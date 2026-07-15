Tortas proteicas: 3 receitas fáceis para auxiliar no ganho de massa muscular

Muito além da rotina de treinos, o ganho de massa muscular também depende de uma alimentação equilibrada e rica em nutrientes essenciais, como as proteínas, fundamentais para a recuperação e o desenvolvimento dos músculos. Nesse contexto, as tortas proteicas se destacam como uma alternativa prática, saborosa e nutritiva. Versáteis e fáceis de preparar, elas podem ser feitas com ingredientes saudáveis e variados, tornando as refeições mais completas e ajudando a manter a dieta sem abrir mão do sabor.

A seguir, confira algumas receitas de tortas proteicas para auxiliar no ganho de massa muscular!

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1. Torta proteica de frango com queijo cottage

Ingredientes

Recheio

500 g de peito de frango cozido e desfiado

200 g de queijo cottage

1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e picados

1 colher de sopa de azeite de oliva

1 tomate sem sementes e picado

2 colheres de sopa de cheiro-verde picado

Sal, pimenta-do-reino moída e páprica doce a gosto

Massa

3 ovos

2 xícaras de chá de farinha de aveia

1 xícara de chá de leite desnatado

1/4 de xícara de chá de azeite de oliva

1 colher de sopa de fermento químico em pó

Sal a gosto

Azeite de oliva para untar

Farinha de aveia para enfarinhar

Modo de preparo

Recheio

Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola até ficar transparente. Acrescente o alho e refogue por mais 1 minuto. Junte o frango e o tomate. Tempere com sal, pimenta-do-reino e páprica doce. Refogue por 3 minutos. Desligue o fogo, misture o queijo cottage e o cheiro-verde. Reserve.

Massa

Em um liquidificador, bata os ovos, o leite desnatado e o azeite de oliva. Acrescente a farinha de aveia e o sal e bata até obter uma massa homogênea. Por último, adicione o fermento químico e misture delicadamente. Despeje metade da massa em uma assadeira untada com azeite de oliva e enfarinhada com farinha de aveia. Distribua o recheio de frango uniformemente e cubra com o restante da massa. Leve ao forno preaquecido a 180 °C até a torta ficar dourada e firme. Retire do forno e espere amornar. Sirva em seguida.

2. Torta prática de atum com milho-verde

Ingredientes

240 g de atum sólido ao natural escorrido

sólido ao natural escorrido 3 ovos

60 g de milho-verde

100 g de goma de tapioca

5 colheres de sopa de iogurte natural

1 tomate sem sementes e picado

1/2 xícara de chá de salsinha picada

1 colher de sopa de fermento químico em pó

Azeite de oliva para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque todos os ingredientes, exceto o fermento químico, e mexa até obter uma massa homogênea. Unte uma assadeira com azeite de oliva e enfarinhe com farinha de trigo. Despeje a massa e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 25 minutos. Sirva em seguida.

Torta de carne com massa de batata-doce (Imagem: A. Zhuravleva | Shutterstock)

3. Torta de carne com massa de batata-doce

Ingredientes

Recheio

500 g de carne moída magra

1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e picados

1 colher de sopa de azeite de oliva

1 tomate sem sementes e picado

2 colheres de sopa de cheiro-verde picado

1 colher de chá de páprica doce

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Massa

2 batatas-doces cozidas, descascadas e amassadas

3 ovos

1 xícara de chá de leite desnatado

1 xícara de chá de farinha de aveia

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1 colher de sopa de fermento químico em pó

Sal a gosto

Azeite de oliva para untar

Farinha de aveia para enfarinhar

Modo de preparo

Recheio

Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola até murchar. Acrescente o alho e refogue por 1 minuto. Junte a carne moída e refogue até perder a cor avermelhada. Adicione o tomate e tempere com sal, pimenta-do-reino e páprica doce. Refogue por mais 3 minutos. Desligue o fogo e finalize com cheiro-verde. Reserve.

Massa e montagem

Em um liquidificador, bata a batata-doce, os ovos, o leite desnatado e o azeite de oliva até obter um creme homogêneo. Transfira para um recipiente, acrescente a farinha de aveia e o sal e misture. Por último, coloque o fermento químico e mexa delicadamente.

Despeje metade da massa em uma assadeira untada com azeite de oliva e enfarinhada com farinha de aveia. Espalhe o recheio de carne moída e cubra com o restante da massa. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 40 minutos. Sirva em seguida.