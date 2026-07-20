Renove a decoração: 7 dicas práticas para transformar o seu lar

Para transformar um ambiente, não é necessária uma grande reforma. Com mudanças pontuais, é possível dar uma nova cara a um espaço. Além de deixá-lo mais bonito, essas alterações também podem aumentar a funcionalidade, o conforto e o aproveitamento, criando um local mais acolhedor e agradável para o dia a dia.

Abaixo, o arquiteto André Henning, referência nas áreas de arquitetura empresarial, de entretenimento e gastronomia, elenca algumas dicas para fazer isso de maneira simples e econômica. Veja!

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1. Trilho eletrificado para mais pontos de luz

Geralmente, os ambientes costumam ter só um ponto central de luz. O trilho eletrificado é uma ótima alternativa porque, com o mesmo ponto elétrico, pode-se adicionar mais pontos de iluminação nele. E, se ainda faltar luz, pode-se comprar mais spots e encaixar com facilidade. “Com spots direcionáveis, você pode direcionar a luz para onde achar melhor”, destaca André Henning.

2. Luz branca ou amarela para os ambientes

Embora muitas pessoas optem por lâmpadas de 4000 K, a iluminação de 3000 K costuma proporcionar uma sensação maior de conforto. Essa tonalidade também é considerada branca, porém apresenta um leve tom amarelado, que deixa o ambiente mais acolhedor e agradável. Por isso, é bastante utilizada em quartos, salas de estar e áreas de lazer, já que favorece o relaxamento e o bem-estar.

A luz branca de tonalidade mais fria continua sendo a escolha mais indicada para ambientes como cozinhas, banheiros e espaços de trabalho, onde é necessário manter maior atenção e melhor percepção dos detalhes.

3. Papel de parede

O papel de parede é uma das formas mais práticas de renovar a decoração sem a necessidade de uma reforma. Atualmente, existem modelos para todos os estilos e orçamentos. “Dá para encontrar papéis mais baratos e bonitos, com certificado de qualidade, com uma boa pesquisa. A instalação é rápida e, se você cansou do papel, pode remover e usar em outro lugar até substituir por outro. Isso facilita a transformação da casa com uma troca simples, sem sujeira, como na pintura“, ressalta o arquiteto.

Os quadros dão uma cara nova aos ambientes (Imagem: Followtheflow | Shutterstock)

4. Quadros podem ser utilizados de várias maneiras

Você consegue transformar um espaço utilizando quadros. É fácil encontrar composições diferentes que dão vida a uma parede e outra cara a um ambiente. Não precisa necessariamente de moldura, que costuma ser mais cara. Muitas vezes, ele pode ser colado diretamente na parede com um MDF fino, de fácil colocação. “Faz mais sentido pensar na imagem que seja legal, que combine com o espaço, e qual a composição que você vai fazer, se será um ou vários quadros, tamanhos”, afirma André Henning.

Quadros grandes podem valorizar a decoração, especialmente em ambientes amplos, criando um ponto de destaque e conferindo mais personalidade ao espaço. Além da forma tradicional de fixá-los na parede, eles também podem ser apoiados em prateleiras, aparadores ou até mesmo diretamente no piso. Esses usos menos convencionais ajudam a criar uma composição moderna, elegante e cheia de estilo.

5. Plantas para dar mais vida à decoração

As plantas são excelentes aliadas para trazer mais vida, frescor e aconchego aos ambientes. “Pode-se comprar pronto ou escolher o vaso, a planta, e você mesmo fazer”, conta o arquiteto. Antes da compra, vale conversar com um profissional da floricultura para saber quais são as necessidades de cada planta, como a quantidade de luz, a frequência de rega e se ela se adapta bem a ambientes internos. “Também é bacana pensar na composição de um a três vasos, respeitando sempre as necessidades de cada planta”, completa.

6. Espelhos posicionados estrategicamente

Espelhos são aliados poderosos na decoração. Eles ampliam visualmente os cômodos, refletem a luz natural e criam uma sensação de profundidade. Experimente utilizá-los em corredores ou salas pequenas. Combine-os também com molduras elegantes e faça disposições criativas para explorar a sua funcionalidade.

7. Tapetes são peças-chave

Os tapetes delimitam espaços, trazem conforto visual e térmico, além de adicionarem textura e cor à decoração. Em salas, quartos ou até mesmo na cozinha, um tapete bem escolhido pode criar uma sensação de aconchego instantânea. Também funcionam como peças-chave para harmonizar móveis e destacar áreas específicas, como o canto da leitura ou a mesa de jantar.

Por Bruno Camargo