacrifícios em suas vidas diárias, em unidade com os sofrimentos de Cristo, como uma forma de purificação e devoção; Rosa dourada: simboliza a penitência. Ela destaca a importância da penitência e da reparação pelos pecados próprios e pelos pecados do mundo, buscando a conversão e a reconciliação com Deus.

As três espadas retratavam a dor ou sofrimento específico que Maria previu para o mundo:

Primeira espada: representava a perda de fé e o afastamento das práticas religiosas;

representava a perda de e o afastamento das práticas religiosas; Segunda espada: simbolizava os pecados mortais dos religiosos;

simbolizava os pecados mortais dos religiosos; Terceira espada: expressava os sofrimentos sentidos por sacerdotes e monges que cometeram a mesma traição de Judas.

Orações homenageiam a Nossa Senhora da Rosa Mística e rogam por sua proteção (Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock)

Orações para Nossa Senhora da Rosa Mística

A seguir, confira cinco orações para rogar pela intercessão da Nossa Senhora da Rosa Mística e homenageá-la.

1. Consagração à Nossa Senhora da Rosa Mística

Ó, Maria Santíssima, Senhora Rosa Mística, eu me consagro inteiramente a vós.

Consagro-vos o meu entendimento, para que eu possa sempre vos amar.

Consagro-vos a minha língua, para que eu possa sempre vos louvar.

Consagro-vos o meu coração, para que eu seja totalmente vosso.

Recebei-me, ó, Mãe incomparável, no ditoso número de vossos servos.

Acolhei-me debaixo de vossa proteção, socorrei-me em minhas necessidades temporais e espirituais e, sobretudo, na hora da minha morte.

Abençoai-me e fortalecei a minha fé para que, amando-vos nesta vida, eu possa contemplar para todo sempre a vossa face, no céu.

Amém.

2. Oração à Nossa Senhora da Rosa Mística

Imaculada, Rosa Mística, em honra de teu Divino Filho, nos prostramos diante de ti, implorando a misericórdia de Deus. Não por nossos méritos, e sim pela vontade de teu coração maternal. Concede-nos ajuda e a graça (peça a graça) com a certeza de que haveis de nos atender. Amém.

3. Oração para pedir uma graça

Mãe querida Rosa Mística, quero hoje pedir-lhe que venhas ao meu auxílio para ajudar-me a combater as legiões que me perseguem.

Peço, ó, Mãe, como vos dignastes a aparecer ao seu confidente, venho lhe pedir que me libertes de toda opressão maligna que me ataca.

Quero, ó. Mãe, me entregar a ti e ao Teu Filho Jesus, pedindo as graças eficazes que brotam de vosso Imaculado Coração.

Quero, ó, Mãe, que atenda a graça que lhe peço (peça a graça), pedindo que me leves a Jesus e afastes de mim a serpente infernal.

Sou teu, ó, Mãe, pois sou teu querido filho.

Aceito a tua presença, ó, Mãe, nas imagens abençoadas por ti.

Derramai vosso óleo sobre minha fronte e purificai-me do pecado.

Rosa Mística, finalizando, peço pela Igreja que anda naufragando, guiai-a, ó, Mãe. Agradeço-te por acolher o meu pedido, levando-o a Jesus.

Ó, Virgem Boníssima, louvável, venerável, minha Mãe.

Amém.

4. Oração para ter proteção e paz

Rosa Mística, Mãe de Jesus, Rainha do Santo Rosário e Mãe da Igreja, Corpo Místico de Jesus Cristo, nós vos pedimos que concedais ao mundo, dilacerado pela discórdia, a unidade e a paz, e todas aquelas graças que podem mudar o coração de tantos filhos e filhas.

Reze uma Ave-Maria

Rosa Mística, Rainha dos Apóstolos, faça florescer muitas vocações sacerdotais, religiosas e leigas, que propaguem por toda a terra, com a santidade de sua vida e com o zelo apostólico pelas almas, o Reino de vosso Filho Jesus Cristo, e derramai sobre nós a abundância dos bens celestiais! Amém!

Reze uma Ave-Maria e uma Salve Rainha.

5. Oração para fortalecer a fé

Mãe Celeste, Rainha dos Céus, Soberana do gênero humano, vós que recebestes de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, dóceis ao vosso apelo, nós acorremos a vossos Pés.

Mãe de Misericórdia, dignai-vos acolher os louvores e as preces que fazem subir para vós, cheios de confiança, vossos filhos peregrinos; eles vieram confiar-vos todas as suas penas, todas as suas misérias.

Ó, maravilhoso reflexo da beleza do Céu, pela luz da fé, expulsai dos nossos espíritos as trevas do erro.

Rosa Mística, pelo perfume celeste da esperança, reanimai a coragem das almas abatidas.

Nascente inesgotável de água, salutar pelas correntes da Divina caridade, dai vida aos corações definhados.

Nós somos os vossos filhos; vós nos reconfortais nas nossas penas; vós nos protegeis no perigo; vós nos animais na luta; fazei que amemos e sirvamos o vosso Filho Jesus; dai-nos um amor ardente pelo vosso Rosário; fazei que difundamos por toda parte a devoção mariana, que nós nos esforçamos por viver em estado de graça, para merecer a felicidade eterna perto de vós. Amém! Assim seja.