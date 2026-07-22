Maria Madalena: 3 filmes surpreendentes sobre a vida da santa

Celebrado em 22 de julho, o Dia de Santa Maria Madalena homenageia uma das figuras mais importantes do cristianismo. Mulher de fé profunda e discípula dedicada de Jesus, ela teve a vida transformada após ser libertada por Cristo e, a partir desse encontro, deixou tudo para segui-lo, acompanhando de perto sua missão e anunciando seus ensinamentos.

Maria Madalena permaneceu ao lado de Jesus durante a crucificação, mesmo quando muitos discípulos haviam se afastado por medo. Também foi a primeira pessoa a encontrar o túmulo vazio na manhã da ressurreição e recebeu do próprio Cristo a missão de anunciar essa notícia aos apóstolos. Por esse motivo, a tradição da Igreja passou a chamá-la de “Apóstola dos Apóstolos”, reconhecendo seu papel fundamental na propagação da mensagem pascal.

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Em 2016, o Papa Francisco elevou a celebração de Santa Maria Madalena ao grau de festa litúrgica, reforçando sua importância na história da salvação e valorizando o protagonismo das mulheres na vida da Igreja. Ao longo dos anos, sua trajetória também inspirou diversas produções cinematográficas, que retratam sua coragem, sua fidelidade e o profundo amor que dedicou a Jesus Cristo.

Veja, a seguir, 3 filmes surpreendentes sobre Maria Madalena!

1. María Magdalena, pecadora de Magdala (1946)

“Maria Magdalena, pecadora de Magdala” enfatiza o poder do perdão e da redenção (Imagem: Reproduçao digital | Hispano Continental Films)

Na história, Maria Madalena é uma mulher rica e bela de Magdala, que leva uma vida de luxos e vícios, dedicada aos prazeres terrenos e desprezando os valores espirituais. Contudo, ao conhecer Jesus e ouvir suas palavras, sente-se profundamente tocada e decide abandonar seus pecados. A partir desse encontro, ela inicia um caminho de arrependimento e fé, tornando-se uma das seguidoras mais devotas do Mestre.

O filme acompanha sua transformação espiritual, mostrando sua participação em episódios importantes da vida de Cristo, como a Paixão, a crucificação e a ressurreição. A obra, marcada por tom moralizante e religioso típico da época, enfatiza o poder do perdão e a possibilidade de redenção mesmo para aqueles que se desviaram do caminho da virtude.

Onde assistir: YouTube.

2. Maria Madalena – A seguidora de Jesus (2000)

“Maria Madalena – A Seguidora de Jesus” mostra como o encontro com Cristo transformou a vida da discípula (Imagem: Reprodução digital | Lions Gate Films Home Entertainment)

Maria Madalena é expulsa de casa por seu marido, após ser acusada de adultério. Desamparada, ela inicia um relacionamento com Silvanos, um homem que se aproxima dela aproveitando-se de sua vulnerabilidade, especialmente por conta da ligação espiritual que ela tinha com João Batista.

Quando Silvanos também a abandona, Maria Madalena fica devastada e mergulha em um profundo sofrimento. Nesse momento, encontra Jesus, que a acolhe com compaixão e lhe oferece um amor e um perdão que ela jamais havia experimentado, transformando sua vida para sempre.

Onde assistir: Prime Video e YouTube.

3. Maria Madalena (2018)

“Maria Madalena” propõe uma releitura histórica e espiritual da figura dessa mulher de fé (Imagem: Reprodução digital | UNIVERSAL PICTURES)

O filme reconta a trajetória da discípula mais próxima de Jesus sob uma perspectiva inédita e humanizada. Maria Madalena é retratada como uma jovem de Magdala que desafia as convenções sociais de sua época ao recusar um casamento imposto por sua família. Acusada de possessão demoníaca por seu comportamento livre, ela foge de sua comunidade e encontra em Jesus um guia espiritual, tornando-se uma das seguidoras mais próximas dele.

Durante a caminhada pela Galileia e Jerusalém, Maria Madalena participa de momentos decisivos da vida de Jesus, compreendendo com profundidade sua mensagem de amor, perdão e transformação. Ela presencia curas, milagres e o sofrimento final do Mestre, permanecendo ao seu lado até a crucificação e sendo a primeira a testemunhar a ressurreição. Ignorada pelos discípulos homens, que desconfiam de sua palavra, ela se torna a mensageira da nova fé, consolidando-se como a apóstola dos apóstolos.

O longa propõe uma releitura histórica e espiritual da figura de Maria Madalena, desmistificando a visão tradicional que a associava à prostituição. Em vez disso, o filme apresenta uma mulher forte, sensível e central na disseminação dos ensinamentos de Jesus, oferecendo um olhar mais inclusivo e reflexivo sobre os eventos bíblicos.

Onde assistir: Prime Video e YouTube.