6 receitas com linhaça para começar a semana

A linhaça é uma semente saudável que pode ser utilizada no preparo de diversos pratos. Fonte de vitaminas do complexo E e B e rica em fibras e minerais, traz inúmeros benefícios para o corpo. Além disso, é uma excelente opção para quem deseja seguir uma dieta equilibrada.

Abaixo, confira 6 receitas com linhaça para você preparar e começar bem a semana!

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1. Bolo de banana com linhaça

Ingredientes

1 1/2 xícara de chá de farinha de linhaça

1 1/2 xícara de chá de farinha de aveia

1 xícara de chá de açúcar mascavo

1 xícara de chá de óleo

4 ovos

3 bananas descascadas e picadas

1 colher de chá de fermento químico em pó

Óleo para untar

Farinha de aveia para enfarinhar

Modo de preparo

Em um liquidificador, bata as bananas, o óleo e os ovos até obter uma mistura homogênea. Reserve. Em um recipiente, coloque a farinha de linhaça, o açúcar mascavo e a farinha de aveia e misture bem. Acrescente a mistura reservada e mexa para incorporar os ingredientes. Por último, coloque o fermento químico e mexa delicadamente. Transfira para uma assadeira untada com óleo e enfarinhada com farinha de aveia. Leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Sirva em seguida.

2. Pastel de linhaça com legumes

Ingredientes

Massa

300 g de linhaça

200 ml de água

Farinha de trigo para enfarinhar

Óleo para untar

Recheio

1 cebola descascada e picada

1 dente de alho descascado e amassado

50 g de floretes de brócolis picados

50 g de cenoura descascada e picada

Sal, azeite de oliva e cheiro-verde picado a gosto

Modo de preparo

Recheio

Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Junte a cenoura e os brócolis e refogue por 3 minutos. Desligue o fogo, tempere com sal e cheiro-verde. Reserve.

Massa

Em um liquidificador, coloque a linhaça e bata até obter uma farinha. Transfira a farinha para um recipiente e adicione a água. Mexa até obter uma massa homogênea. Deixe descansar por 20 minutos. Após, enfarinhe uma superfície lisa com farinha de trigo e abra a massa com a ajuda de um rolo. Corte em quadrados, recheie e feche o pastel com a ajuda de um garfo. Repita o processo com o restante da massa e disponha em uma assadeira untada com óleo. Leve ao forno preaquecido a 180°C por 15 minutos. Sirva em seguida.

Pão integral com linhaça (Imagem: Olga_Narcissa | Shutterstock)

3. Pão integral com linhaça

Ingredientes

30 g de fermento biológico

1 colher de sobremesa de açúcar

1/4 de xícara de chá de água morna

100 g de linhaça

280 ml de leite desnatado

1 ovo

1/4 de xícara de chá de óleo

1 colher de chá de sal

600 g de farinha de trigo integral

Óleo para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o açúcar e o fermento biológico e misture. Acrescente 2 colheres de sopa de farinha de trigo integral e a água morna. Misture e deixe crescer até dobrar de volume. Enquanto isso, em um liquidificador, bata a linhaça e o leite desnatado até triturar bem. Transfira para um recipiente, junte a mistura com o fermento biológico reservado, o ovo, o óleo e o sal e mexa para incorporar.

Aos poucos, acrescente o restante da farinha de trigo e misture até obter uma massa homogênea. Cubra com plástico-filme e deixe descansar até dobrar de volume. Após, unte uma assadeira com óleo e enfarinhe com farinha de trigo, coloque a massa e leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Sirva em seguida.

4. Barrinha de cereal de linhaça e frutas secas

Ingredientes

1 xícara de chá de linhaça dourada

1/2 xícara de chá de mel

1/4 de xícara de chá de óleo de coco

1 xícara de chá de aveia em flocos

1/2 xícara de chá de amêndoas picadas

picadas 1/2 xícara de chá de mirtilo seco

1/2 xícara de chá de damasco seco picado

1 colher de chá de canela em pó

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o mel e o óleo de coco em fogo médio até que fiquem bem líquidos. Desligue o fogo e reserve. Em um recipiente grande, misture a linhaça, os flocos de aveia, as amêndoas, os mirtilos, os damascos e a canela. Despeje a mistura de mel e óleo de coco sobre os ingredientes secos e misture até que tudo esteja coberto.

Depois, forre uma forma retangular com papel-manteiga e espalhe a mistura, pressionando firmemente para formar uma camada compacta. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 25 minutos. Retire do forno, aguarde esfriar completamente e corte em barrinhas. Sirva em seguida.

Biscoito de linhaça com alecrim (Imagem: Nadezhda K | Shutterstock)

5. Biscoito de linhaça com alecrim

Ingredientes

1 xícara de chá de farinha de trigo integral

1/2 xícara de chá de farinha de aveia

1/3 de xícara de chá de linhaça marrom

2 colheres de sopa de linhaça dourada moída

2 colheres de sopa de gergelim

1 colher de chá de alecrim seco

1/2 colher de chá de alho em pó

1 colher de chá de sal

3 colheres de sopa de azeite de oliva

1/3 de xícara de chá de água gelada

Modo de preparo

Em um recipiente, misture a farinha de trigo integral, a farinha de aveia, a linhaça inteira, a linhaça moída, o gergelim, o alecrim, o alho em pó e o sal. Acrescente o azeite de oliva e mexa com as mãos. Aos poucos, adicione a água e misture até formar uma massa lisa e firme, que não grude nas mãos. Após, abra entre duas folhas de papel-manteiga até ficar bem fina e corte no formato de retângulos. Disponha os biscoitos em uma assadeira forrada com papel-manteiga e leve ao forno preaquecido a 180 °C até que estejam dourados e crocantes. Retire do forno, espere esfriar e sirva em seguida.

6. Torta salgada de linhaça e espinafre

Ingredientes

Massa

1/4 de xícara de chá de farinha de trigo integral

1 colher de sopa de farinha de linhaça

1 colher de sopa de óleo vegetal

1 colher de sopa de água gelada

1 pitada de sal

Farinha de trigo para enfarinhar

Recheio

1 colher de chá de azeite de oliva

1/4 de cebola descascada e picada

1 dente de alho descascado e amassado

1 punhado de espinafre

50 g de ricota esfarelada

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1 pitada de noz-moscada em pó

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, coloque as farinhas e o sal e misture. Adicione o óleo e misture com as pontas dos dedos até obter uma consistência arenosa. Gradualmente, coloque a água gelada e amasse até que a massa fique homogênea. Modele no formato de uma bola, cubra com plástico-filme e leve à geladeira por 30 minutos.

Recheio

Em uma frigideira, aqueça o azeite de oliva em fogo médio. Junte a cebola e o alho e refogue até ficarem macios. Acrescente o espinafre e refogue até murchar. Desligue o fogo, adicione a ricota e tempere com sal, pimenta-do-reino e noz-moscada.

Montagem

Enfarinhe uma superfície lisa com farinha de trigo, disponha a massa e abra com a ajuda de um rolo. Transfira para uma forma pequena, de cerca de 12 cm de diâmetro, e forre o fundo e as laterais. Fure o fundo da massa com um garfo e cubra com o recheio. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 20 minutos. Sirva em seguida.