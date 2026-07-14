Língua Portuguesa: veja quais são os tipos de conjunções e como utilizá-los

As conjunções são palavras invariáveis que desempenham um papel importante na construção das frases, pois servem para ligar orações ou termos que exercem a mesma função sintática. Elas ajudam a estabelecer relações de sentido, como adição, oposição, causa, condição e conclusão, tornando a comunicação mais clara e organizada.

Na gramática, as conjunções são classificadas em coordenativas e subordinativas, e cada um desses grupos possui subdivisões com funções específicas. A seguir, conheça quais são e entenda como utilizá-las corretamente.

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Conjunções coordenativas

As conjunções coordenativas são utilizadas para ligar orações independentes entre si ou palavras e expressões que exercem a mesma função sintática dentro da frase. Elas estabelecem diferentes relações de sentido entre os elementos conectados, como adição, oposição, alternativa, conclusão e explicação. Por esse motivo, são divididas em cinco grupos, cada um com características e usos específicos. Confira quais são:

Aditivas: e, nem, mas também, como também, bem como, mas ainda;

e, nem, mas também, como também, bem como, mas ainda; Adversativas: mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto;

mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto; Alternativas: ou, ora, já, quer, seja, talvez;

ou, ora, já, quer, seja, talvez; Conclusivas: logo, pois (depois do verbo), portanto, por isso, assim;

logo, pois (depois do verbo), portanto, por isso, assim; Explicativas: que, porque, pois (antes do verbo).

As conjunções subordinativas se dividem em dez tipos (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock)

Conjunções subordinativas

As conjunções subordinativas são usadas para ligar duas orações que apresentam relação de dependência entre si. Nesse caso, uma delas depende da outra para que o sentido da frase fique completo, sendo chamada de oração subordinada. Essas conjunções estabelecem diferentes relações de significado, como causa, condição, finalidade, tempo, comparação e concessão. Por isso, são classificadas em diversas subdivisões, de acordo com a função que desempenham na oração. Confira quais são:

Integrantes: que, se. Introduzem orações que equivalem a substantivos; Causais: porque, que, como (= porque), visto que, uma vez que, já que, desde que. Introduzem uma oração que é a causa da ocorrência da oração principal; Concessivas: embora, ainda que, apesar de que, mesmo que, por mais que, posto que. Introduzem uma oração com ideia contrária à da principal; Condicionais: se, caso, contanto que, salvo se, a não ser que, desde que, a menos que, sem que. Introduzem uma oração com hipótese para a ocorrência da principal; Conformativas: conforme, como (= conforme), segundo. Introduzem uma oração que exprime a conformidade de um fato com o outro; Finais: para que, a fim de que, que, porque (= para que). Introduzem uma oração que expressa a finalidade para que se realize a principal; Proporcionais: à medida que, à proporção que, ao passo que, quanto mais, quanto menos. Introduzem uma oração que expressa uma proporção à ocorrência principal; Temporais: quando, enquanto, antes que, depois que, logo que, todas as vezes que, desde que, sempre que, assim que. Introduzem uma oração que acrescenta uma circunstância de tempo ao fato da oração principal; Comparativas: como, tanto quanto, tal qual. Introduzem uma oração que expressa a ideia de comparação com a oração principal; Consecutivas: que (depois de tão, tal, tanto), de modo que, de maneira que. Introduzem uma oração que exprime a consequência da principal.

Por Tao Consult