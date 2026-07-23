Macaco no Horóscopo Chinês: conheça as principais características do signo

No Horóscopo Chinês, o Macaco é o nono signo do zodíaco e representa inteligência, criatividade, versatilidade e grande capacidade de adaptação. Correspondente a Leão no zodíaco ocidental, esse nativo possui polaridade Yang, reforçando sua natureza dinâmica, extrovertida e confiante.

Regido por Vênus, tende a valorizar o prazer, a beleza e as boas relações, sem abrir mão de sua independência. Seu elemento é o metal, associado à determinação e à resistência, enquanto o ouro simboliza prosperidade e brilho. O rubi é a pedra que fortalece sua coragem e vitalidade, o cravo é a erva ligada à sua energia e o sândalo favorece equilíbrio e serenidade.

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O girassol representa o entusiasmo e o otimismo do nativo do Macaco, e as cores amarelo, laranja e dourado potencializam seu carisma e sua capacidade de atrair oportunidades. Além disso, o seu número da sorte é o 1, simbolizando liderança, iniciativa e novos começos.

Quem são os nativos de Macaco?

Os nativos de Macaco são as pessoas nascidas nas seguintes datas:

De 02/02/1908 a 21/01/1909;

De 20/02/1920 a 07/01/1921;

De 06/02/1932 a 25/01/1933;

De 25/01/1944 a 12/02/1945;

De 12/02/1956 a 30/01/1957;

De 30/01/1968 a 16/02/1969;

De 16/02/1980 a 04/02/1981;

De 04/02/1992 a 22/01/1993;

De 22/01/2004 a 08/02/2005;

De 08/02/2016 a 27/01/2017;

De 26/01/2028 a 12/02/2029.

Se você nasceu entre 15h e 17h, o seu ascendente é o Macaco.

Personalidade dos nativos de Macaco

Os nativos do Macaco são inteligentes, criativos e extremamente versáteis. Possuem grande facilidade para se adaptar às mudanças e encontrar soluções rápidas para os desafios do dia a dia. Comunicativos e carismáticos, costumam conquistar a simpatia das pessoas e abrir caminhos com facilidade, graças à sua habilidade de se relacionar.

Também apreciam conforto, beleza e momentos de lazer, sendo naturalmente vaidosos e atentos à própria imagem. Embora possam agir de forma estratégica, valorizam as amizades sinceras e demonstram generosidade com aqueles em quem confiam.

Características marcantes

A simpatia constante, a intuição desenvolvida, a franqueza, a justiça, a honradez, o otimismo, o gosto pelo luxo e pelas facilidades são as características que mais marcam os nativos desse signo. Guiados por uma mente ágil e por uma energia naturalmente expansiva, esses indivíduos transitam com maestria entre o desejo de desfrutar do melhor que a vida tem a oferecer e o compromisso inabalável com a verdade e a equidade.

O orgulho excessivo é uma das características que os indivíduos do signo de Macaco precisam desenvolver (Imagem: Shokultd | Shutterstock)

Aspectos que precisam desenvolver

Assim como todos os signos do Horóscopo Chinês, o Macaco também enfrenta desafios relacionados à sua personalidade. Sua autoconfiança e inteligência, quando em excesso, podem se transformar em orgulho e fazer com que se sinta superior aos demais.

“É muito comum que os nascidos no ano do Macaco queiram chamar a atenção para si, tentando se autoafirmar, a fim de compensar a baixa autoestima”, explica Tery Kanakura, consultora de Feng Shui e Astrologia Chinesa. Além disso, a especialista comenta que os nativos podem ser manipulados facilmente devido à constante necessidade de aprovação.

Nesses momentos, existe o risco de agir com arrogância, subestimar as capacidades das outras pessoas ou demonstrar impaciência diante de opiniões diferentes. Por isso, desenvolver a humildade, a empatia e a capacidade de ouvir o próximo é fundamental para construir relações mais harmoniosas e equilibradas.

Nativos do Macaco nos relacionamentos

Os nativos do Macaco costumam agir com senso de justiça e valorizam relações baseadas na sinceridade e no respeito mútuo. Em geral, são pessoas alegres, bem-humoradas e prestativas, demonstrando generosidade com aqueles que conquistam sua confiança.

No entanto, prezam muito pela própria liberdade e dificilmente aceitam tentativas de controle ou manipulação. Quando se sentem desrespeitados ou percebem que estão sendo prejudicados, podem reagir de forma intensa, expressando sua insatisfação com firmeza e defendendo seus interesses sem hesitar.