O frango assado é um dos pratos mais tradicionais dos almoços de domingo, reunindo sabor, praticidade e aquele toque de comida caseira que agrada a toda a família. Embora a versão preparada com a ave inteira seja um clássico, também é possível utilizar cortes como coxa, sobrecoxa, peito ou asas, que oferecem mais praticidade no preparo e permitem criar receitas variadas.
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Abaixo, confira 6 receitas de frango assado para o almoço de domingo!
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1. Frango assado simples
Ingredientes
- 1 frango inteiro
- 4 dentes de alho descascados e amassados
- 2 ramos de alecrim
- 1/4 xícara de chá de suco de limão
- 1/4 xícara de chá de azeite
- 2 colheres de sopa de vinho branco seco
- Sal, pimenta-do-reino moída e noz-moscada em pó a gosto
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque o alho, o alecrim, o suco de limão, o azeite, o vinho, o sal, a pimenta-do-reino e a noz-moscada e misture. Depois, disponha o frango em uma travessa e regue com a mistura de temperos. Cubra com o papel-alumínio e deixe descansar por 30 minutos. Em seguida, retire o papel-alumínio e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 1 hora e 20 minutos. Sirva em seguida.
2. Sobrecoxa com mel e laranja
Ingredientes
- 8 pedaços de sobrecoxa
- Suco de 1 laranja
- 2 colheres de sopa de mel
- 1 colher de sopa de gengibre ralado
- 3 dentes de alho descascados e amassados
- Sal a gosto
- Azeite para untar
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque o alho, o mel, o sal, o gengibre e o suco da laranja e misture. Acrescente os pedaços de frango e mexa para incorporar. Tampe e deixe descansar por 1 hora. Após, unte um refratário com o azeite e disponha os pedaços de frango. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 1 hora. Sirva em seguida.
3. Coxa e sobrecoxa com molho de iogurte e ervas
Ingredientes
- 1 kg de coxa e sobrecoxa de frango
- 200 g de iogurte natural
- 4 dentes de alho descascados e amassados
- 3 colheres de sopa de azeite
- 2 colheres de sopa de suco de limão
- 1 colher de chá de orégano seco
- 1 colher de sopa de salsinha picada
- 1 colher de sopa de cebolinha picada
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque o iogurte, o alho, o azeite, o suco de limão, o orégano, a salsinha, a cebolinha, o sal e a pimenta-do-reino. Misture bem até obter um molho homogêneo. Acrescente o frango e envolva todos os pedaços com o molho. Cubra o recipiente e deixe descansar na geladeira por 1 hora.
Disponha o frango em uma assadeira e regue com o restante da marinada. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por aproximadamente 1 hora e 20 minutos, ou até que o frango esteja dourado e cozido por completo. Sirva em seguida.
4. Asa de frango com molho barbecue
Ingredientes
- 500 g de asa de frango
- 200 g de molho de tomate
- 2 colheres de sopa de ketchup
- 3 colheres de sopa de vinagre de maçã
- 3 colheres de sopa de água
- 3 colheres de sopa de açúcar
- 1 folha de louro
- Salsinha picada, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma panela pequena, coloque o açúcar e leve ao fogo baixo até derreter. Adicione a água, o vinagre e o molho de tomate e mexa para incorporar. Acrescente o ketchup e a folha de louro e tempere com sal e pimenta-do-reino. Cozinhe até engrossar, mexendo sempre. Desligue o fogo e reserve.
Em um recipiente, coloque as asas de frango e tempere com sal e pimenta-do-reino. Cubra e deixe descansar por 30 minutos. Após, transfira as asas de frango para um refratário e pincele com um pouco de molho. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 10 minutos. Passado esse tempo, retire as asas do forno, vire e pincele novamente com o molho. Leve ao forno por mais 10 minutos e repita o processo até que elas estejam cozidas e bem douradas. Sirva em seguida com a salsinha.
5. Frango recheado com farofa
Ingredientes
Frango
- 1 frango
- 4 dentes de alho amassados
- Suco de 2 limões
- 1 xícara de chá de vinho branco seco
- 3 colheres de sopa de azeite
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- 2 ramos de alecrim
- 2 folhas de louro
Farofa
- 3 colheres de sopa de azeite
- 1 cebola picada
- 150 g de bacon cortado em cubos
- 150 g de linguiça calabresa fatiada
- 2 xícaras de chá de farinha de mandioca
- 1/2 xícara de chá de azeitona verde picada
- Cheiro-verde picado, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Frango
Em um recipiente, misture o alho, o suco de limão, o vinho branco, o azeite, o sal e a pimenta-do-reino. Espalhe esse tempero por todo o frango, inclusive por dentro da cavidade. Coloque também o alecrim e o louro dentro do frango, cubra e leve à geladeira por no mínimo 8 horas, regando com o próprio caldo na metade do tempo. Reserve.
Farofa
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio. Acrescente o bacon e a linguiça calabresa e frite até dourar. Junte a cebola e refogue até ficar transparente. Adicione a azeitona e misture. Abaixe o fogo e acrescente a farinha de mandioca aos poucos, mexendo sempre. Tempere com sal e pimenta-do-reino e finalize com cheiro-verde. Reserve.
Montagem
Retire o frango da geladeira 30 minutos antes de assar. Retire o louro e o alecrim. Recheie a cavidade com a farofa pronta, sem apertar demais. Costure com barbante ou feche com palitos. Coloque o frango em uma assadeira grande, cubra com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 1 hora e 30 minutos, regando com o caldo da assadeira ao longo do tempo. Após, retire o papel-alumínio, aumente a temperatura para 200 °C e asse por mais 20 minutos, até que a pele fique bem dourada. Retire do forno, deixe descansar por 15 minutos antes de fatiar. Sirva em seguida.
6. Frango assado com batata e alecrim
Ingredientes
- 1 frango inteiro
- 6 batatas descascadas e cortadas em cubos
- 3 ramos de alecrim fresco
- 3 colheres de sopa de azeite
- 4 dentes de alho descascados e amassados
- Sal e orégano a gosto
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque o frango e tempere com sal, orégano e alecrim. Cubra com papel-alumínio e deixe descansar por 1 hora. Enquanto isso, em uma assadeira, coloque as batatas e o alho, regue com azeite e misture para incorporar. Após, coloque o frango sobre a mistura e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 1 hora e 30 minutos. Sirva em seguida.