Lanche da tarde: 3 receitas proteicas com ovo para potencializar os resultados da musculação

Para quem busca melhorar o resultado da musculação, um lanche da tarde rico em proteínas pode fazer toda a diferença. Isso porque esse nutriente é essencial para a recuperação e o desenvolvimento da massa muscular. Nesse contexto, o ovo se destaca como uma das melhores opções para incluir na dieta, pois oferece proteínas de alto valor biológico, além de vitaminas e minerais essenciais.

A seguir, confira 3 receitas proteicas com ovo para potencializar os resultados da musculação!

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1. Sanduíche de ovo

Ingredientes

4 fatias de pão integral

4 ovos

2 colheres de sopa de creme de ricota

1 colher de chá de suco de limão

1 colher de sopa de cebolinha picada

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Folhas de alface-crespa

Água para cozinhar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque os ovos, cubra com água e leve ao fogo médio. Após levantar fervura, cozinhe por 10 minutos. Desligue o fogo, escorra a água e transfira os ovos para um recipiente com água gelada. Descasque-os e corte ovos em cubos.

Em um recipiente, misture os ovos picados com o creme de ricota, o suco de limão, a cebolinha, o sal e a pimenta-do-reino até obter uma salada de ovos cremosa. Sobre duas fatias de pão, distribua as folhas de alface e cubra com uma porção generosa da salada de ovos. Corte os dois ovos restantes em quatro gomos e disponha sobre o recheio. Cubra com as fatias de pão e sirva em seguida.

2. Crepioca com frango

Ingredientes

Crepioca

1 ovo

2 colheres de sopa de goma de tapioca

1 colher de sopa de creme de ricota

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Azeite de oliva para untar

Recheio

100 g de peito de frango cozido e desfiado

2 colheres de sopa de tomate sem sementes e picado

1 colher de sopa de milho-verde

1 colher de sopa de salsinha picada

1 colher de sopa de creme de ricota

Orégano, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Recheio

Em um recipiente, misture o frango desfiado com o tomate, o milho-verde, a salsinha, o creme de ricota, o orégano, o sal e a pimenta-do-reino. Reserve.

Crepioca

Em um recipiente, bata o ovo com um garfo até ficar homogêneo e adicione a goma de tapioca, o creme de ricota, o sal e a pimenta-do-reino. Misture até obter uma massa homogênea. Unte uma frigideira antiaderente com um fio de azeite de oliva e aqueça em fogo baixo. Despeje a massa, espalhando-a para formar um disco. Cozinhe até firmar. Vire a crepioca e deixe dourar o outro lado. Distribua o recheio sobre metade da massa, dobre a crepioca ao meio e deixe na frigideira por 1 minuto para aquecer o recheio. Sirva em seguida.

Muffin de ovo com espinafre e tomate (Imagem: Brent Hofacker | Shutterstock)

3. Muffin de ovo com espinafre e tomate

Ingredientes

4 ovos

1 xícara de chá de espinafre picado

picado 1 tomate sem sementes e cortado em cubos

2 colheres de sopa de queijo cottage

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, bata os ovos com um garfo até ficarem homogêneos. Acrescente o queijo, o espinafre, o tomate, o sal e a pimenta-do-reino. Misture e distribua a massa em forminhas de silicone para muffin, preenchendo 3/4 da capacidade. Leve ao forno preaquecido a 180 °C até os muffins ficarem firmes, levemente dourados e passarem no teste do palito. Retire do forno, espere amornar e desenforme. Sirva em seguida.